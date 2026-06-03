भारत में हीटस्ट्रोक से महिलाओं से ज्यादा पुरुष गंवा रहे जान! क्यों बढ़ रहा खतरा? चौंका देगी वजह

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को हीटस्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है.

उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीते हफ्ते आई आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण लू (Heatwave) से थोड़ी राहत दी. पिछले काफी दिनों से सूरज की तपिश झेल रहे लोगों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं था. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और धूलभरी आंधी आने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.

बीते मई के महीने में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ी है. उत्तर प्रदेश के बांदा में इस साल का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इतनी भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक यानी लू लगना और गर्मी से होने वाली बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को हीटस्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा होता है और इससे जान गंवाने वालों में भी पुरुषों की संख्या अधिक है.

हीटस्ट्रोक क्या है और ये कितना खतरनाक है?

जब हमारा शरीर अत्यधिक गर्मी के कारण खुद को ठंडा नहीं रख पाता और शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तो उस स्थिति को हीटस्ट्रोक या लू लगना कहते हैं. यह एक मेडिकल इमरजेंसी है. अगर समय पर इसका इलाज न मिले, तो इंसान बेहोश हो सकता है, उसे दौरे आ सकते हैं, उल्टी-चक्कर आ सकते हैं और यहां तक कि शरीर के अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं.

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में हीटस्ट्रोक से होने वाली मौतें बढ़ी हैं. एक स्टडी के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख 89 हजार लोग गर्मी के कारण दम तोड़ देते हैं, जिनमें से 45% मौतें अकेले एशिया में होती हैं.

भारत में हीटस्ट्रोक के डराने वाले आंकड़े

भारत में जैसे-जैसे गर्मी का सीजन लंबा और ज्यादा गर्म होता जा रहा है, वैसे-वैसे लू से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. NCRB के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत में हीटस्ट्रोक के कारण 1,832 लोगों की मौत हुई, जो पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा मौतों वाले सालों में से एक है. इससे पहले 2015 में 1,908 लोगों की जान गई थी. कोरोना महामारी के दौरान (2021 में) यह आंकड़ा गिरकर 374 पर आ गया था, लेकिन अब यह फिर से तेजी से बढ़ रहा है.

हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लगातार कई पोस्ट शेयर करके लोगों को अलर्ट किया था. उन्होंने कहा, "यह गर्मी हम सभी के लिए बहुत कठिन है. मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब भी बाहर निकलें, पानी साथ रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. दूसरों को भी पानी पिलाएं, इस मौसम में आपकी थोड़ी सी दयालुता किसी की जान बचा सकती है." पीएम मोदी ने चक्कर आने, उल्टी होने या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने पर तुरंत ठंडी या छायादार जगह पर जाने और ओआरएस घोल लेने की सलाह भी दी.

आखिर पुरुष क्यों आ रहे हैं हीटस्ट्रोक की चपेट में?

NCRB की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट के मुताबिक, हर उम्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत का आंकड़ा ज्यादा है. उदाहरण के लिए, 30 से 44 साल के उम्र वर्ग में जहां 525 पुरुषों की मौत हुई, वहीं 45 से 59 साल के उम्र वर्ग में 577 पुरुषों ने दम तोड़ा. महिलाओं की संख्या इसकी तुलना में काफी कम थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई शारीरिक और व्यावहारिक कारण हैं.

ज्यादा देर तक धूप में काम करना

भारत में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान, फैक्ट्रियों के वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है. धूप में लगातार कई घंटों तक कड़ा शारीरिक श्रम करने से उनका शरीर जल्दी हीटस्ट्रोक का शिकार हो जाता है.

शारीरिक बनावट और मेटाबॉलिज्म

मुंबई के ग्लिनेगल्स अस्पताल की डॉ. मंजूषा अग्रवाल के मुताबिक, पुरुषों में मसल्स मास और बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, जिससे शारीरिक काम करते समय उनका शरीर अधिक गर्मी पैदा करता है. इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हालांकि पुरुषों को पसीना ज्यादा आता है, लेकिन अत्यधिक उमस वाले माहौल में पसीना सूख नहीं पाता, जिससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता. वहीं महिलाओं का शरीर गर्मी को बाहर निकालने में थोड़ा ज्यादा सक्षम होता है.

'झेलने' की आदत और लापरवाही

पुरुषों में अक्सर एक सामाजिक आदत देखी जाती है कि वे शुरुआती लक्षणों जैसे- सिरदर्द, थकान या चक्कर आने को आम कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और काम तो पूरा करना ही है वाले एटीट्यूड के साथ डटे रहते हैं. जब तक वे मदद मांगते हैं, तब तक हीट एग्जॉशन हीटस्ट्रोक में बदल चुका होता है.

लाइफस्टाइल और अन्य बीमारियां भी एक वजह

ठाणे के किम्स अस्पताल के डॉ. सुंदर कृष्णन बताते हैं कि कम पानी पीना, शराब या स्मोकिंग की आदत, और बहुत ज्यादा चाय-कॉफी का सेवन शरीर में पानी की कमी को बढ़ा देता है. दोपहर की तेज धूप में जिम या वर्कआउट करना भी भारी पड़ सकता है. इसके अलावा, जो लोग मोटापे, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उनके लिए यह खतरा दोगुना हो जाता है.

बुजुर्ग महिलाएं भी जोखिम पर

डॉ. सुंदर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये भी साफ किया कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित हैं. लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव के दौरान बुजुर्ग महिलाओं की गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है. बढ़ती उम्र और सामाजिक कारणों से कई बार उन्हें ठंडे माहौल या एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे वे भी इसकी चपेट में आ जाती हैं.

बहरहाल, लू या हीटस्ट्रोक का खतरा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप महिला हैं या पुरुष, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आप कितनी देर धूप में रहते हैं, कितना पानी पीते हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है. इस मौसम में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.