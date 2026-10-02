Explainer: आग का गोला बनने से कैसे बचा Flydubai का विमान? एक्सपर्ट ने बताया 'सुपरसोनिक डाइव' के बाद भी कैसे रहा सुरक्षित

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहा फ्लाईदुबई का यह प्लेन 34 हजार फीट की ऊंचाई से सिर्फ 2 मिनट में 17,400 फीट नीचे आ गया. विमान के 'सुपरसोनिक डाइव' की वजह से भी प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 सितंबर, 2026 को जब 170 यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाईदबुई के विमान ने इजरायल के तेल अवीव के लिए उड़ान भरी होगी तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है? फ्लाइट के ओमानी को-पायलट की मंशा इसे 9/11 स्टाइल में क्रैश करवाने की थी. हालांकि भारतीय पायलट स्मित मच्छार की जांबाजी ने बड़े हादसे को टाल दिया. उड़ान भरने के दो घंटे तक सबकुछ ठीक था. फिर अचानक ही फ्लाइट संख्या FZ1073 के कॉकपिट में को-पायलट ने झगड़े की शुरुआत की और पायलट स्मित मच्छार को चाकू से लहूलुहान कर दिया. इस समय विमान 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और काफी तेज रफ्तार से नीचे आया.

CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विमान सिर्फ 2 मिनट में ही 17,400 फीट नीचे आ गया. विमान के 'सुपरसोनिक डाइव' की वजह से भी प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं.'सुपरसोनिक' रफ्तार की वजह से विमान कभी भी क्रैश हो सकता था, क्योंकि इस स्पीड को झेलने की झमता कमर्शियल विमानों में नहीं होती है.

सुपरसोनिक रफ्तार से कैसे बचा विमान?

'सुपरसोनिक डाइव' के दौरान प्लेन ने कैसे अपना संतुलन बनाए रखा? बिना किसी अनहोनी की कैसी इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई, इसे लेकर हमने एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सक्सेना से बात की. 'DNA Hindi' से खास बातचीत में एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना ने इसे बेहद बारीकी से समझाया.

उन्होंने कहा कि किसी यात्री विमान का अचानक बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर जाना विमान और उसमें सवार यात्रियों, दोनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है. खासकर तब, जब विमान ऐसी गति तक पहुंच जाए, जिसे उसके सामान्य ऑपरेशनल डिजाइन का हिस्सा नहीं माना जाता. विमानन विशेषज्ञ विपुल सक्सेना के मुताबिक, पैसेंजर विमान आम तौर पर 'सुपरसोनिक स्पीड' पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते.'सुपरसोनिक गति' पर पहुंचने के साथ विमान के स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम पर एयरोडायनामिक लोड काफी बढ़ सकता है.

सिर्फ फाइटर जेट ही झेल सकता है सुपरसोनिक स्पीड

डॉक्टर सक्सेना बताते हैं कि सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट को ही ऐसी हाई-स्पीड और हाई-G परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है. उनके मुताबिक, अगर कोई ऐसा विमान जो 'सुपरसोनिक स्पीड' के लिए डिजाइन नहीं है, किसी कारण से उस रफ्तार में चला जाता है तो उसके स्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव पड़ने का खतरा रहता है. विमान के किसी हिस्से में क्रैक, स्ट्रक्चरल डैमेज या सिस्टम में खराबी जैसी स्थिति हो सकती है. ऐसी परिस्थिति में पायलट जल्द से जल्द 'सुपरसोनिक' से स्पीड को घटाकर 'सबसोनिक' में लाने की कोशिश करता है. इस केस में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सेफ लैंड हुआ और किसी भी यात्री को चोटें नहीं आईं.

डॉक्टर विपुल सक्सेना के मुताबिक, इस घटना में सबसे खास बात यह रही कि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया और यात्रियों को चोटें नहीं आईं जैसी टर्बुलेंस या अचानक 'G-load' की स्थिति में हो सकती हैं. 'G-Load' या 'जी-फोर्स' का मतलब उस दबाव से है जो विमान और उसमें बैठे लोगों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पड़ता है. उन्होंने बताया कि तेज डाइव के दौरान केवल विमान ही नहीं, बल्कि उसमें मौजूद लोगों के शरीर पर भी अलग-अलग तरह का असर पड़ सकता है. हाई-स्पीड डाइव किसी सामान्य यात्री विमान के लिए बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है.

