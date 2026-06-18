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'भारत पर हमला हुआ तो साथ खड़ा रहेगा US', ट्रंप के बयान के क्या हैं मायने? किसे चेतावनी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'भारत पर हमला हुआ तो साथ खड़ा रहेगा US', ट्रंप के बयान के क्या हैं मायने? किसे चेतावनी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक बयान देते हुए कहा कि किसी भी संकट या बाहरी हमले की स्थिति में अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 18, 2026, 06:29 PM IST

'भारत पर हमला हुआ तो साथ खड़ा रहेगा US', ट्रंप के बयान के क्या हैं मायने? किसे चेतावनी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

फ्रांस में हुई पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग (Image Source- IANS)

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  • G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग हुई
  • दोनों नेताओं में फरवरी 2025 के बाद पहली बार इस तरह की सीधी बातचीत हुई
  • इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत पर कोई भी हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा
  • भारत-अमेरिका के बीच कोई लिखित सैन्य समझौता न होने के कारण ट्रंप का बयान चर्चा में आया

फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान बुधवार (17 जून) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है. इस बैठक में ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर भारत पर कोई हमला होता है, तो अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. पहली नजर में यह बयान बेहद साधारण लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से इसके मायने बहुत गहरे हैं, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच कोई लिखित सैन्य समझौता नहीं है. 

ट्रंप का यह बयान कोई कानूनी गारंटी नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका नाटो जैसे किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, जहां एक देश पर हमला होने पर सभी देश मिलकर लड़ते हैं. इसके बावजूद, इस सार्वजनिक वादे का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है. 

इस बयान का असली रणनीतिक महत्व क्या है?

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भारत को अपना सबसे अहम साझीदार मानता है. ट्रंप का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका, भारत को इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखता है. इसके अलावा पिछले दो दशकों में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स तक, रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं. ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच राजनयिक विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा. 

पुराने सैन्य तनावों और 'ऑपरेशन सिंदूर' से तुलना

इतिहास के झरोखे से देखें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पिछले सैन्य तनावों के दौरान अमेरिका का रुख हमेशा निष्पक्ष मध्यस्थ या शांति बनाने वाले का रहा है, न कि सीधे भारत का पक्ष लेने वाले का. 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर सेना हटाने का भारी दबाव बनाया था. वहीं 2001-2002 के तनाव में युद्ध रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लिया. 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के समय अमेरिका ने संयम बरतने की अपील तो की, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सही भी ठहराया.

मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका का मुख्य फोकस युद्ध को बढ़ने से रोकना ही था. विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप एक तरफ पीएम मोदी से दोस्ती का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं. ऐसे में संकट के वक्त अमेरिका सचमुच जमीन पर आकर भारत के लिए लड़ेगा, इस पर हमेशा एक सवालिया निशान रहता है.

पाकिस्तान-ईरान फैक्टर के बावजूद भारत को समर्थन क्यों?

हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने में अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा पाकिस्तान, चीन का बेहद करीबी दोस्त भी है. इन सब बातों के बावजूद ट्रंप ने इस मोड़ पर खुलकर भारत का पक्ष क्यों लिया? इसके पीछे तीन मुख्य वजहें हो सकती हैं-

  • बड़ा आर्थिक फायदा- भारत और अमेरिका एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं. ट्रंप खुद कह चुके हैं कि भारत अमेरिकी बाजार में भारी निवेश कर रहा है.
  • लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप- दोनों देशों का सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है. अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और सुरक्षित समुद्री रास्तों तक पहुंच चुकी है.
  • चीन की काट- अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान चाहकर भी चीन के प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकता. इसलिए, एशिया में चीन की ताकत को संतुलित करने के लिए भारत ही अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्वसनीय उम्मीद है.

निजी दोस्ती या वाशिंगटन की सोची-समझी नीति?

भले ही ट्रंप ने यह बात अपने खास अंदाज में कही हो, लेकिन भारत को एक मुख्य रणनीतिक साझीदार मानना अमेरिकी विदेश नीति का एक ऐसा हिस्सा है, जिस पर वहां की दोनों बड़ी पार्टियां (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) पूरी तरह सहमत हैं. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के समय हुआ ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो, बराक ओबामा के दौर में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिलना हो, ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड का विस्तार हो या जो बाइडेन के समय रक्षा तकनीकों का आदान-प्रदान, हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से रिश्ते मजबूत किए हैं. साफ है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ उनकी निजी भावना नहीं, बल्कि अमेरिकी सत्ता के गलियारों में भारत की मजबूत होती साख का प्रतीक है.

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