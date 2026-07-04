Explained: चीन ने LAC के पास तैनात किए 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, कितना बड़ा खतरा, क्या भारत तैयार है?

चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन अपनी मिसाइल पॉवर बढ़ा रहा है. चीन ने LAC के पास लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं. आइये जानते हैं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी रणनीतिक चुनौती है.

चीन ने LAC के पास मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं.

चीन की मिसाइलों की रेंज 4000 किमी तक है.

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन मिसाइलों की तैनाती बढ़ा रहा है.

China's Missile Launchers Near LAC: चीन भारत से लगती सीमा के पास अपनी सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है. चीन ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जिससे हिमालय के रूप में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार अप्रासंगिक हो जाए. हिमालय की दुर्गम चोटियां दशकों से किसी जमीनी हमले के खिलाफ भारत की सुरक्षा कर रही हैं. लेकिन चीन अब 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' के पास मिसाइलों की तैनाती बढ़ा रहा है. इस तैनाती के कई मायने हो सकते हैं. संभव है कि

चीन के साथ भविष्य में होने वाला किसी भी टकराव की शुरुआत पारंपरिक बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के भारी हमलों से हो. ये कितना बड़ा खतरा है और क्या भारत इसके लिए तैयार है? आइये जानते हैं कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं.

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LAC के पास क्या कर रहा है चीन

न्यूज 9 की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 200 से ज्यादा पारंपरिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं. यह एक ऐसी मिसाइल-केंद्रित रणनीति है जिसका मकसद जमीनी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भारत को भारी नुकसान पहुंचाना है. चीन ने बहुत पहले ही एक समर्पित रॉकेट फोर्स का गठन कर लिया था. चीन के पास अब पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के पास स्थायी सैन्य ठिकाने हैं.

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तैनात मिसाइल लॉन्चरों से चीन भारत के अंदर मौजूद भारतीय एयरबेस, सैन्य ठिकानों और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है. अब सवाल है कि क्या भारत को चीन की तरह एक समर्पित 'रॉकेट फोर्स' बनानी चाहिए? क्या भारत के पास बड़े पैमाने पर होने वाले हमले को रोकने के लिए पर्याप्त पारंपरिक मिसाइल क्षमता है? क्या प्रलय, ब्रह्मोस और निर्भय जैसे सिस्टम चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता का मुकाबला कर सकते हैं? दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों को देखते हुए यह भारत के सामने सबसे अहम रक्षा सवालों में से एक बन गया है.

चीनी मिसाइल खतरे पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

इस मामले पर भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी एयर कोमोडोर अशमिंदर बहल कहते हैं कि चीन ने LAC के पास के तीन बेहद अहम ठिकानों पर इन मिसाइलों की तैनाती की है. इसमें से एक यूनिट जिनजियांग प्रांत के कोरला में है. यहां मुख्य रूप से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं. दूसरी यूनिट तिब्बत की राजधानी ल्हासा के नजदीक तैनात है जहां से असम के तेजपुर की दूरी 500 किमी है. एक अन्य यूनिट युन्नान प्रांत के कुनमिंग में तैनात है. ये जगह रणनीतिक रूप से अहम झाबुआ के 800 किमी दूर है. ये जगह कोलकाता से 1500 किमी दूर है.

एयर कोमोडोर अशमिंदर बहल आगे बताते हैं कि चीन ने इन जगहों पर डांगफेंग-17 और डांगफेंग-26 मिसाइलें तैनात की हैं. डांगफेंग-17 एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है. डांगफेंग-26 की रेंज 4000 किमी है. अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश के 6 सबसे बड़े औद्यौगिक कॉरिडोर चीन की मिसाइलों की रेंज में हैं. चीन कोलकाता, मध्य भारत और दिल्ली के करीब के इलाकों को अपनी मिसाइलों का निशाना बना सकता है.

भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता क्या है?

एयर कोमोडोर (रि.) अशमिंदर बहल कहते हैं कि चीन के ज्यादातर लॉन्चर ऊंचे इलाकों में तैनात हैं. इससे उसे रणनीतिक फायदा मिलता है. ऊंचे इलाकों से लॉन्च किए जाने पर मिसाइलों की रेंज भी बढ़ जाती है.

क्या भारत के पास है चीन से निपटने की ताकत?

एयर कोमोडोर (रि.) अशमिंदर बहल कहते हैं कि भारत चीन से निपटने में पूरी तरह सक्षम है. लेकिन एक बड़ी समस्या मिसाइलों का इंटीग्रेशन न होना है. भारत के पास 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल है. 500 किमी रेंज वाली प्रलय मिसाइल है. हाल ही में 1500 किमी रेंज वाली लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसकी रेंज 1500 किमी है. समस्या ये है कि ये सभी मिसाइलें किसी एक समर्पित यूनिट के पास नहीं हैं.

एयर कोमोडोर (रि.) अशमिंदर बहल के अनुसार, भारत को एक समर्पित रॉकेट फोर्स की जरूरत है जो थियेटर कमांड के अंडर आती हो. चीन को ये महसूस होना चाहिए कि भारत की मिसाइलें भी उसके अहम ठिकानों को तबाह कर सकती हैं. बिना इस डर के चीन को नियंत्रण में रखना मुश्किल है. इसके लिए भारत के पास 2000 से 3000 किमी रेंज वाली मिसाइलें होनी चाहिए.

एयर कोमोडोर आगे कहते हैं कि भारत के पास अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइलें हैं जो इतनी दूरी तक मार कर सकें लेकिन, ये पारंपरिक हमले के लिए नहीं हैं और अब तक स्ट्रैटिजिक फोर्सेज कमांड के पास ही हैं. भारत को अपनी एयर डिफेंस क्षमता भी बढ़ानी होगी. अशमिंदर बहल बताते हैं कि भारत अगले 5 साल तक चीन के सामने कुछ हद तक कमजोर है लेकिन, 5 सालों में हम स्वदेशी रूप से कई ऐसे सिस्टम पूरी तरह विकसित और ऑपरेशनल कर लेंगे कि चीन कोई गुस्ताखी करने से पहले कई बार सोचेगा. एयर कोमोडोर बताते हैं कि ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल की संख्या के मामले में हम चीन से आगे हैं. हालांकि पारंपरिक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में भारत पीछे है. यही वह कमजोर कड़ी है जिस पर काम करना जरूरी है.