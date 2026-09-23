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CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में अपनी आपत्ति दर्ज की थी. उन्होंने फॉर्म 6 को लेकर भी सवाल उठाए थे.

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Parinay Kumar

Updated : Sep 23, 2026, 06:56 PM IST

CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है. 

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देश में फिलहाल न कोई चुनाव हुआ है और न ही किसी चुनाव का रिजल्ट आया है. फिर भी चुनाव आयोग काफी चर्चा में है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं. CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे संग्राम के पीछे 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट है. रिपोर्ट में दावा किया गया है वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी असहमति थी. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में अपनी आपत्ति दर्ज की थी. जून 2005 में बिहार से 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है. अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं. चुनाव आयोग ने SIR की शुरुआत मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए की थी, लेकिन अब इसे लेकर ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं.

SIR की पारदर्शिता पर उठे सवाल

SIR को देश भर में लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी तीनों चुनाव आयुक्तों की देखरेख में हुई है. हालांकि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार आधिकारिक तौर पर इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि कुछ फैसले और आदेश उनकी जानकारी के बिना लिए गए और जारी किए गए. मतदाता सूची में नाम होना किसी भी नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए जरूरी है. ऐसे में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव और इन फैसलों को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर उठे सवालों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्णय लेने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं.

फॉर्म 6 पर चुनाव आयुक्तों को क्या थी आपत्ति?

चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 (नया वोटर जोड़ने वाला फॉर्म) में एक नया सवाल जोड़ा है. इसमें नए मतदाताओं से यह पूछा गया है कि क्या वे या उनके माता-पिता/दादा-दादी 2000 की SIR मतदाता सूची में शामिल थे? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव को 'अवैध' और 'अनधिकृत' बताया था. उनका तर्क है कि वैधानिक फॉर्म में कोई भी बदलाव 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' में संशोधन किए बिना नहीं किया जा सकता. 

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चुनाव आयोग ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

  • निर्वाचन आयोग ने बुधवार (सितंबर, 23, 2026) को कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं. किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.
  • आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की तरफ से दिये गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे.
  • निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
  • मसौदा तैयार करने के चरण के दौरान आयोग के सदस्यों की तरफ से उठाए गए किसी भी प्रक्रियागत सवाल या दिए गए सुझाव मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं.
  • निर्वाचन आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे.

कैसे काम करता है चुनाव आयोग? 

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है. संसद, राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी निर्वाचन आयोग के देखरेख में ही होती है. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं. चुनाव का सफल आयोजन करवाने के साथ-साथ निर्वाचन आयोग का काम राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका से जुड़े नियमों की निगरानी करना है. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने का काम भी निर्वाचन आयोग करता है.

  • निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च की निगरानी भी करता है. 
  • आयोग देश में मतदाता सूचियों को तैयार करने, अपडेट करने और उनका रखरखाव करने का काम करता है.
  • चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होती है. आयोग इसकी भी निगरानी करता है.

Vivek

चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिये जाते हैं फैसले?

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, तीनों सदस्यों के पास फैसले लेने की बराबर शक्तियां होती हैं. चुनाव आयोग के भीतर लिये जाने वाले फैसले बैठकों के दौरान बहुमत से वोटिंग या पेपर्स के सर्कुलेशन के जरिए होते हैं. राज्य स्तर पर आयोग अपने निर्देशों को लागू करने के लिए तय अधिकारियों (जैसे राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर) पर निर्भर करता है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत आयोग के कामकाज को यथासंभव सर्वसम्मति से संचालित किया जाना जरूरी है. अगर सदस्यों के बीच मतभेद हो तो मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाता है.

CEC

SIR में किस राज्य में कटे कितने नाम?

  • उत्तर प्रदेश: 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • महाराष्ट्र: 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए
  • पश्चिम बंगाल: लगभग 91 लाख नाम हटाए गए
  • कर्नाटक: 1.07 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए
  • तेलंगाना: 73.3 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • छत्तीसगढ़: 27.34 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • मध्य प्रदेश: 42.74 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • केरल: 24.08 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • ओडिशा: 17 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • अंडमान और निकोबार आइलैंड्स: 64,000 नाम हटाए गए.
  • बिहार: लगभग 65 लाख नाम हटाए गए.
  • दिल्ली: 47 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • आंध्र प्रदेश: 44 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • झारखंड: 43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • हरियाणा: लगभग 34 लाख नाम हटाए गए.
  • राजस्थान: लगभग 31 लाख नाम हटाए गए.
  • छत्तीसगढ़: 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • पंजाब: 20 लाख नाम हटाए गए.
  • ओडिशा: 20 लाख नाम हटाए गए.
  • मेघालय: 1 लाख 80 हजार नाम हटाए गए.
  • अरुणाचल प्रदेश: लगभग 1 लाख 70 हजार नाम हटाए गए.
  • मणिपुर: 1 लाख 58 हजार नाम हटाए गए.
  • दादरा-नगर हवेली और दमन दीव- लगभग 1 लाख 27 हजार नाम हटाए गए.
  • गोवा: 39 हजार से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • उत्तराखंड: 8 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए.
  • चंडीगढ़: 66 हजार नाम हटाए गए.
  • मिजोरम: 46 हजार नाम हटाए गए.
  • सिक्किम: लगभग 38 हजार नाम हटाए गए. 

 

फॉर्म-6 में बदलाव को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 'अवैध’

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को पूरी तरह गलत और अवैध बताया. न्यूज एजेंसी PTI ने पूर्व CEC ओपी रावत के हवाले से बताया कि निर्वाचन आयोग में ऐसी स्थिति 'शायद ही कभी' उत्पन्न हुई होगी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सॉफ्टवेयर क्षेत्रीय अधिकारियों के फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकता. जनवरी से दिसंबर 2018 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे रावत ने PTI से बातचीत में कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. निर्वाचन आयोग में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा. मैं भी वहां रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि फैसले हमेशा सर्वसम्मति से लिए जाते थे.' उन्होंने कहा, 'SIR के जरिये एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है, जो अब खुद ही मतदाताओं के बीच डर पैदा कर रही है. यह अच्छी बात नहीं है. हमारे लोकतंत्र के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.'  

क्या बोले राहुल गांधी?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'वोट चोरी भारतीय लोगों के खिलाफ अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है. भाजपा, आरएसएस और निर्वाचन आयोग, जिन्होंने इसे किया है, उन्होंने देशद्रोह का कृत्य किया है. न्याय किया जाएगा.' 

केजरीवाल ने SIR को रद्द करने की मांग की

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'कई महीनों से निर्वाचन आयोग की बैठकें नहीं हो रही हैं, जबकि ज्ञानेश कुमार अपने स्तर पर आदेश जारी करते रहे हैं. इसलिए पूरी SIR प्रक्रिया अवैध है, जिसके तहत देशभर में 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं दी है. हम मांग करते हैं कि पूरी SIR प्रक्रिया रद्द की जाए. SIR  के तहत किए गए सभी बदलाव रद्द किए जाएं और तीन साल पहले की मतदाता सूची बहाल की जाए.' उन्होंने कहा कि कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

मतपत्रों से दोबारा हों चुनाव: उद्धव

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद की खबरों का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग की. ठाकरे ने यह भी मांग की कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हाल में हुए चुनावों को रद्द किया जाए और इन राज्यों में मतपत्रों का उपयोग करके दोबारा मतदान कराया जाए. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए.' ठाकरे ने कहा, 'मैं ज्ञानेश कुमार की पोल खोलने के लिए निर्वाचन आयुक्तों (EC) सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी को धन्यवाद देता हूं.'

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