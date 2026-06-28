KYC के बाद भी क्यों नहीं रुक रही ऑनलाइन ठगी? जानिए बैंक, टेलीकॉम और सिस्टम की बड़ी कमजोरियां, जिनका स्कैमर उठा रहे हैं फायदा

डिजिटल लेनदेन में होने वाली बढ़ोतरी के साथ ही साइबर फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे की वजह सिर्फ साइबर अपराधियों की अलग अलग तरकीब और लोगों की लापरवाही ही नहीं है, इसमें बैंक से लेकर टेलीकॉम कंपनियों के बीच की कड़ी कमजोर होना भी है.

.मोबाइल बैंक से लेकर सिम कार्ड में अनिवार्य है केवाईसी

.सरकार और बैंक कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन अपराधी भी बदल रहे हैं तरीके

.फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट कैसे बनते हैं फ्रॉड का बड़ा हथियार

.KYC मजबूत है, लेकिन लागू करने में कई कमजोरियां बाकी

डिजिटल लेनदेन जितना ज्यादा आसान है. उसमें साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है. ठग केवाईसी लेकर अलग अलग बहाने लेकर खातों में सेंधमारी कर रहे हैं. इसमें पीड़ित लापरवाही अधूरी जानकारी के साथ ही बैंक से लेकर टेलीकॉम सिस्टम की भी कुछ खामियां हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग मिनटों में साइबर ठगी कर लेते हैं. इसमें डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 'फ़ाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर' (FRI) और 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म' (DIP) लॉन्च किए हैं, जिनसे 1,000 से ज़्यादा बैंक. PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे बड़े पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म जुड़े हैं. इन सिस्टम ने छह महीनों में 48 लाख धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन और 660 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान को रोका है. इसके अलावा, 2.8 करोड़ से ज़्यादा धोखाधड़ी वाले सिम कार्ड बंद किए गये हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के बीच तालमेल में काफ़ी कमी है, जिसका फायदा साइबर ठगों को मिलता है और वे मिनटों में ठगी कर पैसों को इधर से उधर कर देते हैं.

मोबाइल बैंक से लेकर सिम कार्ड में अनिवार्य है केवाईसी

बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर मोबाइल नंबर लेने तक हर जगह KYC अनिवार्य है, फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी वजह साफ है कि सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं, उन्हें सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है. डिजिटल पेमेंट पर बढ़ती निर्भरता के बीच अब सबसे बड़ा खतरा सिर्फ साइबर अपराधियों से नहीं, बल्कि सिस्टम की उन कमजोर कड़ियों से भी है, जिनका फायदा उठाकर ठग करोड़ों रुपये साफ कर रहे हैं.

सरकार और बैंक कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन अपराधी भी बदल रहे हैं तरीके

पिछले कुछ समय में डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाये गये हैं. बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और पेमेंट प्लेटफॉर्म मिलकर संदिग्ध ट्रांजैक्शन और फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर नजर रखी है. लाखों संदिग्ध लेनदेन रोके भी गये हैं. साथ ही करीब 2.8 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी सिम बंद किये गये हैं, लेकिन साइबर अपराधी भी पहले से ज्यादा संगठित हो चुके हैं. वे नकली पहचान, चोरी किये गये दस्तावेज, लालच और तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षा जांच को पार करने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि कार्रवाई के बावजूद ठगी पूरी तरह नहीं रुक पा रही है.

फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट कैसे बनते हैं फ्रॉड का बड़ा हथियार

ऑनलाइन फ्रॉड में सिर्फ हैकर ही शामिल नहीं होते. कई मामलों में अपराधी ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ठगी का पैसा कुछ समय के लिए ट्रांसफर किया जाता है. इन्हें आम भाषा में 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है. दूसरी तरफ फर्जी या गलत तरीके से हासिल किये गये मोबाइल नंबर अपराधियों की पहचान छिपाने में मदद करते हैं. अगर पहचान से जुड़ी जानकारी पहले ही चोरी हो चुकी हो, तो ऐसे खाते और सिम बनाना और आसान हो जाता है.

