एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर राफेल-M तैनात करने के बाद नेवी कितनी ताकतवर हो जाएगी? पाकिस्तान अभी से दहशत में

भारतीय नौसेना को इस दशक के अंत तक राफेल-एम विमान मिलने शुरू हो जाएंगे. ये विमान पुराने मिग-29K की जगह लेंगे. राफेल-एम से लैस भारत का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा.

इंडियन नेवी को मिलेंगे 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान

पाकिस्तान के पास चीन से मिले J-10CE लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 36 है

भारतीय नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूरे पाकिस्तान पर अकेले भारी

Indian Navy Carrier Strike Group: दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति का संतुलन एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है. 2025 की शुरुआत में, भारत ने 26 राफेल-मरीन जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ लगभग 63,000 करोड़ रुपये का एक अंतर-सरकारी समझौता किया. ये 4.5-जेनरेशन के विमान भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से ऑपरेट करेंगे. अभी इन विमानों की डिलीवरी में काफी समय बाकी है लेकिन, पाकिस्तानी विश्लेषक इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं. पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूती से झुका देंगे.

भारत की बढ़ती समुद्री ताकत से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान है. साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में जोर देकर ये कहा गया है कि भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ फिर से बढ़ते तनाव का सामना करने के लिए ऐसा कर रहा है. आखिर राफेल-एम से लैस विमानवाहक पोत और भारत के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में ऐसा क्या खास है जिससे दुश्मन दहशत में हैं, आइये जानते हैं.

क्या है पाकिस्तान की चिंता?

पाकिस्तान के पास चीन से मिले J-10CE लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 36 है. पाकिस्तानी विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत का केवल एक विमानवाहक पोत अपने साथ इतने आधुनिक राफेल-एम फाइटर जेट तैनात कर सकता है, जो पाकिस्तान वायु सेना के पूरे J-10CE बेड़े से अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होंगे.

क्यों खास है इंडियन नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप?

भारत का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समुद्र में तैरता हुआ एक किला है. भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में अकेले नहीं चलता. इसके साथ विशाखापट्टनम-क्लास और कोलकाता-क्लास जैसे अत्याधुनिक गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बियां भी होती हैं. यह एक त्यधिक सुरक्षित और आक्रामक सैन्य संरचना है जिसे समुद्र में तैरता हुआ किला माना जाता है. एक अकेला भारतीय कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एयर डिफेंस नेटवर्क पाकिस्तान के पूरे जमीनी एयर-डिफेंस ग्रिड से भी अधिक ताकतवर है.

नेवी के CSG की मारक और रक्षात्मक क्षमता

भारत का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लंबी दूरी के रडार सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क-सेंट्रिक कमांड सिस्टम से लैस है. इसका एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है. युद्धपोतों पर लगी मिसाइलें और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम दुश्मन की एंटी-शिप मिसाइलों, ड्रोनों और विमानों को दूर से ही नष्ट कर सकते हैं.

जब INS विक्रांत पर राफेल-एम तैनात हो जाएंगे तब नेवी का मारक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी. राफेल विमानों के पास हवा से हवा में मार करने के लिए 'मिटियोर' मिसाइलें होंगी. ये जमीनी हमला करने के लिए स्कैल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलने वाले युद्धपोत भी ब्रह्मोस जैसी खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होंगे.

क्या नेवी को दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिलेगा?

भारतीय नौसेना के पास इस समय दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. इसमें INS विक्रांत स्वदेशी है जबकि INS विक्रमादित्य रूस से लीज पर लिया गया विमानवाहक पोत है. नेवी अब श में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करने पर जोर दे रही है. INS विक्रमादित्य अब पुराना हो चुका है इसलिए नेवी को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए ये बेड़ा मिलना जरूरी है.

डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट बताती है कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विशाल हो सकता है. शुरुआत में इसे एक 65,000 टन के विशाल विमानवाहक के रूप में बनाने की योजना थी लेकिन, व्यावहारिक चुनौतियों के कारण योजना में बदलाव किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि नेवी अब विक्रांत की तरह ही लगभग 45,000 टन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर की मंजूरी चाहती है.

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि विक्रांत प्रोजेक्ट के दौरान तैयार हुए घरेलू औद्योगिक आधार और स्कील का पूरा इस्तेमाल करके, आठ साल के भीतर ही एक और नया कैरियर पोत तैयार किया जा सकता है. इंडियन नेवी को दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिला तो इसकी समुद्री ताकत में एक झटके में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी.

200 से ज्यादा जहाजों वाली नेवी बनेगी भारतीय नौसेना

भारत ने 2035 तक अपनी नौसेना को 200 से जहाजों वाली नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है. भारत की नौसेना में अभी लगभग 150 जहाज हैं. इसमें फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन हंटर और कॉर्वेट जैसे लगभग 135 फ्रंटलाइन कॉम्बैट प्लेटफार्म हैं. गभग 50 और पोत अभी बन रहे हैं. हालांकि समय के साथ पुराने युद्धपोत रिटायर भी होंगे लेकिन, दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'इंडिक रिसर्चर्स फोरम' का मानना है कि 200 से ज्यादा जहाजों का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है.