कड़े वीजा नियम और महंगी टिकटें! क्या आम फुटबॉल फैंस की पहुंच से दूर हो रहा फीफा वर्ल्ड कप 2026?

फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन मैदान पर खेल से पहले ही इस मेगा इवेंट के टिकटों की कीमत, वीजा नियम चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच खराब राजनीतिक रिश्तों के कारण तनाव बना हुआ है

वर्ल्ड कप मैचों की टिकट की कीमतें बेहद ज्यादा हैं

लोकल ट्रांसपोर्ट का बढ़ता किराया फैंस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है

सोमाली रेफरी को अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई

दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन मैदान पर फुटबॉल का जादू दिखने से पहले ही यह मेगा इवेंट विवादों के घेरे में आ गया है. इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश- अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं. मगर फुटबॉल के रोमांच से ज्यादा चर्चा उन बड़े विवादों की हो रही है, जिसने खेल प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिका-ईरान का तनाव और फैंस की मुसीबत

इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला और बड़ा पेंच अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कड़वे रिश्तों की वजह से फंसा है. इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब किसी मेजबान देश का मुकाबला एक ऐसे देश की टीम से हो जिसके साथ उसके रिश्ते युद्ध जैसे हों. अब ईरानी टीम को न चाहते हुए भी खेलने के लिए अमेरिका जाना पड़ा.

फीफा ने ईरान के मैचों को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करने से साफ मना कर दिया था. इसका सबसे बड़ा नुकसान ईरान के उन हजारों फैंस को होगा, जो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि कड़े नियमों के चलते उन्हें वीजा मिलना नामुमकिन जैसा है.

फाइनल की टिकटें और पार्किंग का तगड़ा झटका

दूसरा बड़ा बवाल वर्ल्ड कप के मैचों की कीमतों को लेकर है, जिसने आम फुटबॉल फैंस के होश उड़ा दिए हैं. Bleacher Report के मुताबिक, फाइनल मैच की सिर्फ एक सीट की कीमत करीब 23 लाख रुपये (2.3 मिलियन डॉलर के आसपास) तक पहुंच गई है. हद तो तब हो गई जब मैच देखने आने वाले लोगों के लिए कार पार्किंग का चार्ज भी लगभग 17,000 रुपये तय कर दिया गया है. लोकल बसों और ट्रेनों का किराया भी आसमान छू रहा है. फैंस इसे खुली लूट और फुटबॉल प्रेमियों के साथ धोखा बता रहे हैं.

सोमाली रेफरी को अमेरिका में एंट्री नहीं

तीसरा विवाद तब खड़ा हुआ जब अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप के एक मुख्य रेफरी को अपने देश में घुसने से ही रोक दिया. सोमालिया के ओमर अब्दुलकादिर अरतान इतिहास रचने वाले थे, क्योंकि वे वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाले पहले सोमाली नागरिक बनने वाले थे. लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर लिया. सोमालिया सरकार ने अपने स्तर पर काफी कोशिशें कीं, लेकिन फीफा ने आखिरकार साफ कर दिया कि अरतान अब इस टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका नहीं निभा पाएंगे.

40 डिग्री वाली जानलेवा गर्मी का खतरा

सबसे गंभीर विवाद मौसम को लेकर है. वैज्ञानिकों ने फीफा को एक बड़ी चेतावनी दी है कि गर्मी से निपटने के लिए उनके इंतजाम बेहद कमजोर हैं. इस बार जिन 16 स्टेडियमों में मैच होने हैं, उनमें से 14 में तापमान खतरनाक स्तर तक जा सकता है. गर्मियों के दौरान वहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है. ऐसे में भीषण लू के चलते खिलाड़ियों की सेहत और उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है.