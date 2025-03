दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं कई ध्वस्त हो रहे हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड टीम इंडिया के ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा ने 2013 के बाद 2025 में अब बनाया है. बताते चलें कि आईसीसी इवेंट के व्हाइट बॉल फाइनल में जडेजा को 12 साल बाद विकेट मिला है. अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत जडेजा ने न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लाथम को उस वक़्त आउट किया, जब वो जडेजा की गेंद को स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे.

ध्यान रहे कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का खिताब अपने नाम किया था. उस टूर्नामेंट को याद किया जाए तो मिलता यही है कि उसमें भारत की जीत में एक बड़ी भूमिका रविंद्र जडेजा की थी. ध्यान रहे कि उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे.

फाइनल मुकाबले में रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे थे और उन्होंने 33 रन बनाने के साथ 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किये थे. रविंद्र जडेजा के बारे में दिलचस्प यह है कि उन्हें पिछले साल व्हाइट बॉल इवेंट के खिताबी मुकाबले में विकेट नहीं मिले थे.

इन तमाम बातों के इतर जिक्र यदि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल मुकाबले का हो तो उस मैच में उन्होंने 8 ओवर डाले थे और 67 रन दिए थे लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. इसी तरह 2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जडेजा के खाते में एक ओवर आया था जिसमें उन्होंने 11 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया.

2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्हें एक ही ओवर मिला था जिसमें उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 12 रन दिए थे. अब जबकि 12 साल बाद जडेजा फाइनल में भारत के लिए विकेट लेने में कामयाब हुए हैं यक़ीनन 2025 का ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उनकी यादों में दर्ज हो गया होगा.