नॉर्मल टर्बुलेंस में भी चोटिल हो जाते हैं यात्री

उन्होंने बताया कि फ्लाईदुबई की इस फ्लाइट ने भी जिस स्पीड से डाइव मारा और हाइट लूज किया डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर पे बहुत फर्क पड़ा होगा. जब एक नॉर्मल टर्बुलेंस भी होता है और जहाज 300 फीट नीचे गिरता है तो किसी के सर पर चोट लगती है, तो कहीं केबिन से सामान निकलकर बिखरा होता है, लेकिन यहां पर सबकुछ ठीक था.

जब आप इतनी हाई स्पीड से डाइव करेंगे आपकी बॉडी भी उतना प्रेशर झेल नहीं पाती है. जब आप इतना तेज डिसेंड करते हैं तो जो 'G-फैक्टर' जो होता है वह एक्टिवेट हो जाता है. इसके बाद आपकी बॉडी का ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, पैरों से सिर की तरफ.

एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि भगवान की कृपा थी कि किसी का भी ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ. यह विमान आखिर ऐसी स्थिति के बाद भी कैसे बचा इसका पूरा जवाब अभी उपलब्ध फ्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और आधिकारिक जांच से ही सामने आएगा.

फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं G-सूट?

एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना ने बताया कि फाइटर जेट 'सुपरसोनिक स्पीड' में फ्लाई करता है और डाइव लगा सकता है. इसलिए फाइटर पायलट एक विशेष तरह का G-सूट पहनते हैं. जब फाइटर जेट सुपरसोनिक रफ्तार से पैंतरेबाजी या टर्न लेते हैं, तो पायलट पर सामान्य से कई गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है. इससे खून मस्तिष्क के बजाय पैरों और पेट की ओर खींच चला जाता है. हाई स्पीड डिसेंड या डाइव को न्युट्रलाइज करने के लिए ही G-सूट पहने जाते हैं.

क्या कमर्शियल पायलट ऐसी स्थिति के निपटने के लिए होते हैं ट्रेंड?

डॉक्टर विपुल सक्सेना ने बताया कि सिविल या कमर्शियल पायलट ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं. डिफेंस वालों की ट्रेनिंग अलग तरीके की होती है, क्योंकि सिविल एयरक्राफ्ट ऐसी स्थिति के लिए डिजाइन नहीं होते हैं. डिफेंस की ट्रेनिंग में ऐसे सिचुएशन के लिए ही तैयार किया जाता है. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें डाइव सिखाया जाता हैं, रोल, स्पिन ये सब सिखाते हैं. सिविल वालों की ऐसी ट्रनिंग नहीं होती है.

सुपरसोनिक डाइव क्या होती है?

जब कोई विमान इतनी गति से उड़ता है जो ध्वनि की रफ्तार से अधिक हो जाती है, तो उसे 'सुपरसोनिक' कहा जाता है. सामान्य तौर पर 'Mach 1' को ध्वनि की गति सीमा माना जाता है. समुद्र तल के आसपास यह लगभग 1,235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हालांकि वास्तविक रफ्तार तापमान और ऊंचाई के साथ बदलती है. FAA के मुताबिक, 'Mach 1' और उससे ऊपर की रफ्तार को 'सुपरसोनिक' कहा जाता है.

प्लेन में क्यों होता है 'क्रैश एक्स' जिससे कैप्टन मच्छार पर हुआ हमला?

क्या आपके भी मन में यह सवाल आया कि जिस प्लेन में एक नेल कटर नहीं ले जा सकते, वहां चाकू जैसा धारदार हथियार कैसे पहुंचा? जिस धारदार हथियार से कैप्टन मच्छार पर हमला हुआ उसे टेक्निकल भाषा में 'क्रैश एक्स' (Crash Ax) कहा जाता है. वह विमान के अंदर ही कॉकपिट में मौजूद होता है. एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना से हमने इस बारे में भी बात की. उन्होंने बताया विमान में इसके होने की आखिर वजह क्या है?

उन्होंने बताया कि क्रैश एक्स का इस्तेमाल आमतौर पर इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है. मान लीजिए आप फ्लाई कर रहे हों और आपका जहाज पानी या किसी जंगल में क्रैश लैंड करता और कॉकपिट आप खोल नहीं पा रहे हैं. ऐसी स्थिति से निपटने और जहाज के विंडस्क्रीन को तोड़ने के लिए प्लने के भीतर 'क्रैश एक्स' रखा जाता है.

