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Exice Duty घटी फिर भी सस्ता नहीं होगा Petrol- Diesel, जानिए ऐसा क्यों

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की है. इस कटौती से उन तेल कंपनियों को राहत मिलेगी जो क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का भार उठा रहे हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 27, 2026, 11:41 AM IST

Exice Duty घटी फिर भी सस्ता नहीं होगा Petrol- Diesel, जानिए ऐसा क्यों

पेट्रोल-डीजल की रिटेल प्राइज़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फोटो- PTI

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केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर लगने वाली एक्साइज़ ड्यूटी घटाने का फैसला किया है. दोनों ईंधनों पर 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज़ ड्यूटी घटाई गई है. इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये और डीज़ल पर शून्य हो गई है. हालांकि, Excise Duty पर कटौती के बाद भी पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

टैक्स घटा तो सस्ते क्यों नहीं हुए पेट्रोल-डीजल?

अमेरिका-इजरायल की जोड़ी और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध को एक महीना पूरा होने जा रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया. इसका असर तेल की ग्लोबल सप्लाई पर पड़ा जिसने सीधे क्रूड ऑयल की कीमतों को प्रभावित किया. 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करने वाला ब्रेंट क्रूड 27 मार्च को 107 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 

ये भी पढ़ेंः कितने दिन चलेगा भारत का तेल और LPG भंडार? सरकार ने बताई असली स्थिति

डिमांड के बीच विदेशी ट्रेडर्स ब्रेंट क्रूड से भारी प्रिमियम पर तेल बेच रहे हैं, देश में तेल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कंपनियां महंगा तेल खरीद रही हैं. दुनिया के कई देशों में तेल का रिटेल प्राइस बढ़ाया गया, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. कुछ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन मोटे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भार अभी तक भारत की तेल कंपनियां उठा रही हैं. तेल कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की है. यही कारण है कि रिटेल प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

सरकार ने बताया कितने दिन का तेल- LPG बाकी 

भारत के पास 74 दिन के तेल और LPG भंडार की क्षमता है. इस महीने की शुरुआत में भारत के पास पूरे 74 दिन का रिजर्व था. हालांकि, 26 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत के पास 60 दिन के तेल और 30 दिन के LPG सप्लाई की पूरी व्यवस्था है. सरकार ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें. इसके साथ ही सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ऑर्डर पास किया है कि जिन भी इलाकों में PNG नेटवर्क है, वहां रहने वाले लोग पीएनजी कनेक्शन पर शिफ्ट करें. ताकि, ताकि दूसरे इलाकों में एलपीजी नेटवर्क और सप्लाई को और मजबूत बनाया जाए.

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