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Explained: चीन ने युद्धपोतों पर तैनात की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल, YJ-20 कितनी खतरनाक है?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: चीन ने युद्धपोतों पर तैनात की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल, YJ-20 कितनी खतरनाक है?

चीन अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी बनाना चाहता है. हाल ही में चीन ने अपने Type 052D श्रेणी के युद्धपोतों पर YJ-20 में हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें तैनात की हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 03:57 PM IST

Explained: चीन ने युद्धपोतों पर तैनात की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल, YJ-20 कितनी खतरनाक है?

चीन ने युद्धपोतों पर तैनात की  हाइपरसोनिक मिसाइल  (AI इमेज)

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  • चीन की YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल वर्टिकली लॉन्च हो सकती है
  • YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1000-1500 किमी है
  • मैक 6 से मैक 10 की स्पीड से उड़ान भर सकती है YJ-20

China YJ-20 hypersonic missile: चीन ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना के Type 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों पर हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं. इस नई मिसाइल का नाम YJ-20 है. जिन Type 052D युद्धपोतों पर इन्हें तैनात किया गया है, उनकी संख्या PLA नेवी के पास सबसे ज्यादा है. इससे पहले चीन ने YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों को सिर्फ Type 055 क्लास के बड़े युद्धपोतों पर ही तैनात किया था. आइये जानते हैं कि YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी खतरनाक है और इनकी बड़े पैमाने पर तैनाती से चीन क्या संदेश देना चाहता है.

कैसे पता चला YJ-20 की तैनाती के बारे में?

चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के मिलिट्री चैनल "Zhìshèng" पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री के प्रोमोशनल ट्रेलर में YJ-20 को देखा गया. PLA की  स्थापना की वर्षगांठ 1 अगस्त को मनाई जाती है. सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने जो फुटेज जारी किया उसमें Type 052D गाइडेड विध्वंसक के आगे लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से कोल्ड-लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल करके YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च होते दिखाया गया है. 

YJ-20 मिसाइल कितनी घातक है?

YJ-20 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है. यह मिसाइल मैक 6 से मैक 10 यानी कि ध्वनि की गति से 6 से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकती है. इस रफ्तार से यह महज 10 मिनट में 1,000 किमी से अधिक की दूरी तय कर सकती है. YJ-20 की अनुमानित रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर है. इस मिसाइल में 'बायकोनिक ग्लाइड बॉडी' का इस्तेमाल किया गया है. यह 40 से 60 किमी की ऊंचाई पर उड़ती है और अपने अंतिम चरण में अचानक दिशा बदल सकती है.

YJ-20 एयर डिफेंस और अर्ली-वार्निंग रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है. युद्धपोतों पर लगे एयर डिफेंस के लिए इसे हवा में नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है. इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर है. सबसे अहम बात ये है कि पहले  YJ-20 केवल चीन के बड़े और अधिक उन्नत Type 055 युद्धपोतों पर ही तैनात थी. लेकिन अब इसे Type 052D जैसे सबसे अधिक संख्या वाले युद्धपोतों पर भी तैनात कर दिया गया है. चीन के पास Type 055 क्लास के लगभग 35 युद्धपोत हैं. इन पर YJ-20 की तैनाती से चीनी नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है. 

YJ-20 की तैनाती का सामरिक महत्व

चीन ने YJ-20 को विशेष रूप से दुश्मन के हाई-वैल्यू जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है. यह बड़े विमान वाहक पोतों और बड़े क्रूजर को निशाना बनाकर उन्हें समंदर में डुबो सकती है. चीन के पास Type 052D श्रेणी के लगभग तीन दर्जन युद्धपोत हैं. इन पर  YJ-20 को तैनात करके चीन  इंडो-पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर में विरोधी नौसेनाओं को बहुत दूर से ही रोक सकता है. चीन ने YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी  शुरू कर दिया है. 

किसे संदेश दे रहा है चीन?

चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है. इस क्षेत्र में चीन के कई देशों से विवाद हैं. YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल से चीन फिलिपींस और जापान जैसे देशों को सीधा संदेश दे रहा है लेकिन, इस मुख्य लक्ष्य अमेरिका है. चीन किसी भी कीमत पर पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभुत्व नहीं चाहता. हालांकि, चीन अपना प्रभुत्व हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बढ़ाना चाहता है. यही कारण है कि चीन दुनिया की सबसे विशाल नौसेना तैयार कर रहा है. चीन तेजी से नए और विशाल विमान वाहक पोतों का निर्माण भी कर रहा है ताकि दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिकी नौसेना का मुकाबला कर सके. 

क्या अमेरिका के पास है YJ-20 को रोकने की क्षमता?

अमेरिकी नौसेना के ज्यादातर युद्धपोतों पर  एजिस कॉम्बैट सिस्टम तैनात है जो एक मल्टी-लेयर्ड, नेटवर्क वाला डिफेंस ग्रिड है. चीन की YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है. इस तरह के खतरों से बचाव करना एक मुश्किल काम है.  YJ-20 में हाइपरसोनिक स्पीड के साथ दिशा बदलने की क्षमता भी है. हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार तैनात हैं जो कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों को भी पहचान सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं. फिर भी, यदि चीन एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करता है तो इससे बचाव कर पाना बेहद मुश्किल होगा. 

भारत के लिए क्या है इस तैनाती के मायने?

चीन हिंद महासागर में भी अपना दबदबा चाहता है. भौगोलिक रूप से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र भारत के लिए ज्यादा अनुकूल है. फिर भी, चीन युद्धपोतों, सहयोगी जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाकर भारत को हिंद महासागर में चुनौती देना चाहता है. भारत भी चीन की इन मंशाओं को लंबे समय से जानता है. भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 800 किमी किया है. यही नहीं, भारत ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप  हाइपरसोनिक मिसाइल भी विकसित की है जिसकी रेंज 1500 किमी है. इस मिसाइल को गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में प्रदर्शित भी किया गया था. 

भविष्य में LR-AShM मिसाइल को भारतीय युद्धपोतों पर भी तैनात किया जाएगा. ये मिसाइल  Mach 10 की रफ्तार से लॉन्च होती है. अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते समय भी यह Mach 5 से Mach 6 के आसपास की रफ्तार बनाए रखती है. लगभग 1,500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ LR-AShM भारतीय नौसेना को दुश्मन के युद्धपोतों को दूर से ही नष्ट करने में सक्षम बनाएगी. LR-AShM का विकास ये दिखाता है कि भारत अपने दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए अपनी समुद्री ताकत को भी तेजी से बढ़ा रहा है. 

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