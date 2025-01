Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेजी पकड़ती जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री व AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा सीट (New Delhi Assembly Seat) से चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा (BJP) ने उन्हें घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) को उतारा है, जो जाट नेता हैं. प्रवेश वर्मा को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अचानक दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया है, जिसे लेकर प्रवेश वर्मा ने ऐन चुनाव के मौके पर ही इसकी याद क्यों आने का आरोप लगाकर केजरीवाल पर पलटवार किया है. केजरीवाल के चुनावी माहौल में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जाट समुदाय अहम वोट बैंक रहा है. साहिब सिंह वर्मा और फिर प्रवेश वर्मा के कारण जाट वोटर अब तक भाजपा समर्थक माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जाटों ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का दामन थामा था. ऐसे में केजरीवाल एक बार फिर इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस वोट बैंक का क्या है दिल्ली चुनाव में गणित, जिस पर दोनों पार्टियों की है नजर.

पहले जानिए केजरीवाल ने क्या कहा है

अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली के जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने गुरुवार को कहा,'राजस्थान का जाट दिल्ली में नौकरी या कॉलेज एडमिशन लेने आता है तो उसे आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता. केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता है. दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज शामिल है. ये हमारे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों-बहनों के साथ बड़े अन्याय जैसा है. दिल्ली के जाट समाज को भाजपा ने बड़ा धोखा दिया है.' उन्होंने कहा,'जाट समाज से अमित शाह ने प्रवेश वर्मा के आवास पर मुलाकात की थी. उन्होंने दिल्ली के जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था. पीएम मोदी 4 बार ये वादा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है.'

#WATCH | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "5 castes in addition to the Jaat community are also there in the state OBC list but not in the centre's OBC list... These 5 castes should also be included in the centre's OBC list so that the youth of these 5 castes can… pic.twitter.com/jK9o5z3G82