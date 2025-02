Eknath Shinde Silent Warning: महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक संकट पैदा होने के आसार अब साफ दिखने लगे हैं. पिछले कई दिन से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दूरियां बनाते दिख रहे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को एक बार फिर इसका इशारा कर दिया. शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा,'मुझे हल्के में मत लेना, तांगा पलट दूंगा.' शिंदे का यह बयान उस समय आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान NCP अध्यक्ष शरद पवार के साथ मंच साझा कर रहे थे. शरद पवार भाजपा के कट्टर विरोधी विपक्षी नेता हैं. इसके बावजूद मंच पर पीएम मोदी उनका हाथ पकड़कर खुद सीट पर बैठाते और अपने हाथ से पीने के लिए पानी का गिलास देते दिखाई दिए. इससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से 'खेला' होने जा रहा है?

चलिए 5 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है-

1. पहले जान लीजिए शिंदे ने क्या कहा है

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री व शिवसेना (शिंदे) के मुखिया एकनाथ शिंदे शुक्रवार को नागपुर में थे. उन्होंने यहां मीडिया से कहा,'मैं सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं बाला साहेब और दिघे साहब का कार्यकर्ताह हूं, मुझे हल्के में मत लीजिए.' इसके बाद शिंदे ने जो अगली लाइन कही है, उसे शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर भाजपा नेता व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक के लिए चेतावनी माना जा रहा है. शिंदे ने कहा,'मेरी ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए. 2022 में मुझे हल्के में लेने पर मैंने तांगा (सरकार) पलट दिया था. फिर हम आम लोगों की इच्छा वाली सरकार लाए. मैंने (विधानसभा में अपने पहले भाषण का हवाला देते हुए) चुनाव में 200 से ज्यादा सीट मिलने की भविष्यवाणी की थी और हमारे गठबंधन की 232 सीट आई हैं. मुझे इसलिए हल्के में मत लीजिए. जो लोग इस इशारे को समझना चाहें, वो समझें. मैं अपना काम करता रहूंगा.'

"Do not take me lightly; I have already said this to those who have taken me lightly. I am a normal party worker, but I am a worker of Bala Saheb and everyone should take me with this understanding. When you took it…"