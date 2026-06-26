Explained: चीन की PL-17 से पांच गुना ताकतवर, अमेरिका बनाएगा 1800 किमी रेंज वाली एयर-टू-एयर मिसाइल!

चीन की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल PL-17 की रेंज लगभग 400 किमी है. खुद अमेरिका के पास अभी 200 किमी से ज्यादा रेंज वाली एयर-टू-एयर मिसाइल नहीं है. ऐसे में ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो दुनिया पर अमेरिका का हवाई वर्चस्व फिर से कायम हो जाएगा.

अमेरिका एक नए प्रोग्राम पर काम कर रहा है.

ऐसी मिसाइल बनाने की योजना है जिसकी न्यूनतम रेंज 1800 किमी हो.

इस प्रोजेक्ट को लेकर एक गुप्त बैठक भी करने वाली है अमेरिकी वायुसेना.



अमेरिका की पहचान दुनिया के ऐसे देश के रूप में है जिसके पास सबसे उन्नत और घातक हथियार हैं. अब दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना अमेरिकी एयरफोर्स एक बेहद महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी योजना पर काम शुरू करने जा रही है. अमेरिका का ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में हवाई युद्ध के सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. दरअसल, अमेरिका एक ऐसी एयर-टू-एयर मिसाइल का विकास करना चाहता है जिसकी रेंज लगभग 2000 किमी हो. दुनिया में अब तक ऐसी कोई भी एयर-टू-एयर मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा हो. ऐसे में, अमेरिका का ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो हवाई युद्ध हमेशा के लिए बदल जाएंगे.

क्या है अमेरिका का प्लान?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी वायुसेना का 'लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर' एक नए प्रोग्राम पर काम कर रहा है. इस प्रोग्राम का नाम AFLRW (Air Force Long Range Weapon) रखा गया है. इसके तहत एक ऐसी मिसाइल बनाने की योजना है जिसकी न्यूनतम रेंज कम से कम 1,000 नॉटिकल मील यानी लगभग 1,850 से 2,000 किलोमीटर होगी. इस मिसाइल के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले, दो वेरिएंट बनाने की योजना है. हालांकि, शुरुआती चरण में 'हवा से हवा' में मार करने वाले वर्जन को प्राथमिकता दी जा रही है. अमेरिकी वायुसेना अगस्त 2026 में देश की निजी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर एक गुप्त बैठक भी करने वाली है.

मौजूदा मिसाइलों से AFLRW प्रोग्राम की तुलना

2,000 किमी की रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दुनिया की मौजूदा और बन रही सभी मिसाइलों से कहीं आगे होगी. चीन की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल PL-17 की रेंज लगभग 400 किमी है. इसे अवाक्स और रीफ्यूलर विमानों को मार गिराने के लिए बनाया गया है. वहीं चीन की PL-15 की रेंज लगभग 200 किमी है. रूस की R-37M मिसाइल की रेंज करीब 300 किमी है. अमेरिका की ही बेहद उन्नत AIM-260 की रेंज 200 किमी से अधिक होगी जिस पर अभी काम किया जा रहा है. भारत की Astra मिसाइल फैमिली की रेंज 160 से 350 किलोमीटर के बीच है. इन आंकड़ों से साफ है कि अमेरिका जिस मिसाइल की तैयारी कर रहा है, उसकी रेंज बाकी दुनिया की मिसाइलों से करीब 5 से 10 गुना ज्यादा होगी.

अमेरिका को लंबी दूरी की मिसाइल क्यों चाहिए?

हाल के ईरान युद्ध से अमेरिका को कई सबक मिले हैं. ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं थी. फिर भी, अमेरिका को ये लड़ाई महंगी पड़ी. अगर भविष्य में चीन से युद्ध की नौबत आई तो अमेरिकी वायुसेना को ऐसे हथियार चाहिए जो लंबी दूरी से ही चीनी खतरों को बेअसर कर सकें. 2000 किमी रेंज वाली एयर-टू-एयर मिसाइल अमेरिकी वायुसेना का आसमान में एकतरफा बढ़त दिलाएगी.

क्या 2000 किमी रेंज वाली मिसाइल बनाना संभव है?

इस मुद्दे पर सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के महानिदेशक, एयर वाइस मार्शल अनिल गोलानी कहते हैं कि ऐसा संभव है. आधुनिक हवाई सुरक्षा अब एक नेटवर्क-सेंट्रिक सिस्टम पर काम करती है. इसमें जरूरी नहीं कि मिसाइल दागने वाले विमान को ही टारगेट दिखे. युद्ध क्षेत्र में मौजूद कई अलग-अलग प्लेटफार्म दुश्मन का पता लगा सकते हैं और उस डेटा के जरिए मिसाइल को गाइड कर सकते हैं.

अमेरिका अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए भी इस तरह की मिसाइलों को गाइड करने की योजना पर विचार कर रहा है. ये योजना अभी पूरी तरह से विचार के स्तर पर ही है और इसे वास्तविकता बनने में दशकों का समय लग सकता है. लेकिन, इस पर चर्चा ये साबित करती है कि अमेरिका भविष्य के हवाई युद्ध में चीन को पछाड़कर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए लंबी दूरी के हथियारों पर सबसे ज्यादा दांव लगा रहा है.

अब तक टोमाहॉक मिसाइलें लंबी दूरी लक्ष्यों के खिलाफ अमेरिकी सेनाओं का सबसे अहम हथियार थीं. ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल 450 किलोग्राम के पारंपरिक वॉरहेड के साथ 2,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. रडार से बचने के लिए ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और एडवांस्ड टेरेन-मैपिंग और GPS से गाइड होती है. टोमाहॉक का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना करती है. अब अगर अमेरिकी वायुसेना के पास भी 2000 किमी रेंज वाली एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें आती हैं तो यूएस की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.