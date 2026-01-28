FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Ajit Pawar Crash के बाद फिर आया सवाल, क्या दुर्घटना के राडार पर ज्यादा रहते हैं छोटे विमान?

Ajit Pawar Crash: अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो गई. पवार चार अन्य लोगों के साथ बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 में सवार थे. घटना के बाद तमाम चर्चाएं हो रही हैं.इसी में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या बड़े विमानों की तुलना में छोटे विमानों में क्रैश होने का खतरा ज़्यादा होता है? आइये समझें

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 28, 2026, 07:04 PM IST

Ajit Pawar Crash के बाद फिर आया सवाल, क्या दुर्घटना के राडार पर ज्यादा रहते हैं छोटे विमान?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ajit Pawar Crash: क्या समर्थक, क्या विरोधी प्लेन क्रैश में 66 साल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहार दौड़ गई है. घटना ने जहां एक तरफ तमाम सवालों का उदय किया है. वहीं छोटे, नॉन-कमर्शियल विमानों की सुरक्षा पर लंबे समय से चल रही बहस को फिर एक बार पंख मिल गए हैं. बता दें कि पवार और चार अन्य लोग बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 बिजनेस जेट में सवार थे, जो बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश-लैंड हो गया. घटना में प्लेन के अंदर सभी लोग मारे गए, जिसमें दो क्रू मेंबर भी शामिल थे.

भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) चश्मदीदों से पूछताछ और घटना की  CCTV फुटेज की जांच कर रहा है.  माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही घटना के संभावित कारणों का खुलासा कर लिया जाएगा. 

ये हादसा एक छोटे प्लेन से सम्बंधित है और चूंकि हम ऊपर ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि, हादसे के बाद छोटे, नॉन-कमर्शियल विमानों की सुरक्षा पर जारी बहस पुनः शुरू हो गयी है. इसलिए हमारे लिए भी यह जरूरी है कि हम जानें कि क्या वाक़ई छोटे विमान ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं?

आइये नजर डालें दुनिया भर में हुई  कुछ रिसर्च और स्टडीज़ पर और जानें क्या है इस अवधारणा की असलियत. 

ध्यान रहे कि अकसर ही यह सवाल होता ही कि क्या छोटे प्लेन, कमर्शियल एयरलाइनर की तुलना में ज़्यादा दुर्घटना-प्रवण होते हैं? ग्लोबल एविएशन डेटा इस सवाल का जवाब हां में देता है.

छोटे विमान बड़े जनरल एविएशन (GA) का हिस्सा होते हैं. GA मूल रूप से सभी सिविलियन उड़ानें हैं जो शेड्यूल कमर्शियल एयरलाइन सर्विस या मिलिट्री नेचर की नहीं होतीं. इनमें नॉन-प्राइवेट जेट, चार्टर्ड विमान और सिंगल-इंजन वाले प्लेन भी शामिल हैं, जिनमें नॉन-जेट-इंजन टर्बोप्रॉप भी शामिल हैं. इनमें बड़े विमानों, यानी कमर्शियल एयरलाइनर्स की तुलना में दुर्घटना दर काफी ज़्यादा होती है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में, जनरल एविएशन में 2019 में 1,220 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 233 जानलेवा थीं. इसके उलट, वाशिंगटन DC के आउटलेट WUSA (चैनल 9) के अनुसार, उस साल कमर्शियल एविएशन में 40 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से सिर्फ़ दो में मौतें हुईं.

अमेरिकी एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) का डेटा भी जोखिम में बड़ा अंतर दिखाता है. कमर्शियल विमानों में 2019 में प्रति 100,000 फ़्लाइट घंटों पर सिर्फ़ 0.2 दुर्घटनाएं हुईं, जबकि प्राइवेट विमानों में दुर्घटना दर प्रति 100,000 घंटों पर 5.6 थी. यह 25 गुना से भी ज़्यादा थी.

अमेरिका स्थित SD लिटिगेशन, जो एक पर्सनल इंजरी लॉ फ़र्म है, ने बताया कि शोधकर्ताओं का अनुमान है कि छोटे प्राइवेट विमानों के बड़े कमर्शियल एयरलाइनर्स की तुलना में क्रैश होने की संभावना 32.9 गुना ज़्यादा होती है, जबकि चार्टर फ़्लाइट्स 9.4 गुना ज़्यादा जोखिम भरी होती हैं.

इसके अलावा, एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 2024 में कमर्शियल जेट दुर्घटना दर 2024 की तुलना में घटकर प्रति मिलियन डिपार्चर पर 0.23 जानलेवा दुर्घटनाएं हो गईं. जबकि 2024 में बिजनेस और प्राइवेट जेट में यह दर लगभग 2.56 थी, जैसा कि 2025 की ASAP सेफ्टी ओवरव्यू एंड एनालिसिस रिपोर्ट में बताया गया है.

