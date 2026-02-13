FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Ata Pata Laapata के Box office पर पिट जाने के बाद क्यों 9 करोड़ नहीं चुका पाए Tihar में बंद राजपाल यादव?

राजपाल यादव ने कथित तौर पर अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म, 'अता पता लापता' को फ़ाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप रही, और सालों से, बढ़ते ब्याज़ और लंबी कानूनी कार्रवाई ने कथित तौर पर यह रकम लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 13, 2026, 06:29 PM IST

Ata Pata Laapata के Box office पर पिट जाने के बाद क्यों 9 करोड़ नहीं चुका पाए Tihar में बंद राजपाल यादव?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वक्त किसी का सगा नहीं है. कभी भी पलट सकता है और अर्श पर बैठे इंसान को फर्श पर लाने की क्षमता रखता है. ऐसी स्थिति में इंसान कितना बेबस, कितना लाचार होता है? इसे समझना हो तो हम 200 से ज्यादा फिल्मों से अपनी एक्टिंग और उससे भी बढ़कर कॉमिक टाइमिंग का लोहा मनवाने वाले राजपाल यादव का रुख कर सकते हैं. राजपाल के सितारे कितने बुलंद थे? इसका अंदजा इसी से लगाया जा सकता है कि, पूर्व में ऐसे तमाम इंटरव्यू आए जिनमें उन्होंने कहा कि लगभग तीन दशकों के फिल्मीं करियर में वो कभी बेरोजगार नहीं रहे. इसके अलावा हमने ऐसे भी इंटरव्यू सुने, जिनमें अलग-अलग एक्टर्स ने बड़े-बड़े मंचों से इस बात को स्वीकार किया कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनका खाना पीना राजपाल यादव के घर में होता था. कहा जाता है कि वो राजपाल जो आज सलाखों के पीछे हैं. उनके घर का चूल्हा कभी बुझता नहीं था. 

उपरोक्त तमाम बातों के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐस क्या हुआ, जिसके चलते सारी समृद्धि धरी की धरी रह गयी और राजपाल गंभीर कानूनी और फ़ाइनेंशियल परेशानी में फंस गए? सबके सामने यह मानते हुए कि उनके पास 2010 का लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, राजपाल की हालत ने कई लोगों को हैरान कर दिया है.

ध्यान रहे कि एक्टर ने कथित तौर पर अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म, 'अता पता लापता' को फ़ाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप रही, और सालों से, बढ़ते ब्याज़ और लंबी कानूनी कार्रवाई ने कथित तौर पर यह रकम लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी. इस पूरे मामले में रोचक यह ही कि ये सब तब है जब राजपाल ने पिछले दो सालों में लगभग 7-8 करोड़ रुपये कमाए हैं.

कैसे परफॉर्म करे राजपाल यादव के हाल के प्रोजेक्ट्स? हुई कितनी कमाई

रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो राजपाल यादव ने कथल, ड्रीम गर्ल 2 और शहज़ादा के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए. माना जाता है कि चंदू चैंपियन के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये चार्ज किए, जबकि भूल भुलैया 3 के लिए उन्हें कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपये मिले.

रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि राजपाल को बेबी जॉन के लिए वरुण धवन के मेहनताने का सिर्फ़ 4% दिया गया था, जो बॉलीवुड में लीड स्टार्स और कैरेक्टर एक्टर्स के बीच पैसे के बड़े अंतर को दिखाता है. इन बातों के अलावा राजपाल की इस साल भूत बांग्ला और वेलकम टू द जंगल भी रिलीज़ होने वाली हैं. इस तरह, अनुमान के मुताबिक, एक्टर को पिछले तीन सालों में लगभग 7-8 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं.   

ऐसा क्या हुआ 9 करोड़ रुपये नहीं चुका पाए राजपाल?

राजपाल यादव की मौजूदा हालत पर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम तरह की बातें हों रही हैं.  लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं कि राजपाल जैसा कामयाब इंसान भी इस बेबसी के साथ इस मुकाम पर आ सकता है. लोग हैरत में हैं कि, वो स्टार जो तीन दशकों से ज्यादा समय तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय रहा. आखिर वो पैसे चुकाने में नाकाम कैसे रहा? 

कहा तो ये भी जा रहा है कि, अगर राजपाल चाहते तो किश्तों में पैसा देकर मुक्त हो सकते थे. ध्यान रहे बीते सालों में राजपाल इतना तो कमा ही चुके थे कि अगर वो चाहते तो आसानी से पैसे दे देते. 

ज्ञात रहे कि तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले राजपाल ने एक बड़ा ही भावुक बयान दिया था.  राजपाल का ये बयान कुछ ऐसा था जिसने इंडस्ट्री के दिग्गजों को हैरत में डाल दिया था. बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए राजपाल ने कहा था  कि, 'सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं. और कोई उपाय नहीं दिखता. सर, यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा.'

राजपाल का इस बात को कहना भर था पूरी इंडस्ट्री को सवालों के घेरे में आ गई थी.  इसी बीच राजपाल की मदद के लिए सोनू सूद सामने आए जिनसे प्रेरित होकर सलमान खान समेत इंडस्ट्री के अन्य लोगों ने राजपाल यादव को फाइनेंशियल मदद की पेशकश की.

अभी कहां और किस स्थिति में हैं राजपाल यादव?

बता दें कि 9 करोड़ रुपये का बकाया न चुका पाने के कारण राजपाल ने अभी बीते दिनों ही दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था. फ़िलहाल राजपाल तिहाड़ जेल में बंद हैं जहां से उन्होंने बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है.

गुरुवार को, कोर्ट ने शिकायत करने वाले से उनकी बेल अर्जी पर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक्टर को फटकार भी लगाई और कहा, 'आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया'.

कोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल ने कम से कम दो दर्जन मौकों पर इस बात को स्वीकार किया था कि वह बकाया पैसे चुका देंगे, लेकिन हर बार वो अपने वादे से मुकरे और पैसा देने में नाकाम रहे. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement