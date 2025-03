Tughlaq Lane Controversy: देश की राजधानी दिल्ली में तुगलक लेन (Tughlaq Lane Delhi) को VVIP रोड माना जाता है. इस सड़क पर बहुत सारे सांसद और अन्य राजनीतिक हस्तियां रहती हैं. शुक्रवार को अचानक इस लेन का नाम बदलकर 'स्वामी विवेकानंद मार्ग'(Swami Vivekananda Marg) कर दिए जाने की बात चर्चा में आ गई. यह मुद्दा ऐसे समय गर्माया है, जब पूरे देश में मुगलों और अन्य इस्लामी शासकों से जुड़े स्थानों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है. खासतौर पर 'छावा' मूवी के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवाद गर्माया हुआ है. ऐसे में तुगलक लेन का नाम बदले जाने की चर्चा भी नए विवाद की शुरुआत करती लग रही है, जिसके चलते शुक्रवार शाम को नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को ऑफिशियल बयान जारी करके ऐसा कुछ करने से इंकार करना पड़ा है. चलिए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की तुगलक लेन का नाम बदले जाने की चर्चा कहां से और क्यों शुरू हुई है?

दो सीनियर भाजपा नेताओं ने बदले अपने नाम

दरअसल भाजपा को दो सीनियर नेताओं ने तुगलक लेन पर मौजूद अपने ऑफिशियल आवासों की नेमप्लेट बदली है. भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने आवासों की नेमप्लेट बदली है, जिसमें एड्रेस के तौर पर तुगलक लेन की जगह मोटे-मोटे अक्षरों में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है. हालांकि इसके नीचे छोटे अक्षरों में ब्रेकेट के अंदर तुगलक लेन भी लिखा गया है. दोनों नेताओं ने यह कदम भाजपा नेताओं की तरफ से दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में राजधानी के कुछ इलाकों का नाम बदले जाने का प्रस्ताव पेश करने के बाद उठाया है.

Delhi: BJP MP Krishan Pal Gurjar has renamed his residence to "Swami Vivekananda Marg," while BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma also changed his residence's name to "Vivekananda Marg," with "Tughlaq Lane" inscribed beneath pic.twitter.com/HWLTiwKbck