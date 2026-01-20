ट्रंप की किस 'बेवकूफी' की वजह से बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है यूरोप की अर्थव्यवस्था?

ग्रीनलैंड के तहत ट्रंप लगातार नाटो के सदस्यों और यूरोप को चेतावनी दे रहे हैं. आइये ट्रंप की धमकियों का अवलोकन करें और इस बात को समझें कि इन धमकियों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब हो सकता है.

'ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है.' ये वो शब्द थे, जिनका प्रयोग यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तब किया जब उनसे अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने को सवाल हुआ और उन्होंने उससे इंकार किया. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए यूरोप के साथ अपनी लड़ाई में मामला और बढ़ा दिया है. ध्यान रहे जब तक कि उनकी बात नहीं मानी जाती, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने NATO सहयोगियों के खिलाफ और ट्रेड चार्ज लगाने की धमकी दी है.

अब क्या कर रहे हैं ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं. ग्रीनलैंड क्यों ट्रंप के आकर्षण का केंद्र है इसकी एक वजह ये भी है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ है. लेकिन यह मांग डेनमार्क के कंट्रोल वाले ग्रीनलैंड और यूरोप के नेताओं को मंज़ूर नहीं है, जिनका कहना है कि मालिकाना हक ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का मामला है.

धमकी देते हुए क्या बोल बैठे डोनाल्ड ट्रंप?

बीते दिनों ट्रंप ने कहा कि जो NATO सहयोगी उनके प्लान को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन पर वह ट्रेड टैरिफ में धीरे-धीरे बढ़ोतरी करेंगे. इसलिए, वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, UK, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से 1 फरवरी से अमेरिका भेजे जाने वाले 'सभी सामानों' पर 10% टैरिफ लगाना चाहते हैं.

इसका मकसद अमेरिकी इंपोर्टर्स के लिए उनके सामान को कम आकर्षक बनाना है, जिससे इस प्रोसेस में यूरोपियन कंपनियों और इकोनॉमी को नुकसान होगा. बताया जा रह है कि अगर कोई डील नहीं होती है, तो यह 10% टैरिफ जून से बढ़कर 25% हो जाएगा.

असल में क्या मायने हैं इसके?

सीधे शब्दों में कहें तो, इससे यूरोपियन देशों के पास ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए कोई प्लान बनाने या नए टैरिफ का सामना करने के लिए दो हफ़्ते से भी कम समय है.

क्या फिर कोई नाटक कर रहे हैं ट्रंप?

हालांकि यह साफ़ है कि ट्रंप, ग्रीनलैंड को हासिल करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, हमने पहले भी देखा है कि ट्रेड वॉर की धमकियों पर फाइनेंशियल मार्केट की नेगेटिव प्रतिक्रियाओं ने व्हाइट हाउस में फैसले बदलवा दिए हैं.

ज्ञात हो कि पिछले साल उनकी सबसे खराब योजनाओं से पीछे हटने की वजह से मार्केट में हिस्सा लेने वालों के बीच TACO- Trump Always Chickens Out - नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बन गया था.

यह पहले ही साफ़ हो चुका है कि NATO सहयोगियों के साथ बढ़ते विवाद की संभावना को अच्छा नहीं माना जा रहा है. डॉलर कमज़ोर हुआ है, तेल की कीमतें गिरी हैं, और यूरोपीय स्टॉक मार्केट अपनी पहली प्रतिक्रिया में गिर गए हैं.

क्या है अमेरिकी बाज़ार का हाल

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ग्लोबल इकॉनमी के लिए 'बड़ा खतरा' होगा.

UK की इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रंप के टैरिफ?

राष्ट्रपति के ट्रेड वॉर के तहत, UK पिछले अप्रैल से ज़्यादातर सामानों पर पहले ही 10% की दर से पेमेंट कर रहा है. यह आंकड़ा पहले से मौजूद टैरिफ दरों और दूसरी फीस के अलावा है. लेकिन कुछ सामान, जैसे कार, बाद के समझौतों के ज़रिए टैरिफ से मुक्त हैं, लेकिन कोटा सिस्टम टैरिफ छूट को तय वॉल्यूम तक सीमित करता है.

US, UK का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन सालाना आधार पर अमेरिका को होने वाले कुल एक्सपोर्ट में सर्विसेज़ का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है.

ये सर्विसेज़, जैसे फाइनेंशियल और लीगल सर्विसेज़, सामान नहीं हैं और इसलिए उन पर टैरिफ नहीं लगता है. एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों के मामले में कार बनाने वाली कंपनियां और फार्मास्युटिकल फर्म सबसे ऊपर हैं.

कोई भी नया टैरिफ उनके लिए और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए नुकसानदायक होगा, ऐसे समय में जब UK की ग्रोथ पहले से ही धीमी है, जिसका एक कारण ट्रंप के अब तक के ट्रेड टैक्स हैं.

सोमवार को कैपिटल इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से पता चला कि 'सबसे खराब स्थिति में UK की GDP 0.30-0.75% तक कम हो सकती है', जिससे मंदी का खतरा है.

क्या रहेगा यूरोपीय यूनियन का भविष्य?

गौरतलब है कि EU देशों के लिए अमेरिका की अतिरिक्त टैरिफ दर अभी 15% है. जर्मनी जैसे देशों से सामान का एक्सपोर्ट, जो उसकी इकॉनमी का मैन्युफैक्चरिंग इंजन रूम है, अमेरिका के साथ उसके ट्रेड में हावी है. फ्रांस, UK के उलट, चाहता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड टैरिफ बढ़ाते हैं, तो अमेरिका पर जवाबी टैरिफ और दूसरे उपाय लगाए जाएं.