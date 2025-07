डीएनए एक्सप्लेनर

Donald Trump का One Big Beautiful Bill संसद में पास, 5 पॉइंट्स में जानिए भारतीयों पर कैसे पड़ेगा असर

What is One Big Beautiful Bill: अमेरिका में बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती, सैन्य खर्च और बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पेश किया गया था, जो करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है.