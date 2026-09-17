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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: स्थानीय मिलिशिया से एक मजबूत लड़ाकू फोर्स कैसे बन गया हूती समूह? सऊदी अरब से क्यों है दुश्मनी

हूतियों के लिए सऊदी अरब वह ताकत है जिसने उनके खिलाफ यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया था. सऊदी अरब के लिए हूती उसकी दक्षिणी सीमा पर मौजूद एक सशस्त्र खतरा हैं जिनके ईरान से करीबी संबंध हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 17, 2026, 07:21 PM IST

Explainer: स्थानीय मिलिशिया से एक मजबूत लड़ाकू फोर्स कैसे बन गया हूती समूह? सऊदी अरब से क्यों है दुश्मनी

हूतियों ने सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं. (AI इमेज)

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  • हूती आंदोलन को अंसार अल्लाह भी कहा जाता है
  • 2014 में हूतियों ने सना पर कब्जा कर लिया था
  • 2015 में सऊदी अरब ने शुरू की थी सैन्य कार्रवाई
  • हूतियों को ईरान से हथियार, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता मिलती है

यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही गुट ने सऊदी अरब के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है.  हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अत्यंत महत्वपूर्ण 'बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य' पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. ये समूह लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है. सऊदी अरब ने अब तक पूर्ण युद्ध की मंशा नहीं दिखाई है लेकिन, हूतियों की आक्रमकता इस खाड़ी देश को एक बड़े संघर्ष में घसीट सकती है. कभी उत्तरी यमन के पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहने वाले हूती लड़ाके आज इस क्षेत्र की बड़ी लड़ाकू ताकत बन चुके हैं. हूतियों ने इतनी ताकत कैसे हासिल की और सऊदी अरब के साथ उनकी क्या दुश्मनी है, आइये जानते हैं विस्तार से.

हूती आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई?

हूती आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से उत्तरी यमन के पहाड़ी इलाकों से एक छोटे धार्मिक और सामाजिक-राजनीतिक संगठन के रूप में हुई थी. 1990 के दशक के आखिर में उत्तरी यमन में हूती परिवार के नेतृत्व में ज़ैदी शिया मुस्लिम पुनरुद्धार आंदोलन के तौर पर शुरू हुए इस ग्रुप ने यमन सरकार के खिलाफ छह युद्ध लड़े. शुरुआती दशकों में वे यमन की सरकार के खिलाफ छिपकर लड़ने वाले एक पारंपरिक छापामार समूह थे.

यमन के गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर हूती विद्रोहियों ने तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई. जब 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान यमन की केंद्रीय सरकार बिखर गई, तो हूतियों ने इसका फ़ायदा उठाया. उन्होंने यमन की राजधानी सना और लाल सागर के प्रमुख बंदरगाह शहर हुदैदाह पर कब्जा कर लिया. इस संगठन ने ईरान तथा उसके लेबनानी सहयोगी हिज़्बुल्लाह के साथ करीबी संबंध बनाए.

हूती विद्रोहियों ने ईरान की मदद से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई.  ने इन्हें उन्नत ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और जहाज रोधी मिसाइल तकनीक मुहैया कराई. ईरानी मदद से हूती समूह एक मिलिशिया से खतरनाक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति में बदल गए. 

2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी  सना पर कब्ज़ा कर लिया, सरकार को हटा दिया और खाड़ी देशों के समर्थन वाले राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया को रोक दिया. इसके बाद यमन सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व में सैन्य हस्तक्षेप हुआ. यहीं से हूती समूह और सऊदी अरब की दुश्मनी की शुरुआत हुई. सालों तक गृहयुद्ध चला, जो 022 में युद्धविराम पर जाकर रुका.

ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फिर शुरू हुई खलबली

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने हूती समूह के सबसे करीबी सहयोगी ईरान पर भीषण हमले शुरू किए. ईरान ने इस युद्ध में पलटवार किया और यहीं से हूती विद्रोहियों के फिर से सक्रिय होने का सिलसिला शुरू हुआ. शुरुआत में हूतियों ने इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी लेकिन, जुलाई 2026 में हूती समूह और सऊदी अरब के बीच तनाव भड़क गया. वर्तमान में हूती फिर से लाल सागर में जहाजों और सऊदी अरब के अंदर ऊर्जा सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं.

सऊदी अरब से दुश्मनी का कारण

सऊदी अरब को चिंता थी कि उसकी दक्षिणी सीमा पर एक ऐसा सशस्त्र समूह मजबूत हो रहा है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. हूती आंदोलन, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, को शिया इस्लाम से जुड़ा होने के कारण ईरान का समर्थन भी मिला. सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि उसके आस-पास ईरान समर्थक मिलिशिया इतना ताकतवर हो. सऊदी-हूती संघर्ष को ईरान बनाम सऊदी अरब की अप्रत्यक्ष क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के रूप में भी देखा जाता है. 

यमन की भौगोलिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है. हूतियों की गतिविधियां बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के समुद्री यातायात को प्रभावित कर सकती हैं. सितंबर 2026 की लड़ाई में हूतियों की लाल सागर तट की ओर बढ़त ने सऊदी तेल निर्यात को धक्का पहुंचाया है. हाल के दिनों में हूतियों ने सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले किए है जिसमें तेल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है. अब हूती लड़ाके सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं. 

ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद हो जाने के बाद से सऊदी अरब ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था. इसके ज़रिए हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल बंदरगाह तक पहुंच रहा था. लेकिन, हूती समूह के हमलों के बाद इस मुख्य तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है. 

यमन के इस विद्रोही गुट ने लाल सागर के मुहाने पर मौजूद रणनीतिक रूप से अहम पेरिम द्वीप और मोचा बंदरगाह शहर पर भी कब्जा कर लिया है. रणनीतिक रूप से अहम पेरिम द्वीप बाब अल-मंदेब से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उस रास्ते के करीब है जो बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ता है. इससे सऊदी अरब की चिंताएं बढ़ गई हैं. सऊदी फिलहाल हूतियों से निपटने के लिए सीमित वायुशक्ति का इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन, आने वाले दिनों में ये संघर्ष बड़े और भीषण युद्ध में भी बदल सकता है. ऐसा हुआ तो दुनिया को एक और बड़े ऊर्जा संकट से जूझना पड़ेगा.

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