दुर्घटनाओं का ज्यादा शिकार क्यों होते हैं छोटे विमान 

बात यदि इसके प्रमुख कारणों की हो तो ये स्ट्रक्चरल हैं. दुर्घटना की उच्च दर सिर्फ़ विमान के छोटे होने और इस वजह से कमज़ोर होने का नतीजा नहीं हो सकती, बल्कि ऑपरेशनल वास्तविकताओं के कारण भी हो सकती है.  अक्सर, छोटे विमान, जो दूर-दराज के इलाकों में नॉन-शेड्यूल रूट पर उड़ते हैं, उन्हें कम रेगुलेटरी निगरानी और पायलट के अलग-अलग अनुभव का सामना करना पड़ता है.

हालांकि, अजीत पवार के विमान के साथ ऐसा नहीं था. छोटे विमान छोटे एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, जहां अक्सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे पर्याप्त सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं.

ये कारक अक्सर खराब मौसम और कम सेफ्टी बैकअप से और भी बिगड़ जाते हैं. बारामती एयरपोर्ट, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक छोटा एयरपोर्ट है. बारामती एयरफील्ड लगभग 2,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) नहीं है. इसलिए, पायलटों को लैंडिंग के लिए मैनुअल और विज़ुअल तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है.

पायलट का अनुभव भी एक और फैक्टर है. स्टडीज़ और एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे कंट्रोल खोने की घटनाओं, स्टॉल और फ्यूल मिसमैनेजमेंट का खतरा बढ़ जाता है, खासकर छोटे, अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट पर. 

क्या छोटे एयरपोर्ट छोटे प्लेन के लिए खतरा बढ़ाते हैं?

सभी सिंगल-इंजन वाले एयरक्राफ्ट आम तौर पर छोटे प्लेन होते हैं. सिंगल-इंजन वाले एयरक्राफ्ट में इंजन फेल होना मल्टी-इंजन वाले जेट की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है. एनालिस्ट अक्सर छोटे प्लेन की सुरक्षा की तुलना सड़क पर गाड़ी चलाने से करते हैं, जिसमें प्रति मील मौत की दर कमर्शियल एविएशन की 'बस जैसी' विश्वसनीयता के बजाय कारों के ज़्यादा करीब होती है.

हालांकि, अजीत पवार का एयरक्राफ्ट एक डबल-इंजन जेट प्लेन था. इसके अलावा, अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और NTSB के आंकड़ों के अनुसार, अकेले मानवीय गलती के कारण लगभग 75% जनरल एविएशन दुर्घटनाएं होती हैं. दूसरी ओर, कमर्शियल फ्लाइट्स और एयरलाइनर सख्त रेगुलेटरी नियमों के तहत काम करते हैं.

इसमें दो पायलट, एडवांस्ड वेदर रडार, तय मेंटेनेंस शेड्यूल और सोच-समझकर गो/नो-गो फैसले लेना ज़रूरी होता है. इसके उलट, ज़्यादातर जनरल एविएशन हल्के-फुल्के नियमों के तहत काम करते हैं, जैसे सिंगल-पायलट ऑपरेशन और खराब मौसम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी.

Learjet जैसे बिज़नेस जेट, जिसमें पवार यात्रा कर रहे थे, स्टैटिस्टिकली रिफाइंड पिस्टन-इंजन वाले एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें बेहतर एवियोनिक्स और सेफ्टी फीचर्स होते हैं. इसमें दो पायलट भी थे.

पायलट, जो बारामती के टेबलटॉप रनवे से परिचित है, ने क्रैश के पीछे एक संभावित कारण के तौर पर 'शॉर्ट फाइनल्स फेज़' कहे जाने वाले संभावित रूप से अस्थिर फाइनल अप्रोच की ओर इशारा किया.

बता दें कि टेबलटॉप रनवे वह होता है जिसके एक या दोनों सिरे नीचे खाई की ओर होते हैं, जिससे लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाती है.इस क्रैश से मेंटेनेंस के तरीकों पर भी फिर से सवाल उठने लगे हैं. अजित पवार जिस कंपनी, VSR वेंचर्स का प्लेन इस्तेमाल कर रहे थे, उसका एक प्लेन कथित तौर पर 2023 में क्रैश-लैंडिंग का शिकार हुआ था.

कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि बड़े कमर्शियल एयरलाइनर की तुलना में छोटे विमानों में स्टैटिस्टिकली ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कम सख्त रेगुलेटरी निगरानी में काम करते हैं, छोटे एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें ऑपरेशनल सुरक्षा उपाय कम होते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement