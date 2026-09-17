FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

साल 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया था, इसके तहत उसने शक्सगाम घाटी का करीब 5000 वर्ग किमी से ज्यादा इलाका चीन को दे दिया, जबकि आधिकारिक तौर पर ये भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था. भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 17, 2026, 01:04 PM IST

Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

चीन और पाकिस्तान ने बनाया सीमा आयोग (फोटो-AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पाकिस्तान और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर कोई सीमा नहीं लगती है.
  • साल 1963 में PAK ने शक्सगाम घाटी का बड़ा इलाका चीन को दे दिया था.
  • भारत ने चीन-पाक के बीच हुए इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी. 

भारत के साथ 1962 में युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए. 1963 में ड्रैगन ने इस्लामाबाद के साथ एक सीमा समझौता किया था, इसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी का करीब 5000 वर्ग किमी से ज्यादा इलाका चीन को दे दिया, जबकि आधिकारिक तौर पर ये भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था. पाकिस्तान ने 1947-48 के हमले में इस पर अवैध तरीके से कब्जा किया था. भारत ने चीन-पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को कभी मान्यता ही नहीं दी. नई दिल्ली की ओर से अंतरराष्ट्रीय मंचों से बार-बार दोहराया गया कि पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर के उस इलाके को किसी तीसरे देश को देने या उसके बारे में कोई समझौता करने का कोई अधिकारी नहीं था. इस बीच दोनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान-चीन बाउंड्री कमीशन को ऑपरेशनल किया है, जिस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है. आइए समझते हैं, जब चीन और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा ही नहीं है तो फिर ये बॉर्डर कमीशन क्यों बनाया गया है?

चीन-पाकिस्तान ने क्यों बनाया सीमा आयोग?

पाकिस्तान और चीन ने बॉर्डर मैनेजमेंट, जॉइंट सर्वे और सीमा से जुड़े सहयोग को दुरुस्त करने के लिए इस आयोग को सक्रिय किया है. इस आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई. दोनों ही देश अब पुरानी तय की गई सीमा तक ही सीमित ही नहीं रहना चाहते हैं. दोनों देशों के बीच कराकोरम हाईवे है और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी इसी इलाके से जुड़ा है. चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी PoJK से होकर गुजरता है.  

इस आयोग के पीछे सबसे बड़ी वजह जो अब तक समझ आ रही है वो है-  CPEC. दरअसल चीन का ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है. बलूच संगठनों से जुड़े लोग अकसर वहां हमले कर रहे हैं और कई चीनी इंजीनियरों की मौत भी हुई है. ऐसे में चीन ने वहां अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध भी किया है. अब चीन चाहता है कि सर्वे करने के बाद वो अपने हिसाब से पाकिस्तान में चीजों को दुरुस्त करे.

क्या BRICS भी एक वजह?

हाल ही में दिल्ली में हुई ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे. इसके साझा घोषणा पत्र में किसी देश का नाम लिए बिना पहलगाम आतंकी हमले और आतंकवाद की निंदा की गई थी. इसके साथ ही आतंकवाद को फंडिंग और उसके पनाहगारों के खिलाफ घर में घुसकर मारने पर भी सभी देश एकमत हुए थे. सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस पर चीन ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जबकि सीधे तौर पर ये पाकिस्तान के लिए था. ऐसे में बीजिंग की मौजूदगी में इस्लामाबाद की बेइज्जती हुई. ऐसा हो सकता है कि अपने खास दोस्त की नाराजगी को दूर करने के लिए ड्रैगन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग को एक्टिव कर दिया.  

भारत ने PAK-चीन सीमा आयोग पर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को एक बयान जारी किया, जिसमें पाकिस्तान-चीन बाउंड्री कमीशन को खारिज कर दिया और कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी हिस्से भारत के 'अविभाज्य अंग' है. 5 पॉइंट्स में जारी हुए बयान में कहा गया है, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश के भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशे रहेंगे. पाकिस्तान को अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में घुसने का कोई अधिकार नहीं है.'

MEA ने कहा कि हम इन कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति को बदलने या अवैध कब्जे को वैध ठहराने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं और उसे खारिज करते हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करता है. चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इन क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करेगा. भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान इस तरह के नाटक बंद करे और अपने उन क्षेत्रों को खाली करे, जिसने अब तक उन पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है.

किन-किन देशों से लगती है PAK की सीमा?

सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की सीमा किन-किन देशों से लगती है? भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की सीमा तीन देशों के साथ लगती है- भारत, अफगानिस्तान और ईरान. चीन के साथ उसकी कोई सीमा नहीं है. उसने जिस भारतीय क्षेत्र पर आजादी के बाद हमला करके अवैध रूप से कब्जा किया है, उसी के जरिए उसकी सीमा चीन के साथ जुड़ती है. यह इलाका काराकोरम वाला क्षेत्र है. पाकिस्तान के पूरब में भारत है, जबकि पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण-पश्चिम में ईरान है. जबकि दक्षिण में अरब सागर स्थित है.

ये भी पढ़ें- भारतीय सेना के कॉम्बैट डॉग्स कितने ताकतवर? अब आसमान से उतरेगा ‘चार पैरों वाला सैनिक’, जानें युद्ध में क्या होता है काम

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement