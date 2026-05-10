क्या Hantavirus बन सकता है अगली महामारी? फिर मचेगी कोरोना जैसी तबाही! जानिए कोविड-19 से कितना खतरनाक

डीएनए एक्सप्लेनर
दुनिया अभी कोरोना महामारी के जख्मों से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि हंतावायरस (Hantavirus) के नए मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
आजकल चारों तरफ एक बार फिर डर का माहौल है. वजह है- हंतावायरस (Hantavirus). एमवी होंडियस नाम के एक क्रूज शिप पर हंतावायरस के मामले सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसकी तुलना कोरोना (Covid-19) से करने लगे हैं. टीवी पर फिर से वही पीपीई किट पहने डॉक्टर और आइसोलेशन जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, जिससे आम आदमी का घबराना जायज है. लेकिन क्या सच में हमें डरने की जरूरत है? आपको बताते हैं कि ये हंतावायरस क्या बला है और क्या यह कोरोना जैसा खतरनाक साबित हो सकता है.
सबसे पहले तो दिल से डर निकाल दीजिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक्सपर्ट मारिया वान केरखोव ने साफ कहा है कि यह कोई नई कोरोना महामारी की शुरुआत नहीं है. हंतावायरस और कोरोना दो बिलकुल अलग चीजें हैं और इनके फैलने का तरीका भी एकदम जुदा है. कोरोना इंसानों से इंसानों में हवा के जरिए फैलता है. हंतावायरस जानवरों (खासकर चूहों) से इंसानों में आता है. इसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं.
हंतावायरस मुख्य रूप से चूहों की गंदगी, उनके पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है. अगर आप किसी ऐसी पुरानी कोठरी, स्टोर रूम या केबिन की सफाई कर रहे हैं जहां चूहों का बसेरा है, और वहां की धूल में उनके मल-मूत्र के कण मौजूद हैं, तो सांस के जरिए यह वायरस आपके शरीर में जा सकता है.
सबसे राहत की बात यह है कि हंतावायरस इंसान से इंसान में बहुत ही कम फैलता है. हंतावायरस के कई स्ट्रेन होते हैं, जिनमें से सिर्फ एंडीज (Andes) स्ट्रेन ही ऐसा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, वह भी तब जब आप संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के बहुत करीबी संपर्क में आएं.
शुरुआत में कोरोना और हंतावायरस के लक्षण लगभग एक जैसे लगते हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है. दोनों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और ठंड लगना जैसे फ्लू वाले लक्षण दिखते हैं. कोरोना में अक्सर सूखी खांसी और स्वाद-सुगंध का चला जाना भी देखा जाता है.
जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, कोरोना फेफड़ों पर हमला करता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है. वहीं, हंतावायरस दो तरह की गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है. एक फेफड़ों की समस्या, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, जिससे छाती में जकड़न महसूस होती है. दूसरी किडनी की समस्या, जिसमें तेज बुखार के साथ अंदरूनी ब्लीडिंग और किडनी फेल होने का खतरा रहता है.
कोरोना संक्रमण होने के बाद 2 से 14 दिनों के भीतर लक्षण दिख जाते हैं. हंतावायरस में थोड़ा लंबा वक्त लगता है. चूहे के संपर्क में आने के 1 से 3 हफ्ते बाद लक्षण दिख सकते हैं. कुछ मामलों में तो 8 हफ्ते बाद भी लक्षण सामने आते हैं.
अगर हम खतरे की बात करें, तो हंतावायरस कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है. 2020 में कोरोना की मृत्यु दर करीब 1.7% थी, बुजुर्गों में यह ज्यादा थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद यह काफी कम हो गई. हंतावायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है. इसका एंडीज स्ट्रेन संक्रमित होने वाले 40% लोगों की जान ले लेता है. वहीं अमेरिका में पाया जाने वाला सिन नोम्ब्रे स्ट्रेन करीब 25% जानलेवा है. यानी, हंतावायरस फैलता तो धीरे है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो बचने की गुंजाइश कोरोना के मुकाबले काफी कम होती है.
यहां एक और बड़ी चुनौती है. कोरोना के लिए हमारे पास कई तरह की वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं. लेकिन हंतावायरस का अब तक कोई सटीक इलाज या वैक्सीन नहीं है. अस्पताल में मरीज को केवल लक्षणों के आधार पर सपोर्टिव केयर, जैसे- ऑक्सीजन या डायलिसिस दी जाती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. चूंकि हंतावायरस हवा के जरिए आसानी से एक शहर से दूसरे शहर नहीं फैल सकता, इसलिए इसके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बनने की संभावना न के बराबर है.
बचाव का तरीका सीधा है, अपने घर, स्टोर रूम और आसपास के इलाकों में चूहों को न पनपने दें. अगर किसी ऐसी जगह की सफाई कर रहे हैं जहां चूहे हो सकते हैं, तो मास्क पहनें और कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें. हंतावायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन यह कोरोना की तरह आपके पड़ोसी के छींकने से आपको नहीं होगा, सुरक्षित रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें.