अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में हार से क्या छिन जाएगी ट्रंप की कुर्सी? जानिये भारत के लिए क्या हैं मायने- Explained

US Mid term Election Results: चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवा दिया है. विदेश मामलों के जानकार यूके देवनाथ ने बताया कि ट्रंप के लिए अब अपने 'एजेंडे' को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा.

US Mid term Election Results: अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदन में बहुमत जुटाने में नाकामयाब रही. 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' दोनों से ट्रंप का कंट्रोल चला गया है. डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदन में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हुए हैं. अब तक 31 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं. इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 19 और रिपब्लिकन ने 12 सीटें जीती हैं. नतीजे के बाद सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 53 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 43 सीटें हैं.

किसे मिली कितनी सीटें?

'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' में विपक्षी डेमोक्रेट 227 सीटों पर आगे चल रही हैं और रिपब्लिकन के हिस्से सिर्फ 142 सीटें जाती दिख रही हैं. अमेरिकी हाउस में 435 सीटें हैं. अमेरिकी इतिहास के पिछले 21 मिडटर्म चुनावों में 19 बार मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी को हार मिली है. साल 1998 सिर्फ बिल क्लिंटन और 2002 में जॉर्ज बुश की पार्टियों ने जीत दर्ज की थी. ट्रंप ने भी यह परंपरा बरकरार रखी है.

क्या चुनाव में हार से कुर्सी गंवा देंगे ट्रंप?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडटर्म चुनाव में करारी शिकस्त के बाद ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा? हार के बाद क्या ट्रंप की कुर्सी छिन जाएगी? हालांकि ऐसा नहीं है. ट्रंप की कुर्सी बरकरार रहेगी, लेकिन उनकी 'असीम शक्तियों' में कमी आएगी. दोनों सदनों में बहुमत गंवाने की वजह से ट्रंप अब अपनी मर्जी से कोई भी नया कानून पारित नहीं करा सकेंगे. ट्रंप मनमर्जी तरीके से अब किसी की नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे. चुनाव से पहले रिपब्लिकन के पास संसद के दोनों सदन में बहुमत था. ट्रंप की यही सबसे बड़ी ताकत थी. वो अपनी मर्जी से कानून बनाते और उसे पास कराते थे.

क्यों होते हैं मिड टर्म इलेक्शन?

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है. राष्ट्रपति चुनाव के ठीक 2 साल बाद मिडटर्म इलेक्शन कराए जाते हैं. अमेरिका में पिछला राष्ट्रपति चुनाव 2024 में हुआ था. चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे. मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग नहीं होती, बल्कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के सदस्यों को चुना जाता है. अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में दो सदन हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे निचला सदन कहा जाता है. वहीं, सीनेट को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है. इन दोनों सदनों में किस पार्टी का बहुमत रहेगा, ये चुनाव के नतीजों से तय होता है.

कितनी सीटों पर होते हैं चुनाव?

मिडटर्म में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं. वहीं, ऊपरी सदन यानी सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसकी एक-तिहाई (करीब 35) सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं. मिडटर्म चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति के शुरुआती 2 साल के कामकाज पर जनता के जनमत या 'रिपोर्ट कार्ड' की तरह माने जाते हैं. इस बार सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव कराए गए थे.

ट्रंप के लिए हार के क्या हैं मायने?

चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवा दिया है. विदेश मामलों के जानकार यूके देवनाथ ने बताया कि ट्रंप के लिए अब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा. संसद में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने से ट्रंप को कई बड़े आर्थिक, सामाजिक और कानूनी एजेंडे पर रोक लग सकती है. नए कानून बनाना ट्रंप के लिए अब काफी मुश्किल हो जाएगा. अब डेमोक्रेटिक पार्टी के पास दोनों सदनों की कमान होगी. इसके बाद ट्रंप प्रशासन, उनके परिवार और उनके व्यावसायिक हितों की कड़ी जांच भी शुरू की जा सकती है.

ट्रंप की हार के भारत लिए क्या हैं मायने?

विदेश मामलों के एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने बताया, भारत में हम सभी अमेरिका के मिड-टर्म इलेक्शन को काफी उत्सुकता के साथ फॉलो कर रहे थे. इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कि अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकन रहते हैं. दूसरा कारण यह है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने, भारत के प्रति उनका रवैया अजीबोगरीब ही रहा है. उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत को लगातार कभी 500%, कभी 200%, कभी 100% टैरिफ लगाने का धमकी देते रहे हैं. इसके अलावा ट्रंप G-20, आसियान जैसे मंचों पर भी भारत को साइडलाइन करने की कोशिश की है.

उन्होंने बताया कि 'QUAD' के जरिये ट्रंप भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहते थे, वह भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव के जरिये. इसके लिए भारत ने कभी हामी नहीं भरी. विदेश मंत्रालय चीन के खिलाफ क्वाड को एक मिलिट्री स्वरूप देने से हमेशा दूर हटता रहा.

खत्म होगी टैरिफ की धमकी!