क्या अब 'क्रैश एक्स' में भी आएगा बदलाव?

एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना ने बताया कि 'क्रैश एक्स' में बदलाव अब लाजमी है.

क्रैश एक्स' के लिए कोई न कोई रूलिंग आएगा. अब यह इतना इजली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए.

नीति नियामक को इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

अभी ओमानी को-पायलट ने इसे इजली निकाल लिया और पायलट को पता नहीं चला. नया लॉकिंग सिस्टम इसे जरूर सिक्योर बनाएगा.

पायलट के खतरनाक व्यवहार के समय कौन से प्रोटोकॉल लागू होते हैं?

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में जो हुआ वैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या प्रोटोकॉल लागू होते हैं? एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना ने इस बारे में भी बताया.

उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल वही होता है जो अनरुली पैसेंजर के लिए होता है. आप केबिन क्रू को बुलाओ और उस पायलट को वहां से रेस्क्यू करो. जरूरी नहीं कि उसका बिहेवियर खराब हुआ हो, अगर कोई को-पायलट या कमांडर पायलट इंकेपेसिटेटेड हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मर जाता है, क्या कर लोगे आप? सेम सिचुएशन है. उसके लिए तो तरीका वही है कि आप केबिन क्रू को बुलाओ और उसको वहां से इवेक्यूएट करो उस जगह से और जहाज को सेफली लैंड कराओ.

ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए क्या पायलट की होती है ट्रेनिंग?

डॉ सक्सेना ने बताया कि फ्लाइट उड़ा रहे पायलट को ऐसे सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. पायलटों की रेगुलरली 'क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग' (CRM) होती है. उसमें यह सिखाया जाता है कि जब आप दोनों फ्लाई कर रहे हो, चूंकि आप एक-दूसरे को नहीं जानते हो, आप अननोन आदमी के साथ बैठे हुए हो. उस कंडीशन में आपकी क्या ड्यूटीज हैं? कैसे आपको एक-दूसरे को हेल्प करके फ्लाइट को सेफली ले जाना है.

कभी कोई चीज दूसरा पायलट भूल गया हो तो उसकी मदद आपको करनी है, क्योंकि आप उसको इंडिविजुअली हेल्प नहीं कर रहे. आप फ्लाइट की सेफ्टी के लिए हेल्प कर रहे हो.

अगर फ्लाइट में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना होगा या फिर दोनों में किसी बात पर बहस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे कैसे रिसोल्व करना है? उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? ये सभी चीजें हर पायलट को सिखाई जाती हैं और इसकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है.

सभी पायलटों की CRM ट्रेनिंग रेगुलर होती है. उसका पूरा शेड्यूल तय होता है. यह DGCA की रिक्वायरमेंट है. यह एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है.

कैप्टन स्मित ने दिखाई जांबाजी

मालूम हो कि खून से लथपथ होकर कॉकपिट के फर्श पर गिरने के बावजूद भी कैप्टन स्मित मच्छार ने खुद को संभाला. उन्होंने बची-खुची ताकत और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. दरवाजा खुलने के बाद यात्रियों को समझ आया कि अंदर क्या चल रहा था. कुछ यात्री तेजी से कॉकपिट के पास पहुंचे और वहां का नजारा देखकर उनका दिमाग हिल गया. उन्होंने कैप्टन स्मित को खून से लथपथ होकर फर्श पर पड़े देखा, जबकि को-पायलट कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था.

विमान की सऊदी में कैसे हुई थी सुरक्षित लैंडिंग?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायली यात्री यानीव हायुन के हवाले से बताया, 'विमान तेजी से नीचे गिर रहा था. वह कॉकपिट में घुसे. हमलावर को को-पायलट को पकड़ा और उसे जकड़कर कंट्रोल से दूर खींच लिया. इसके बाद उन्होंने कुछ देर तक खुद विमान का कंट्रोल संभाला. यानीव हायुन के पास विमान का कोई अनुभव नहीं था और वह पेशे से प्लंबर हैं. इसके बाद हमलावार को-पायलट को यात्रियों ने मिलकर काबू में किया और फ्वाइट में मौजूद फ्लाईदुबई के कुछ अतिरिक्त पायलट ने विमान का कंट्रोल संभालकर उसे सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया.

