कैसे तय होता है बहुमत का आंकड़ा? ये फॉर्मूला जान लेंगे, तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज़

बहुमत का आंकड़ा. ये एक ऐसा जादूई आंकड़ा है, जिसे छूना चुनाव जीतने वाली हर पार्टी का मकसद होता है. लेकिन ये आंकड़ा तय कैसे होता है? इसका फॉर्मूला क्या है?

मेजोरिटी मार्क तय करने के लिए एक फॉर्मूला तय है. इस फॉर्मूले के आधार पर ही तय होता है कि किसी राज्य या केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने विधायकों या सांसदों का समर्थन चाहिए. फोटो- ANI

चुनाव के नतीजों के साथ बात सबसे ज्यादा कही जाती है. वो बात है- फलां पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, फलां पार्टी बहुमत के आंकड़े से चूक गई. ये बहुमत का आंकड़ा यानी मेजोरिटी मार्क वो जादूई आंकड़ा है, जिसे पार करना चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी का मकसद होता है. अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू लिया या पार कर लिया तो सरकार बनाने के लिए किसी और पार्टी का मुंह नहीं देखना पड़ता और नहीं छू पाए तो हंग एसेंबली बनती है सरकार बनाने के लिए दो या उससे ज्यादा पार्टियों को हाथ मिलाना पड़ता है.

लेकिन ये मेजोरिटी मार्क तय कैसे होता है?

मेजोरिटी मार्क यानी बहुमत का आंकड़ा तय करने के लिए एक फॉर्मूला तय है.

बहुमत का आंकड़ा= (सदन के कुल सदस्यों की संख्या/ 2)+1

अगर सीटों की संख्या विषम है, तो दो से भाग देने के बाद आने वाली दशमलव की संख्या को इग्नोर करना है, क्योंकि सांसदों और विधायकों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है.

उदाहरण के लिए लोकसभा में कुल सीटें हैं- 543.

इस फॉर्मूले के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा आएगा: 271.5+1

इसमें पॉइंट 5 को इग्नोर करेंगे. बहुमत का आंकड़ा बनेगा- 271+1 यानी 272.

पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा क्या है | West Bengal Majorirty Mark

पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 294. यहां बहुमत का आंकड़ा होगा- 147+1 यानी 148.

4 मई को घोषित हुए नतीजों में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की है. यह मेजोरिटी मार्क से 58 सीटें ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि बंगाल में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी. सरकार चलाने के लिए बीजेपी गठबंधन की शर्तों से मुक्त रहेगी. (बंगाल की फुल विनर लिस्ट यहां देखें)

तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा क्या है | Tamilnadu Majority Mark

तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा होगा- 117+1 यानी 118.

4 मई को घोषित हुए नतीजों में तमिलनाडु में कोई भी पार्टी बहुमत का ये आंकड़ा छू नहीं पाई है. सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली TVK के खाते में 108 सीटें गई हैं. वहीं DMK को 59 और AIADMK को 47 सीटें मिली हैं. TVK प्रमुख थलपति विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए उन्हें कम से कम 10 और विधायकों के समर्थन की ज़रूरत होगी.

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असम में बहुमत का आंकड़ा क्या है | Majority Mark in Assam

असम में कुल 126 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा होगा- 63+1 यानी 64.

असम विधानसभा चुनाव में BJP ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है. यह बहुमत के आंकड़े से 18 सीटें अधिक है. इसका मतलब है कि असम में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी.

केरल में बहुमत का आंकड़ा क्या है | Majority Mark in Kerala

केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं. केरल विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा होगा- 70+1 यानी 71.

केरल विधानसभा चुनाव में 63 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF ने 95 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है. यहां UDF ने सत्ताधारी LDF को हरा दिया है और राज्य में नई सरकार बनने जा रही है.

पुडुचेरी में बहुमत का आंकड़ा क्या है | Majority Mark in Puducherry

पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा होगा- 15+1 यानी 16.

पुडुचेरी विधानसभा में ऑल इंडिया NR कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाली NDA ने 18 सीटें जीती हैं. जो बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा है. AINRC 12 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी है.