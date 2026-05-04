बंगाल में BJP: शून्य से सरकार तक का सफर, वो 11 नाम जो बने मील का पत्थर

पश्चिम बंगाल में 44 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. यह पहली बार होगा जब बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है. 4 मई की शाम 6 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, बीजेपी 293 में से 204 सीटों पर आगे चल रही है. (बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं, लेकिन दक्षिण परगना जिले की फलता सीट पर दोबारा वोटिंग होगी.) यह पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. इस जीत के पीछे बंगाल बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप की कड़ी मेहनत है, उसके साथ ही वो नाम भी इस जीत की क्रेडिट के हकदार हैं, जिन्होंने बीते 44 साल में बंगाल में बीजेपी की जड़ें मजबूत कीं. चलिए जानते हैं बंगाल बीजेपी के अब तक के अध्यक्षों के बारे में. (बंगाल BJP की पूरी विनर लिस्ट यहां पढ़ें)

प्रोफेसर हरिपद भारती

प्रोफेसर हरिपद भारती को मास्टर मोशाय के नाम से भी याद किया जाता है. वह बंगाल बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे. बंगाल में बीजेपी की नींव तैयार करने का श्रेय मास्टर मोशाय को दिया जाता है.

डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री

डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री दो बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे. 1982 से 1986 तक और उसके बाद 1995 से 1997 तक. 1980 में बंगाल बीजेपी की शुरुआत के साथ वह बीजेपी में शामिल हुए. बंगाल में बीजेपी की ज़मीन तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सुकुमार बनर्जी

सुकुमार बनर्जी दो बार बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. पहले 1986 से 1991 तक और फिर 2006 से 2008 तक. उन्होंने ऐसे वक्त में बंगाल बीजेपी को संभाला जब बंगाल में लेफ्ट का वर्चस्व अपने चरम पर था.

तपन सिकदर

तपन सिकदर भी दो बार बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. पहले 1991 से 1995 तक और उसके बाद 1997 से 1999 तक. वह केंद्र की अटल सरकार में मंत्री भी रहे. वह बंगाल बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं.

प्रोफेसर अशीम घोष

प्रोफेसर अशीम घोष साल 1999 से 2002 तक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. उन्हें बंगाल बीजेपी के नेटवर्क को कोलकाता से बाहर अलग-अलग जिलों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है.

प्रोफेसर तथागत रॉय

प्रोफेसर तथागत रॉय साल 2002 से 2006 तक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. उनके नेतृत्व में बंगाल बीजेपी ने लेफ्ट के खिलाफ अपनी धार मजबूत की. वह मेघालय और त्रिपुरा के गवर्नर भी रहे.

सत्यब्रत मुखर्जी

सत्यब्रत मुखर्जी साल 2008 से 2009 के बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. वह अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे. 1999 में कृष्णानगर सीट से चुनाव जीतने से पहले वह भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे. उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने पार्टी को एक स्थिर नेतृत्व दिया.

राहुल सिन्हा

राहुल सिन्हा साल 2009 से 2015 तक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. उन्होंने ममता लहर के बीच बंगाल में बीजेपी को मजबूती दी. बंगाल बीजेपी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, उसके ग्राउंड वर्क का श्रेय राहुल सिन्हा को दिया जाता है.

दिलीप घोष

दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के वो नेता हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ. वह 2015 से 2021 तक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे. 2015 में वह बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिलीं. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें अपने नाम कीं. 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की.

डॉक्टर सुकांत मजूमदार

डॉक्टर सुकांत मजूमदार साल 2021 से 2025 तक बंगाल बीजेपी के प्रमुख रहे. उन्होंने बंगाल में बीजेपी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 12 सीटों पर कब्जा किया.

समिक भट्टाचार्य

समिक भट्टाचार्य वर्तमान में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं. उनके नेतृत्व को 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों के लिए याद किया जाएगा. उनके नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा छुआ, बल्कि सीटों की डबल सेंचुरी भी लगा ली.

1982 से अब तक के बंगाल चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन

बंगाल विधानसभा चुनाव में एक लंबे समय तक बीजेपी का आंकड़ा शून्य पर अटका रहा. साल 1999 में बादल भट्टाचार्य ने अशोकनगर उपचुनाव जीता था, साल 2014 में समिक भट्टाचार्य ने बशीरहाट दक्षिण उपचुनाव जीता. 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की. पहली बार एक साथ तीन सीटें. 2021 के चुनाव में बीजेपी बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. पार्टी ने 77 सीटें अपने नाम कीं. 2026 के चुनाव में बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है और बंगाल में पहली बार सत्ता के शिखर पर पहुंचती दिख रही है.

