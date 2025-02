अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलिट्री सेल्स को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. खबर है कि अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत और प्रभावशाली करने के उद्देश्य के चलते भारत अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीदेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब हुए. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि, 'हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे. हम भारत को अंततः एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का रास्ता भी तैयार कर रहे हैं.'

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिका से और हथियार खरीदना चाहता है, जिसमें उन्नत पी-8आई लंबी दूरी की समुद्री गश्ती और पनडुब्बी-शिकार विमान शामिल हैं.

Historic 🚨 Starting this year, we will be increasing military sales to India by many billions of dollars. We are also paving the way to ultimately provide India with the F35, Stealth fighters. - Trump tells Modi at the White House 🇮🇳 🇺🇸 #ModiInUS pic.twitter.com/qgIb6Jbi1M

भारत ने अमेरिका के साथ 20 बिलियन डॉलर से अधिक के हथियार खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 31 एमक्यू-9बी सीगार्डियन और स्काईगार्डियन ड्रोन शामिल हैं.

दिलचस्प ये कि रूस ने भी भारत को अपनी पांचवीं पीढ़ी के एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने में रुचि दिखाई है.

क्या है और किन खासियतों से लैस है F-35?

बताते चलें किF-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवाई युद्ध में अमेरिका को बढ़त देता है. जटिल खतरे के परिदृश्यों में सटीकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एवियोनिक्स, स्टील्थ तकनीक और नेटवर्क सिस्टम से लैस, F-35 की बहुत मांग है, खासकर अमेरिका के सहयोगियों के बीच.

एलन मस्क कर चुके हैं कबाड़ से तुलना

हाल ही में एलन मस्क ने जेट के भविष्य पर संदेह जताते हुए कहा कि लड़ाकू विमान अप्रचलित हो चुके हैं. मस्क, जो सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने वाले हैं, ने विमान का निर्माण जारी रखने के लिए अधिकारियों को 'मूर्ख' कहा है.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI