Chandrayaan-3 Landing: '20 मिनट टैरर' क्या है इस बात का मतलब, कैसे है चंद्रयान को 20 नंबर से खतरा

डीएनए हिंदी: Chandrayaan-3 Updates- भारत का चंदामामा की धरती छूने का सपना अब महज 24 घंटे की दूरी पर है. ISRO के वैज्ञानिक 23 अगस्त की शाम 5.45 बजे विक्रम लैंडर को इस मिशन के लास्ट फेज के लिए एक्टिव करेगा, जिसमें लैंडर को चंद्रमा तक का आखिरी 30 किलोमीटर का सफर तय करनी है. सबकुछ ठीकठाक रहा तो लैंडर शाम 6.04 बजे चांद की धरती पर उतर जाएगा, लेकिन 5.45 से 6.04 बजे तक के आखिरी 19-20 मिनट का सफर ही इस मिशन में सबसे अहम और खतरनाक भी है.

आइए 8 पॉइंट्स में जानते हैं इस आखिरी 20 मिनट के सफर की क्या-क्या खास बात है.

1. चंद्रयान-2 अभियान का अनुभव पैदा कर रहा डर

दरअसल चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) के दौरान भी भारतीय चंद्र मिशन इस पॉइंट तक पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन आखिरी 20 मिनट के सफर में चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर ने इसरो से संपर्क खो दिया था और वह चांद पर क्रैश हो गया था. इसी कारण चंद्रयान-3 के भी इस आखिरी पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचने को लेकर वैज्ञानिकों ने अब तक वैसी खुशी नहीं मनाई है, जो मनानी चाहिए थी. वैज्ञानिकों की नजर आखिरी 20 मिनट के सफर पर लगी हुई है, जिसमें पृथ्वी से कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा बल्कि विक्रम लैंडर में लगा कंप्यूटर ही खुद इंसानों की तरह फैसले लेगा.

Chandrayaan-3 Mission: The mission is on schedule. Systems are undergoing regular checks. Smooth sailing is continuing. The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement! The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY

2. असली चुनौती 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड पाना होगा

ISRO के मुताबिक, 23 अगस्त की शाम को विक्रम लैंडर जब लैंडिंग पोजीशन हासिल करेगा तो वह अपनी लैंडिंग साइट से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में होगा. यह लैंडिंग साइट उस स्थान से करीब 700 किलोमीटर दूर होगी. यह 700 किलोमीटर का सफर विक्रम लैंडर को 690 सेकेंड में पूरा करना है. इसके लिए उसे अपनी रफ्तार 1.6 किमी/सेकेंड से घटाकर आखिरी पॉइंट के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड लानी होगी. यह सारी कमांड इसरो नहीं बल्कि विक्रम लैंडर का कंप्यूटर ही पूरी करेगा. इसमें यदि थोड़ी भी गलती हुई तो लैंडर सॉफ्ट के बजाय हार्ड लैंडिंग करेगा, जिसमें उसके टुकड़े चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की तरह ही बिखर जाएंगे.

पढ़ें- चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या है, जहां भारत चंद्रयान-3 की करा रहा लैंडिंग

3. चार थ्रस्टर्स की मदद से घटेगी गति

विक्रम लैंडर में चार पैर हैं, जिन पर वह चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा. इन्हीं पैरों में थ्रस्टर्स (एक तरह के इंजन) लगे हुए हैं, जो उसे उल्टी दिशा में धकेलकर कार के ब्रेक की तर्ज पर उसकी स्पीड कम करेंगे. ये थ्रस्टर्स एक निश्चित ऊंचाई के बाद विक्रम को ही चालू करने हैं.

Chandrayaan-3 Mission:



Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).



This camera that assists in locating a safe landing area -- without boulders or deep trenches -- during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB