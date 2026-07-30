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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: सबसे ताकतवर सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दौर में सबसे बुरे हालात में कैसे पहुंचा पाकिस्तान?

Pakistan Inrernal Crisis: आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान में जो हार्ड स्टेट बनने की नीति अपनाई गई वह फेल हो चुकी है. पाकिस्तान में सेना को संकटमोचक के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे देश पर कब्जा जमाकर बैठी फौज के रूप में देखा जा रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 06:04 PM IST

Explained: सबसे ताकतवर सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दौर में सबसे बुरे हालात में कैसे पहुंचा पाकिस्तान?

पाकिस्तान की सेना को अब विलेन के रूप में देखा जा रहा है. (Photo- IANS)

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  • पाकिस्तान अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है
  • पाकिस्तान के दो प्रांत विद्रोह की आग में जल रहे हैं
  • अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल लेने से पश्चिमी सीमा भी एक्टिव हो गई है

पाकिस्तान इस समय अपनी स्थापना के बाद से सबसे बुरे हालात का सामना कर रहा है. देश का आर्थिक स्थिति बदहाल है. पाकिस्तान के चार प्रमुख प्रांतो में से दो, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में विद्रोह चरम पर है. इन दो प्रांतो में पाकिस्तानी सेना की पकड़ भी कमजोर पड़ चुकी है. पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी इस समय उबल रहा है. लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी सरकार और फौज उन पर गोलियां चला रही है. सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान इस बुरे दौर में तब फंसा है जब इसके पास अब तक का सबसे ताकतवर सेना प्रमुख है. आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान आखिर यहां तक कैसे पहुंचा, आइये जानते हैं विस्तार से. 

कितना बड़ा है पाकिस्तान का आंतरिक संकट?

पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे संकटग्रस्त दौर में है. यह अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. खाद्य पदार्थों और बिजली की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया है. पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए आईएमएफ, सऊदी अरब और चीन के कर्ज पर पूरी तरह आश्रित हो गया है. इसकी जीडीपी वृद्धि दर बेहद धीमी हो गई है. दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान में निवेश करना नहीं चाहता. ठीक इसी समय पाकिस्तान में बड़ा सुरक्षा संकट भी खड़ा हो गया है.

बलूचिस्तान और केपीके की समस्या

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सेना का पेट्रोल करना तक मुश्किल हो गया है. बलोच विद्रोही लंबे समय से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं. पिछले एक साल में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर कई बड़े हमले किए हैं. खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का संकट और भी बड़ा है. यहां आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बेहद मजबूत हो चुका है. टीटीपी और बलोच विद्रोहियों के हमलों में अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे जा चुके हैं. 

तालिबान से भी बिगड़े संबंध

पाकिस्तानी सेना का तालिबान सरकार के साथ सीधा तनाव भी बढ़ गया है. इससे पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता और बढ़ गई है. तालिबान को कभी पाकिस्तान की फौज अपना वफादार सहयोगी मानती थी. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर रहा है. जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के अंदर कई ड्रोन हमले किए हैं. हर समस्या से निपटने के लिए बम और बारूद की नीति से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अब दुश्मन देश बना लिया है. 

देश संकट में है तब सेना प्रमुख क्या कर रहे हैं?

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल भी हैं. वह इस समय देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं. पाकिस्तान में वैसे भी सेना प्रमुख हमेशा से ताकतवर रहे हैं लेकिन पिछले साल मुनीर को संविधान में संशोधन करके 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस' का पद दिया गया. अब वह कानूनी रूप से भी सबसे ताकतवर हैं. 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस' का पद संभालने के बाद से मुनीर ने न केवल सैन्य मोर्चे पर, बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी अपनी पकड़ को काफी मजबूत किया है. वह प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरों पर जाते हैं. दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मिलते हैं और दो देशों के बीच डील कराने का काम भी करते हैं. हालांकि इसी दौर में पाकिस्तान चौतरफा संकटों से घिर गया है. आसिम मुनीर ने 

आसिम मुनीर ने सरकार पर दबाव बनाकर सैन्य शक्तियों और कार्यकाल में विस्तार जैसी नीतियां लागू करवाई जिससे न्यायपालिका और नागरिक प्रशासन कमजोर हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सेना ने जो बर्ताव किया उसके पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ है. ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान में सेना को संकटमोचक के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे देश पर कब्जा जमाकर बैठी फौज के रूप में देखा जा रहा है. 

ताकतवर होने के बावजूद क्यों कुछ नहीं कर पा रही पाकिस्तानी सेना?

पाकिस्तान की ताकतवर फौज देश के अंदरूनी हालात को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है लेकिन, इसके पास इसे ठीक करने की क्षमता नहीं है. ऐसा क्यों है, इसका जवाब रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सेना के पूर्व ले. जनरल पी आर शंकर (रि.) देते हैं. ले. जनरल पी आर शंकर (रि.)  कहते हैं, "अपने पूरे जीवन में मैंने पाकिस्तान को इतने बुरे हालात में नहीं देखा. पाकिस्तान की सेना को पहली बार अपनी दो कोर अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तैनात करना पड़ा है. हाल ही जब आसिम मुनीर बलूचिस्तान के क्वेटा में हालाता का जायजा लेने गए थे तभी वहां से सिर्फ 100 किमी दूर एक और हमला हुआ." 

ले. जनरल पी आर शंकर (रि.) आगे कहते हैं, "बलूचिस्तान इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है. खैबर पख्तूनवा की हालत और भी खराब है. यहां पाकिस्तानी सेना ने ही मदरसे बनाए और युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दी. अब ये लोग ही पाक फौज से लड़ रहे हैं. खैबर पख्तूनवा की प्रांतीय सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान की केंद्र सरकार के खिलाफ है. हर दूसरे दिन यहां पाक फौज पर हमले हो रहे हैं."

ले. जनरल पी आर शंकर (रि.) के अनुसार, इसके बाद अफगानिस्तान का संकट भी है. आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कराए हैं. आज हालात ये है कि पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी सीमा पर तनाव है. ये तनाव भारत से लगती सीमा से भी ज्यादा है. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल खुद को चाहे जितना भी वैश्विक कूटनीति का बड़ा चेहरा दिखाना चाहें, सच ये है कि इस दिखावे से देश के अंदर के हालात नहीं सुधरेंगे. भारत से तो पाकिस्तान हमेशा डरा रहता ही है, अब पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी सुलग रहा है जो कभी पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में हुआ करता था. पाकिस्तान ने सालों तक 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' के नारे लगाए लेकिन, आज हालात ये है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है. 

इस तरह देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान में जो हार्ड स्टेट बनने की नीति अपनाई गई वह फेल हो चुकी है. आसिम मुनीर ने सुरक्षा और सैन्य नियंत्रण को प्राथमिकता दी. लेकिन आर्थिक सुधारों, राजनीतिक संवाद और आतंरिक सुरक्षा में ठोस विफलता के कारण पाकिस्तान आंतरिक रूप से पहले से कहीं अधिक खोखला हो गया है.

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