विदेश मामलों के जानकार यूके देवनाथ ने बताया कि अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो कुछ चीजें तय हैं. एक तो शायद ट्रंप बार-बार जो यह धमकी देते थे कि टैरिफ लगा देंगे, शायद उसमें कुछ कमी आएगी. दूसरी बात है कि ट्रंप को अब मालूम है कि अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर 2028 में, उसके लिए जेडी वेंस या किसी को लॉन्च करना है तो उनको अभी से ही एक अनुकूल माहौल तैयार करना पड़ेगा. इसके लिए अमेरिका में बसे भारतीयों का योगदान काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ट्रंप से यह आशा की जाती है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भारत में, भारत के साथ सहयोग करेगा.

डिफेंस सेक्टर में भी फायदे की उम्मीद

उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बेहतर होने की उम्मीद है. भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के F404 इंजनों की बड़ी संख्या में जरूरत है. हालांकि, इन इंजनों की सप्लाई तय समय से करीब दो साल पीछे चल रही है और डिलीवरी की मात्रा भी निर्धारित से काफी कम है. इससे पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर इंजन की सप्लाई धीमी कर रहा है.अब उम्मीद है कि भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार के साथ डिफेंस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ेगा और जरूरी रक्षा उपकरणों की सप्लाई पहले के मुकाबले अधिक सहजता और तेजी से शुरू हो सकेगी.

H1B वीजा में भी राहत की उम्मीद

यूके देवनाथ ने बताया कि मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद H1B वीजा के मामले में भी भारत को अमेरिका से राहत मिलने की उम्मीद है. यह भारतीय युवाओं, इंजीनियरों और डॉक्टरों के लिए बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में काम करना चाहते हैं. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है. एक आर्थिक सर्वे के अनुसार, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का औसत प्रति व्यक्ति टैक्स योगदान दूसरे देशों से आए लोगों की तुलना में सबसे अधिक है.

उन्होंने बताया कि डेमोक्रेट्स हमेशा से कुशल विदेशी पेशेवरों के अमेरिका आने का समर्थन करते रहे हैं. अमेरिकी उद्योगों में हाइली क्वालिफाइड एंप्लॉय की मांग घरेलू उपलब्धता से अधिक है. ऐसे में उम्मीद है कि H1B वीजा पर लगी पाबंदियां आसान होंगी या उनकी सख्ती कम की जाएगी.

एक नजर में मिडटर्म चुनाव

मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है.

डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया.

सीनेट की 100 सीटों में डेमोक्रेट्स को 53 और रिपब्लिकन को 41 सीटें मिलीं.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स ने 211 और रिपब्लिकन ने 124 सीटें जीतीं.

हार के बाद ट्रंप की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, लेकिन उनकी ताकत सीमित हो जाएगी.

मिडटर्म चुनाव को राष्ट्रपति के शुरुआती दो साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड माना जाता है.

चुनाव में करारी हार के बाद ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी देना बंद कर सकते हैं.

भारत-अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है.

तेजस मार्क-1A के लिए GE के F404 इंजनों की देरी से हो रही सप्लाई में सुधार आ सकता है.

H1B वीजा को लेकर भी भारतीय युवाओं, इंजीनियरों और डॉक्टरों को राहत मिलने की संभावना.

ट्रंप की हार के बाद ईरान के साथ जारी युद्ध में भी नरमी आने की उम्मीद की जा रही है.

क्या खत्म होगा ईरान वॉर?

यूके देवनाथ ने बताया कि ईरान वॉर के भी ढीला पड़ने की उम्मीद की जा रही है. ट्रंप अगर ईरान के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रपति इलेक्शन के दौरान नवंबर 2028 में भी पड़ने की आशंका है. इसलिए रिपब्लिकंस सेनेटर्स जो हैं, वो अब ट्रंप को दबाव में लाएंगे और समझाएंगे कि आप ईरान के ऊपर दबाव डालो, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक, कूटनीतिक या फाइनेंशियल दबाव होना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला वीटो पावर क्या है?

अमेरिका में राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के कारण राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नए कानून या नियम पास कराना मुश्किल हो सकता है. अमेरिका में राष्ट्रपति को एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसमें डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वीटो पावर के जरिये ट्रंप कोई नीतिगत यानी बतौर लॉ मेकर कोई नया कानून नहीं ला सकते, लेकिन रोजमर्रा के प्रशासनिक काम के लिए वह इसका (वीटो पावर) इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को दरकिनार जरूर कर सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का विकल्प भी अपना सकते हैं.

हार के बाद क्या बोले ट्रंप?

मिडटर्म इलेक्शन के नतीजों के बाद ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'अब मैं राजनीतिक 'पंडित' बनूंगा और उम्मीदवारों अच्छा और बुरा, दोनों तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर बताऊंगा कि किन वजहों से उम्मीदवार जीते या हारे. चुनाव में मैं उम्मीदवार नहीं था. अगर मैं उम्मीदवार होता, तो हम बहुत बड़े अंतर से जीतते!'