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Akshay Tritiya से पहले Good News! अब विदेश से आएगा सोना, कीमतों पर क्या होगा असर?

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Akshay Tritiya से पहले Good News! अब विदेश से आएगा सोना, कीमतों पर क्या होगा असर?

सरकार ने अक्षय तृतीया से ठीक पहले सोने को लेकर बड़ी राहत दी है. सरकार ने 15 बैंकों को सोना इम्पोर्ट करने का लाइसेंस दिया है. ये लाइसेंस मार्च, 2029 तक वैलिड रहेगा. इस आदेश के बाद सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

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Kusum Lata

Updated : Apr 17, 2026, 09:45 PM IST

Akshay Tritiya से पहले Good News! अब विदेश से आएगा सोना, कीमतों पर क्या होगा असर?

सरकार ने अक्षय तृतीया से पहले 15 बैंकों को सोना आयात करने के लिए ऑथोराइज़ किया है. फोटो- कैन्वा

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Akshay Tritiya से ठीक पहले सोने का आयात रुकने से जुड़ी खबर आई. इस खबर से अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान कर रहे ग्राहक परेशान हुए क्योंकि आयात रुकने से सोने की सप्लाई में गिरावट आती और कीमत बढ़ सकती थी. इस बीच सरकार ने गुड न्यूज दे दी है. देश के 15 बैंकों को सोना आयात करने की अनुमति दे दी गई है. चलिए जानते हैं कि गोल्ड क्राइसिस की खबर कहां से आई, सरकार ने क्या फैसला किया, किन बैंकों को अनुमति मिली और इन सबका सोने की कीमतों पर क्या असर होगा.

कहां से आईं गोल्ड क्राइसिस से जुड़ी खबरें?

रॉयटर्स ने 17 अप्रैल की सुबह खबर पब्लिश की. इस खबर में लिखा, 'भारतीय बैंकों ने विदेशी सप्लायर्स को दिए सोने और चांदी के इम्पोर्ट ऑर्डर्स को रोक दिया है. सरकार की तरफ से सोना-चांदी इम्पोर्ट करने की परमिशन नहीं दिए जाने की वजह से कई टन सोना-चांदी कस्टम में अटका पड़ा है.' रॉयटर्स ने आशंका जताई कि अगर सोना आयात नहीं किया जाता है तो भारत में सप्लाई शॉर्टेज आ सकता है. 

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बैंकों को सोना और चांदी आयात करने के लिए ऑथोराइज़ किया जाता है. इस संबंध में भारत के मिनिट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) एक ऑर्डर जारी करता है. इस ऑर्डर में उन बैंकों की लिस्ट होती है जिन्हें RBI सोना आयात करने के लिए ऑथोराइज़ करता है. आम तौर पर ये ऑर्डर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किया जाता है. बीते साल यानी अप्रैल, 2025 में जारी किया गया ऑर्डर 31 मार्च, 2026 तक वैलिड था. 

हालांकि, इस साल के लिए अब तक अनुमति नहीं दी गई थी. इस अनुमति के बिना 31 मार्च के बाद भारत आया सोना कस्टम में फंसा हुआ था. पहले ही कई टन सोना कस्टम में फंसा था, तो बैंकों ने इम्पोर्ट ऑर्डर्स पर रोक लगा दी. रॉयटर्स की खबर के बाद सोशल मीडिया पर बज़ शुरू हुआ कि गोल्ड क्राइसिस आ सकता है. हालांकि, उससे पहले ही DGFT ने गुड न्यूज़ दे दी.

इन 15 बैंकों को मिला सोना आयात करने का लाइसेंस

DGFT ने अगले तीन साल के लिए Bullion Import Order जारी कर दिया है. ये ऑर्डर 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक वैलिड रहेगा. इस आदेश में 15 बैंकों को विदेश से सोना और चांदी खरीदने का लाइसेंस दिया गया है. इनमें SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, Deutsche Bank, फेडरल बैंक लिमिटेड, चीन का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन ओवरसीस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, Karur Vysya Bank, PNB, RBL और येस बैंक शामिल हैं. इनके अलावा दो बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रूस के Sberbank को केवल सोना खरीदने के लिए ऑथोराइज किया गया है.

भारत में क्यों बिना लाइसेंस के नहीं ला सकते हैं सोना?

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं. ऐसे में भारत में सोने के तस्करों को भारत एक बड़ा मार्केट लगता है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024-25 में भारत में सोने की तस्करी के 3005 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2.5 मेट्रिक टन सोना जब्त किया गया. 

विदेश से भारत आने वाले सोने का ट्रैक रखने, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को काबू में रखने और गैर-कानूनी तरीके से सोने को भारत में आने देने से रोकने के लिए सरकार सोने के इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस देती है. इससे भारत में आए सोने का रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, इससे टैक्सेशन में आसानी होने के साथ-साथ भारत में आने वाले सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने में भी सरकार को मदद मिलती है. बता दें कि आम नागरिकों के भी विदेश से सोना खरीदकर लाने को लेकर भारत में सख्त नियम हैं.

अक्षय तृतीया पर किस भाव में बिकेगा सोना?

DGFT के ऑर्डर के बाद शुक्रवार 17 अप्रैल को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. बीते दिन दिन से सोने की कीमतें उछाल पर थी. कीमतों में गिरावट उन खरीदारों के लिए बड़ी राहत है जो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं. 17 अप्रैल को इंडियन बुलियन जूलर्स असोसिएशन- IBJA ने सोने का संभावित रिटेल रेट जारी किया है. इसके मुताबिक, 10 ग्राम 999 24 कैरेट सोना 151655 रुपये, 995 24 कैरेट सोना 151048 रुपये, 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,38,000 रुपये, 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,13,741 रुपये और 10 ग्राम 14 कैरेट सोना 9782 रुपये में मिलेगा.

संभावना है कि इसी रेट पर शनिवार-रविवार (18-19 अप्रैल) को सोना बिकेगा. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है. भारत में सोना खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बड़ी संख्या में लोग सोने-चांदी के गहने, खरीदते हैं.

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