FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान- दिग्विजय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ग्रेटर नोएडा- इंजीनियर मौत मामले पर बड़ी खबर, नोएडा-नाले से कार को बाहर निकाला गया | जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

ट्रंप की किस 'बेवकूफी' की वजह से बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है यूरोप की अर्थव्यवस्था?

ग्रीनलैंड के तहत ट्रंप लगातार नाटो के सदस्यों और यूरोप को चेतावनी दे रहे हैं. आइये ट्रंप की धमकियों का अवलोकन करें और इस बात को समझें कि इन धमकियों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब हो सकता है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 20, 2026, 05:04 PM IST

ट्रंप की किस 'बेवकूफी' की वजह से बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है यूरोप की अर्थव्यवस्था?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

'ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है.' ये वो शब्द थे, जिनका प्रयोग यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तब किया जब उनसे अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने को सवाल हुआ और उन्होंने उससे इंकार किया. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए यूरोप के साथ अपनी लड़ाई में मामला और बढ़ा दिया है. ध्यान रहे जब तक कि उनकी बात नहीं मानी जाती, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने NATO सहयोगियों के खिलाफ और ट्रेड चार्ज लगाने की धमकी दी है. 

आइये ट्रंप की इन धमकियों का अवलोकन करें और इस बात को समझें कि इन धमकियों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब हो सकता है.

अब क्या कर रहे हैं ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं. ग्रीनलैंड क्यों ट्रंप के आकर्षण का केंद्र है इसकी एक वजह ये भी है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ है. लेकिन यह मांग डेनमार्क के कंट्रोल वाले ग्रीनलैंड और यूरोप के नेताओं को मंज़ूर नहीं है, जिनका कहना है कि मालिकाना हक ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का मामला है.

धमकी देते हुए क्या बोल बैठे डोनाल्ड ट्रंप?

बीते दिनों ट्रंप ने कहा कि जो NATO सहयोगी उनके प्लान को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन पर वह ट्रेड टैरिफ में धीरे-धीरे बढ़ोतरी करेंगे. इसलिए, वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, UK, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से 1 फरवरी से अमेरिका भेजे जाने वाले 'सभी सामानों' पर 10% टैरिफ लगाना चाहते हैं.

इसका मकसद अमेरिकी इंपोर्टर्स के लिए उनके सामान को कम आकर्षक बनाना है, जिससे इस प्रोसेस में यूरोपियन कंपनियों और इकोनॉमी को नुकसान होगा. बताया जा रह है कि अगर कोई डील नहीं होती है, तो यह 10% टैरिफ जून से बढ़कर 25% हो जाएगा.

असल में क्या मायने हैं इसके? 

सीधे शब्दों में कहें तो, इससे यूरोपियन देशों के पास ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए कोई प्लान बनाने या नए टैरिफ का सामना करने के लिए दो हफ़्ते से भी कम समय है.

क्या फिर कोई नाटक कर रहे हैं ट्रंप?

हालांकि यह साफ़ है कि ट्रंप, ग्रीनलैंड को हासिल करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, हमने पहले भी देखा है कि ट्रेड वॉर की धमकियों पर फाइनेंशियल मार्केट की नेगेटिव प्रतिक्रियाओं ने व्हाइट हाउस में फैसले बदलवा दिए हैं.

ज्ञात हो कि पिछले साल उनकी सबसे खराब योजनाओं से पीछे हटने की वजह से मार्केट में हिस्सा लेने वालों के बीच TACO- Trump Always Chickens Out - नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बन गया था.

यह पहले ही साफ़ हो चुका है कि NATO सहयोगियों के साथ बढ़ते विवाद की संभावना को अच्छा नहीं माना जा रहा है.  डॉलर कमज़ोर हुआ है, तेल की कीमतें गिरी हैं, और यूरोपीय स्टॉक मार्केट अपनी पहली प्रतिक्रिया में गिर गए हैं.

क्या है अमेरिकी बाज़ार का हाल 

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ग्लोबल इकॉनमी के लिए 'बड़ा खतरा' होगा.

UK की इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रंप के टैरिफ?

राष्ट्रपति के ट्रेड वॉर के तहत, UK पिछले अप्रैल से ज़्यादातर सामानों पर पहले ही 10% की दर से पेमेंट कर रहा है. यह आंकड़ा पहले से मौजूद टैरिफ दरों और दूसरी फीस के अलावा है. लेकिन कुछ सामान, जैसे कार, बाद के समझौतों के ज़रिए टैरिफ से मुक्त हैं, लेकिन कोटा सिस्टम टैरिफ छूट को तय वॉल्यूम तक सीमित करता है. 

 US, UK का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन सालाना आधार पर अमेरिका को होने वाले कुल एक्सपोर्ट में सर्विसेज़ का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है.

ये सर्विसेज़, जैसे फाइनेंशियल और लीगल सर्विसेज़, सामान नहीं हैं और इसलिए उन पर टैरिफ नहीं लगता है. एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों के मामले में कार बनाने वाली कंपनियां और फार्मास्युटिकल फर्म सबसे ऊपर हैं.

कोई भी नया टैरिफ उनके लिए और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए नुकसानदायक होगा, ऐसे समय में जब UK की ग्रोथ पहले से ही धीमी है, जिसका एक कारण ट्रंप के अब तक के ट्रेड टैक्स हैं.

सोमवार को कैपिटल इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से पता चला कि 'सबसे खराब स्थिति में UK की GDP 0.30-0.75% तक कम हो सकती है', जिससे मंदी का खतरा है.

क्या रहेगा यूरोपीय यूनियन का भविष्य? 

गौरतलब है कि EU देशों के लिए अमेरिका की अतिरिक्त टैरिफ दर अभी 15% है. जर्मनी जैसे देशों से सामान का एक्सपोर्ट, जो उसकी इकॉनमी का मैन्युफैक्चरिंग इंजन रूम है, अमेरिका के साथ उसके ट्रेड में हावी है. फ्रांस, UK के उलट, चाहता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड टैरिफ बढ़ाते हैं, तो अमेरिका पर जवाबी टैरिफ और दूसरे उपाय लगाए जाएं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement