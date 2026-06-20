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Explained: भारतीय नौसेना का हर फ्रंटलाइन युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा, समुद्र में कैसे बदल जाएगा ताकत का समीकरण?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: भारतीय नौसेना का हर फ्रंटलाइन युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा, समुद्र में कैसे बदल जाएगा ताकत का समीकरण?

भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है. आने वाले समय में इंडियन नेवी के सभी गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात होंगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 03:55 PM IST

Explained: भारतीय नौसेना का हर फ्रंटलाइन युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा, समुद्र में कैसे बदल जाएगा ताकत का समीकरण?

भारतीय नौसेना इस समय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है. (AI इमेज)

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  • फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइलें  तैनात करने की प्रक्रिया जारी.
  • ब्रह्मोस का एंटी शिप वर्जन इंडियन नेवी को दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त दिलाता है.
  • अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर ब्रह्मोस तैनात करना चीन को एक सीधा संदेश है.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने एक ऐसी जानकारी दी है जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा देगी. रूस में आयोजित 'फ्लोट-2026' इंटरनेशनल नेवल एग्ज़िबिशन के दौरान अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने बताया है कि भारतीय नौसेना अपनी समुद्री हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है.  इसके तहत, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडियन नेवी के सभी आधुनिक और मुख्य युद्धपोतों पर एक स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर शामिल किया जा रहा है. अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने जोर देकर कहा कि इन शक्तिशाली मिसाइलों को फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर तैनात करने की प्रक्रिया लगातार और तेजी से चल रही है. उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना ने इस हथियार प्रणाली का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया है और इसके रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कभी नहीं रुका है. भारत के इस कदम से समुद्र में ताकत का समीकरण कैसे बदल जाएगा, आइये जानते हैं.

दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त

भारत और रूस के सफल जॉइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस को दुनिया भर में सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल माना जाता है. मैक 2.8 और मैक 3 के बीच की स्पीड से हमला करने में सक्षम इस मिसाइल का एंटी शिप वर्जन इंडियन नेवी को दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त दिलाता है. इस मिसाइल को रेंज को पहले ही बढ़ा कर 450 किमी किया जा चुका है. अब इसके 800 किमी वाले एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का विकास भी जारी है. 

डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में, भारत सरकार ने 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज (ER) मिसाइलों को खरीदने के लिए 19,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की एक बड़ी डील को मंजूरी दी. प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम-क्लास डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट—में ब्रह्मोस सिस्टम को मुख्य आक्रामक हथियार के तौर पर लगाया जाएगा. ब्रह्मोस की मारक क्षमता और भी ज्यादा सटीक बनाने के लिए  एडवांस्ड सीकर भी विकसित किए जा रहे हैं. 

जब नौसेना के सभी गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होगी, तब भारतीय युद्धपोत समुद्र में जहां भी मौजूद रहेंगे, उसके चारों ओर 800 किलोमीटर का एक ऐसा दायरा बन जाएगा जिसमें किसी भी दुश्मन का प्रवेश करना लगभग नामुमकिन होगा. से सैन्य भाषा में A2/AD यानी कि एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल कहा जाता है. दुश्मन के बेड़े भारतीय जहाजों के करीब आने से पहले सौ बार सोचेंगे. ये ताकत भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय सुपर पॉवर बना देगी. 

क्यों ब्रह्मोस से डरते हैं चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मन?

ब्रह्मोस ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है. इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल है. अगर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता लगा भी लेते हैं तो इसे रोक पाना लगभग असंभव है. ब्रह्मोस दुश्मन के जहाजों को संभलने या काउंटर-मेजर एक्टिवेट करने के लिए महज कुछ सेकंड का समय देती है. एक बार लक्ष्य पर लॉक करके ब्रह्मोस दाग दी गई तो उसके बचने की संभावना शून्य के बराबर हो जाती है. 

भारतीय नौसेना ब्रह्मोस के सैचुरेशन अटैक से पाकिस्तान जैसे दुश्मन को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है. यदि भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत एक साथ दर्जनों ब्रह्मोस मिसाइलें कराची जैसे पोर्ट पर दाग दें तो पूरी पाकिस्तानी नेवी समाप्त हो सकती है. दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम इतने सारे सुपरसोनिक लक्ष्यों को एक साथ कभी रोक नहीं सकते. इस तरह के 'सैचुरेशन अटैक' से बड़े से बड़े विमानवाहक पोत या भारी जहाजों के बेड़े को कुछ ही मिनटों में समुद्र में डुबोया जा सकता है. 

चीन को सीधी चुनौती

ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज (ER) मिसाइलों को अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात करना चीन को एक सीधा संदेश है कि वह भारतीय जलक्षेत्र से सैकड़ों मील दूर रहे. इस कदम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका और मजबूत होगी. चीन का अधिकांश व्यापार अरब सागर से होते हुए मलक्का जलडमरूमध्य से गुजरता है. ब्रह्मोस से लैस भारतीय जहाजों की मौजूदगी इस चोक-पॉइंट पर भारत के नियंत्रण को अत्यधिक मजबूत कर देगी. 

भारतीय नौसेना इस समय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है. पिछले एक दशक में दर्जनों नए युद्धपोत नेवी में शामिल किए गए हैं. आने वाले समय में अभी दर्जनों वॉरशिप शामिल किए जाने हैं. इस तरह हर फ्रंटलाइन युद्धपोत पर ब्रह्मोस की तैनाती भारतीय नौसेना को एक ताकतवर ब्लू-वाटर नेवी में बदल देगी. यह कदम समंदर में भारत के दुश्मनों के लिए मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव पैदा करेगा. जब दुश्मन को आपकी ताकत पता हो तो युद्ध की स्थिति पैदा होने की संभावना ही बेहद कम हो जाती है. 

 

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