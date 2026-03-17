गोद लेने वाली हर महिला को मैटरनिटी लीव का पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

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डीएनए एक्सप्लेनर
सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 60 (4 ) को रद्द कर दिया है. इस सेक्शन के तहत तीन महीने से बड़ी उम्र का बच्चा गोद लेने पर मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को मेटरनिटी लीव देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने Code on social Security एक्ट के सेक्शन 60(4) को रद्द कर दिया जिसके मुताबिक, 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
1- कोर्ट ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 60 (4) संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन है.
2- कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को बच्चे की आयुसीमा से बांधने वाले प्रावधान को रद्द किया.
3- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पैटरनिटी लीव यानी पिता को मिलने वाली छुट्टी को लेकर भी कानून बनाए.
4- मां बनने वाली हर महिला को मैटरनिटी लीव का हक, चाहे वो बच्चे को जन्म दे या गोद ले. बच्चे की उम्र से इस अधिकार का कोई मतलब नहीं.
5- कोर्ट ने कहा- परिवार सिर्फ जन्म से नहीं, प्यार और देखभाल से भी बनता है. गोद लिए बच्चे को परिवार में ढलने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए.