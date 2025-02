अक्सर ही सुनने में आता है कि फ्लाइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के सीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर देती हैं. स्थिति जब ऐसी होती है, तो यात्रियों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. कई बार मौके ऐसे भी आते हैं जब एयरलाइन्स यात्रियों के गुस्से, उनके विरोध का सामना करती हैं. कुछ ऐसा ही दुश्वारी डीएमके सांसद थमिजाची थंगापांडियन जिन्हें सुमति के नाम से भी जाना जाता है, को भी हुई. जिसके चलते वो गंभीर रूप से आहत हैं और उनके गुस्से का कोप एयर इंडिया को भोगना पड़ रहा है.

दरअसल थमिजाची दिल्ली-चेन्नई फ्लाइट में यात्रा कर रहीं थीं. और उनकी बिजनेस क्लास की सीट बिना किसी पूर्व सूचना के इकॉनमी में डाउनग्रेड कर दी गई. चेन्नई दक्षिण की सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस घटना को 'बिल्कुल अस्वीकार्य' बताते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और यात्रियों के अधिकारों पर चिंता जताई है.

एक्स पर अपनी पोस्ट में थंगापांडियन ने कहा, 'यह सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं है - अगर एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, तो मैं यह सोचकर कांप उठती हूं कि दूसरे यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा. '

Absolutely unacceptable from @airindia ! I had booked a Business Class seat on an Air India flight from Delhi to Chennai (A1540- 9.20pm) this evening (13.02.2025). Without any prior notice or explanation, the seat was downgraded. This is not just about me—if a MP can be treated… pic.twitter.com/wAqNkwwBBp

एयरलाइन द्वारा स्थिति से निपटने की आलोचना करते हुए उन्होंने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. X पर @RamMNK को टैग करते हुए सुमति ने लिखा कि, 'यात्रियों के अधिकारों और सेवा मानकों के प्रति इस तरह की अनदेखी चौंकाने वाली है. अपने ट्वीट में सुमति ने ये भी मांग की कि इस तरह के कुप्रबंधन के खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाए.

चूंकि मामला डीएमके सांसद से जुड़ा है इसलिए इसपर राजनीति भी खूब हो रही है. तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने सांसद की टिप्पणी पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी और उनपर उनके शब्दों के चयन को लेकर कटाक्ष किया है.

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्नामलाई ने कहा कि हालांकि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह तमिलनाडु में सत्ता में बैठे लोगों के लिए 'डाउनग्रेडिंग' के प्रभाव को समझने का क्षण था.

Though this shouldn’t have happened, it comes at the right time to tell people in power in TN what it means to be downgraded.



The entitlement that makes one say “if an MP can be treated this way” shows the loftiness of a person who is a product of dynasty politics.



With the… https://t.co/o4Y9UlIyY4