Explainer: ट्रंप की ग्रीनलैंड डील ने कैसे बढ़ाई रूस और चीन की टेंशन? 

अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1951 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में थ्यू समेत महत्वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस का निर्माण और संचालन करने की अनुमति मिली थी. इसके अलावा अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों, जहाजों और विमानों की आवाजाही की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी.

अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर डील पर सहमति बन गई है.

ट्रंप ने इस समझौते को अनिश्चित काल के लिए बताया और कहा कि यूएस को कोई नुकसान नहीं होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी दुश्मन हमारी मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड में बेस नहीं बना पाएगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ग्रीनलैंड को काफी हद तक हासिल करने में कामयाब हो गए हैं. इसके लिए वो काफी दिनों से जुटे हुए थे. ट्रंप ने शुक्रवार (18 सितंबर) को ऐलान किया कि वाशिंगटन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर सहमति जताई है, जिससे अमेरिका को इस द्वीप की सुरक्षा का परमानेंट कंट्रोल मिल गया है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिका के किसी भी विरोधी देश को वहां सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की इजाजत नहीं होगी. ट्रंप ने इस समझौते को अनिश्चितकाल के लिए बताया और कहा कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा.

यूएस राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका की सभी चिंताएं दूर हो गई हैं. इसके लिए अमेरिका को कुछ खर्च भी नहीं करना होगा. हमने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मिलकर तय किया है कि अमेरिका के पास हमेशा ग्रीनलैंड और खुद अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की पूरी क्षमता होगी. इसके अलावा अमेरिका का कोई भी दुश्मन हमारी लिखित मंज़ूरी के बिना ग्रीनलैंड में कभी भी कोई बेस नहीं बना पाएगा, वहां अपनी सेना नहीं रख पाएगा और न ही कोई संवेदनशील निवेश कर पाएगा.

ट्रंप ने थपथपाई अपनी पीठ

ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 100 साल से ज्यादा समय से अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को जानते रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाया. मुझे गर्व है कि मैं वह राष्ट्रपति हूं जिसने इस बहुत महत्वपूर्ण स्थिति का स्थायी और निर्णायक समाधान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम तुरंत ग्रीनलैंड के हिस्सों में बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. हम इसके विकास और निर्माण में ग्रीनलैंड के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे.

US-डेनमार्क के बीच वास्तव में क्या सहमति बनी?

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यह समझौता ग्रीनलैंड पर अमेरिका की संप्रभुता नहीं सौंपता है, बल्कि इसे एक ऐसी व्यवस्था बताया जो आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक में साझा सुरक्षा को मजबूत करती है. उन्होंने एक बयान में कहा, 'मुझे खुशी है कि हम ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के लिए एक शानदार समझौता करने जा रहे हैं. यह समझौता आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में हमारी साझा सुरक्षा को मजबूत करेगा और इसलिए NATO और यूरोप के लिए भी बहुत अच्छा है. साथ ही, यह समझौता डेनमार्क की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार को भी मान्यता देता है.'

ग्रीनलैंड के PM ने क्या कहा?

ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेंस-फ्रेडरिक नील्सन ने इस डील पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, 'यह खुशी की बात है कि हम एक ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जो ग्रीनलैंड, किंगडम ऑफ डेनमार्क, अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन की सुरक्षा को पक्का और मजबूत करेगा. यह समझौता ग्रीनलैंड के हितों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में हमारी जगह को मान्यता देता है. यह हम सभी के फायदे के लिए है.'

संयुक्त राष्ट्र में समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर

डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अगले हफ्ते ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के बीच आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक इलाके में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. तीनों सरकारें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस डील पर साइन कर सकती हैं. हस्ताक्षर के बाद जरूरी राष्ट्रीय संसदीय प्रक्रियाओं के पूरा होने पर यह समझौता लागू हो जाएगा.

डेनमार्क-अमेरिका के बीच 1951 में हुआ था समझौता

अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1951 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में थ्यू एयरबेस समेत महत्वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस का निर्माण और संचालन करने की अनुमति मिली थी. इसके अलावा अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों, जहाजों और विमानों की आवाजाही की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी. अब ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण मिलने पर सहमति बनी है.

गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड क्यों है महत्वपूर्ण?

ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है- गोल्डन डोम. जोकि मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अमेरिका को टारगेट करने वाली बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. आर्कटिक में स्थित होने की वजह से ग्रीनलैंड का विशेष महत्व है- खासकर रूस से मिसाइलों की गतिविधि की निगरानी और शुरुआती अलर्ट के लिए. इसीलिए ग्रीनलैंड तक अमेरिका की पहुंच गोल्डन डोम को आर्कटिक में मजबूत कर सकती है, जबकि चीन और रूस के लिए संभावित सैन्य या रणनीतिक पहुंच को सीमित कर सकती है.

ट्रंप चाहते हैं कि गोल्डन डोम जनवरी 2029 तक 175 अरब डॉलर की लागत से पूरी तरह से चालू हो गाए, लेकिन समय-सीमा और लागत संदिग्ध दिखाई देती है. यह भी बताया गया है कि पिछले दो दशकों में इंटरसेप्टर परीक्षण केवल आधे ही समय सफल रहे हैं और वो परीक्षण वास्तविक हमलों की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल परिस्थितियों में किए गए थे.

ग्रीनलैंड में रूस-चीन की नो एंट्री!

अमेरिका-डेनमार्क के बीच हुई इस डील के तहत ग्रीनलैंड में किसी भी खदान या बंदरगाह में निवेश करने के लिए अब किसी चीनी सरकारी कंपनी को पहले अमेरिका के हस्ताक्षर की जरूरत होगी. यह एक शर्त सीधे तौर पर आर्कटिक में चुपके से प्रवेश करने के उस तरीके को चुनौती देती है, जिसका इस्तेमाल बीजिंग ने चुपके-चुपके अन्य जगहों पर किया है. ट्रंप के इस प्रस्ताव पर रूस पहले ही भड़क चुका है. रूस की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर द्वीप पर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम दिखाई देता है तो मिलिट्री और तकनीकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रीनलैंड खनिजों का भी खजाना है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, इस द्वीप में करीब 3.6 करोड़ टन दुर्लभ धातु संसाधन मौजूद हैं. इसके अलावा ग्रेफाइट, तांबा, निकेल, जस्ता और टंगस्टन भी पाए जाते हैं. यूरोपीय कमीशन द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले 34 कच्चे माले से 25 के भंडार भी मौजूद हैं. इन मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर, सेमीकंडक्टर और सटीक निर्देशित हथियारों में किया जाता है.

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