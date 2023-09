Bypolls Result: सात में से 4 सीट पर BJP की हार, क्या India Bloc की एकता पड़ी भारी या माजरा कुछ और

डीएनए हिंदी: एकतरफ देश में जी-20 शिखर सम्मेलन का खुमार छाया हुआ है. दिल्ली में हो रहे इस आयोजन की चर्चा सुदूर कन्याकुमारी तक हो रही है. दूसरी तरफ, शुक्रवार को आधा देश 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के रंग में रंगा दिखाई दिया. भले ही यह उपचुनाव था और देश के चौथाई से भी कम राज्यों की सीट इसमें शामिल थी, लेकिन इसका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इस कारण तकरीबन पूरे देश की बैठक इन उपचुनावों के परिणाम पर लगी हुई थी. यदि जीती हुई सीट के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा के लिए ये चुनाव 50-50 जैसे दिखाई देंगे, लेकिन रिजल्ट के गहन विश्लेषण में भाजपा खेमे में चिंता पैदा करने वाले कई फैक्ट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी की जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफतौर पर दावा भी कर दिया है कि यह विपक्ष के I.N.D.I.A गुट की एकता की जीत है.

आइए 6 पॉइंट्स में जानते हैं हर सीट का रिजल्ट, भाजपा के लिए चिंता की बात और कितना फिट बैठता है उस पर अखिलेश का दावा.

1. घोसी सीट पर सपा ही काबिज, लेकिन भाजपा के लिए बड़ी चिंता

उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोट से मात दी है, जो इस सीट पर जीत का रिकॉर्ड अंतर है. यह सीट साल 2022 में भी सपा ने ही जीती थी. इसी सीट पर दोबारा जीत के बाद अखिलेश यादव ने इसे विपक्षी गठबंधन की जीत बताया है. सपा की जीत के हिसाब से अखिलेश का दावा ठीक भी है, लेकिन यह परिणाम भाजपा के लिए कई एंगल से मंथन करने लायक है. दरअसल 2022 में इस सीट पर दारा सिंह चौहान ही सपा के टिकट पर जीते थे. चौहान अब इस्तीफा देकर भाजपा में आ गए थे और उसकी तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन यह दांव स्थानीय मतदाताओं ने नकार दिया है. पिछले साल 1.8 लाख वोट पाने वाले चौहान इस बार एक लाख वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

Ghosi Bye Election Result: Samajwadi Party (SP) president Akhilesh Yadav tweets, "Congratulations to SP candidate Sudhakar Singh and people of Ghosi..."#UttarPradesh pic.twitter.com/F4pSBr3nHw