मामूली कमीशन और लालच बड़ी वजह

साइबर ठग ऐसे लोगों को चुनते हैं, जिन्हें कानून से लेकर अकाउंट और सिम के जरिये धोखाधड़ी के तरीकों की जानकारी नहीं होती. वहीं कुछ लोग मामूली कमीशन और लालच में आ कर साइबर ठगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं. वे लोग लालच में अपना बैंक अकाउंट या सिम दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं. इसके बाद में वही अकाउंट साइबर ठगी का हिस्सा बन जाता है और कानूनी जांच सबसे पहले उसी व्यक्ति तक पहुंचती है, जिसके नाम पर अकाउंट या सिम है, लेकिन पैसा आकर जा चुका होता था. ऐसे में पुलिस या जांच के टीम न हाथ न तो पैसा लगता है और न ही ठग.

KYC मजबूत है, लेकिन लागू करने में कई कमजोरियां बाकी

बैंक ग्राहकों की पहचान की पुष्टि, वीडियो KYC, PAN सत्यापन और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी जैसे कई नियम पहले से मौजूद हैं. अलग-अलग जोखिम वाले ग्राहकों के लिए समय-समय पर KYC अपडेट करने की भी व्यवस्था है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब इन प्रक्रियाओं को सिर्फ औपचारिकता मान लिया जाता है. कई बार डिजिटल ऑनबोर्डिंग में तेजी को प्राथमिकता मिलती है, जबकि सुरक्षा जांच उतनी मजबूत नहीं होती. नई AI तकनीक और डीपफेक जैसी चुनौतियां पारंपरिक जांच प्रक्रिया को और कठिन बना रही हैं.

किसी के हाथ दस्तावेज लगने से भी हो सकता है फ्रॉड

डिजिटल सुरक्षा अब सिर्फ बैंक या सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है. अगर आपका मोबाइल नंबर, बैंक खाता या पहचान संबंधी दस्तावेज किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं, तो नुकसान की शुरुआत यहीं से हो सकती है. इसलिए समय-समय पर KYC अपडेट रखना, अनजान लिंक और कॉल से बचना, किसी के साथ OTP या बैंक डिटेल साझा न करना और अपने खाते में होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. डिजिटल फ्रॉड का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि कई मामलों में पीड़ित को ठगी का पता तब चलता है, जब पैसा खाते से निकल चुका होता है. ऐसे में सतर्कता ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकती है.

क्या मौजूदा KYC नियम काफ़ी हैं

नियम तो विस्तृत हैं, लेकिन तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी प्रभाव पर कई सवाल खड़े होते हैं. एक्सपर्ट्स कमज़ोर वीडियो-KYC और डिजिटल ऑनबोर्डिंग कंट्रोल को एक बड़ा फैलियर मानते हैं. उनका कहना है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग अक्सर कंट्रोल के बजाय स्पीड और कन्वर्ज़न के लिए बनाई जाती है. इसके अलावा, AI से बनी नकली पहचान और डीपफेक अक्सर मौजूदा नियमों पर भारी पड़ते हैं और बुनियादी 'लाइवनेस चेक' को भी चकमा दे सकते हैं.

साइबर एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर कौन सी कमियां बताते हैं

ऑर्गनाइज़ेशनल साइलो (अलग-अलग विभाग) बैंकों के अंदर अलग-अलग रिपोर्टिंग सिस्टम होने का मतलब है कि साइबर सुरक्षा अलर्ट से धोखाधड़ी रोकने वाले मॉडल को शायद ही कभी जानकारी मिल पाती है. इसके पीछे की वजह छोटे कस्बे या दूरदराज गांव के बैंक कर्मचारी पुराने सिस्टम पर काम करते हैं, जो आज के जमाने में जटिल खतरों को पता नहीं लगा पाते. इसके साथ ही ट्रैनिंग की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है. साइबर अपराध के लिए कोई एक कानून या वित्तीय साइबर अपराध पर पूरा अधिकार रखने वाली कोई केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है.

क्या बदलने की जरूरत है

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में केवल KYC मजबूत करना काफी नहीं होगा. बैंक, टेलीकॉम कंपनियों, फिनटेक प्लेटफॉर्म और जांच एजेंसियों के बीच रियल-टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था, AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन और तेज कानूनी कार्रवाई ही डिजिटल ठगी पर प्रभावी रोक लगा सकती है, जितनी तेजी से अपराधी तकनीक अपना रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित करना होगा.