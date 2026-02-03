Budget 2026, दवाओं में ड्यूटी में छूट का स्वागत, क्यों कैंसर के इलाज के लिए अब भी जटिल हैं राहें?

केंद्रीय यूनियन बजट 2026-27 आ गया है सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की जिन्हें कैंसर के इलाज में रामबाण माना जाता है. सवाल ये है कि क्या अब कैंसर का इलाज सुगम होगा? आइये जानें

कैंसर जैसी बीमारी के संबंध में एक आम राय ये है कि, ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार को कष्ट देता और तिल-तिल मारता है. क्यों? कारण है इस जानलेवा बीमरी का इलाज. जो न केवल अत्यधिक महंगा है. बल्कि अमीर से अमीर व्यक्ति की कमर तोड़ने का सामर्थ्य रखता है. हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें हमने इस बीमारी की चपेट में आने के बाद परिवारों को तबाह और बर्बाद होते हुए देखा है। देश का कुलीन वर्ग हो या फिर आम आदमी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और कुछ ऐसा करे जिससे कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी का इलाज सस्ता हो.

अब जबकि केंद्रीय यूनियन बजट 2026-27 आ गया है सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की जिन्हें कैंसर के इलाज में रामबाण माना जाता है.

बताया जा रह है कि सरकार के इस कदम का मकसद कैंसर के इलाज में जान बचाने वाली दवाओं और थेरेपी की कीमतों को कम करना और इस बीमारी के इलाज को आम आदमी के लिए सुगम बनाना है. बजट 26 में सरकार की तरफ से की गई घोषणा के बाद के बड़ा फायदा उन दवाओं की खरीद में मिलेगा, जिन्हें भारत विदेश से इम्पोर्ट करता था.

सरकार के दावे एक तरफ लेकिन सच्चाई कुछ और...

बजट पर कैंसर को लेकर अपनी घोषणा से सरकार का उद्देश्य ये है कि उन दवाओं तक मरीज की पहुंच आसान हो, जो विदेशों से इम्पोर्ट की जाती हैं और बेहद महंगी हैं.

अब सवाल ये है कि बजट में सस्ती होने के बावजूद क्या किसी ऐसे आम भारतीय को इसे लेना आसान रहेगा, जो या जिसके परिवार का कोई सदस्य कैंसर की चपेट में है? जवाब है नहीं. क्यों? आइये इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास किया जाए.

विदेश से इम्पोर्ट की जाने वाली दवाओं क एक ब्रांड है, नाम है Enhertu. यह ब्रांड Trastuzumab Deruxtecan नामक एक दवा बनाता है जो दुनिया भर में कुछ खास तरह के ब्रेस्ट कैंसर के एडवांस्ड स्टेज वाले हजारों मरीजों के लिए जीवनरक्षक है.

ब्रिटिश-स्विस फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा भारत में लॉन्च होने के बाद से, यह दवा, जिसका इस्तेमाल कुछ पेट और फेफड़ों के कैंसर में भी किया जाता है. कई मरीजों के लिए आखिरी उम्मीद बन गई है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है.लेकिन इस दवा को खरीद पाना सब के बस की बात नहीं है.

इम्यूनोथेरेपी के लिए प्रयोग की जाने वाली इस दवा का खर्च हर मरीज़ के लिए सालाना 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकता है, और दिलचस्प ये कि ये शरीर के वज़न पर निर्भर करता है.

बता दें कि Enhertu उन तीन कारगर कैंसर दवाओं में से एक है, जिन्हें भारतीय बाज़ार में आने के कुछ ही महीनों बाद, बजट 2024 में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट दी गई.

बजट में घोषणा के बाद भले ही लोग सरकार की शान में कसीदे पढ़ें. लेकिन अभी जो छूट मिली हैं उसके बाद भी आम आदमी के लिए इस दवा तक पहुंच दूर की कौड़ी है. बता दें कि 60 किलो वज़न वाले मरीज़ के लिए इलाज का सालाना खर्च अभी भी लगभग 1.13 करोड़ रुपये है.

शायद आपको जानकार हैरत हो कि इस दवा की हर 100 mg की शीशी की कीमत लगभग 1.67 लाख रुपये है, और मरीज़ों को आमतौर पर हर तीन हफ़्ते में एक डोज़ की ज़रूरत होती है.

यूनियन बजट 2026 में लगभग 10 प्रतिशत की BCD छूट को 17 कैंसर दवाओं तक बढ़ाया गया है, जिसमें ब्रेस्ट और ब्लड कैंसर के इलाज शामिल हैं. इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों के लिए सात अन्य दवाएं भी शामिल हैं.

हाल के वर्षों में, सरकार ने महंगी बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों को राहत देने के लिए बार-बार इंपोर्ट ड्यूटी में छूट का इस्तेमाल किया है. लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसका मानना है कि इसका असर बहुत कम होता है.

आम आदमी की स्थिति अब भी जस की तस!

बजट में बताए गए उपाय सुनने-बताने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इससे उन हजारों लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, जो अत्यधिक महंगी होने के चलते इन दवाओं को नहीं खरीद सकते.भले ही बजट 2026 में सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा दी हो पेटेंट वाली कैंसर की दवाएं आज भी ज़्यादातर भारतीय परिवारों की पहुंच से बहुत दूर हैं.

फसाने से इतर, क्या है वास्तविक समाधान?

चूंकि आज भी कैंसर से ग्रसित एक आम आदमी इन दवाओं को नहीं खरीद सकता, सरकार को करना ये चाहिए कि वो कुछ ऐसे मजबूत पॉलिसी टूल्स लेकर आए जो आम आदमी की पहुंच इन महंगी दवाओं तक आसान बनाए. इसमें पेटेंट एक्ट के तहत सरकारी इस्तेमाल या कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविज़न का इस्तेमाल करके जान बचाने वाली दवाओं के ज़्यादा किफायती जेनेरिक वर्शन के प्रोडक्शन की इजाज़त देना शामिल है.

भले ही आज नई इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड ट्रीटमेंट्स ने दुनिया भर में कैंसर के इलाज को बदल दिया है, लेकिन भारत में ज़्यादातर मरीज़ों के लिए इनकी लागत बहुत ज़्यादा है.

क्या कहते हैं आंकड़े

भारत में कैंसर के मद्देनजर जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं. बताया जाता है कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख नए कैंसर के मामले और 9 लाख से ज़्यादा कैंसर से होने वाली मौतें होती हैं, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है कि इन संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है.

भयावह है इलाज को लेकर स्थिति

कैंसर को लेकर इलाज की स्थिति किस हद तक परेशान करने वाली है इसे समझने के लिए हम 2022 में आई उस रीसर्च का अवलोकन कर सकते जिसे टाटा मेमोरियल सेंटर के रिसर्चर्स की टीम द्वारा किया गया है.

रिसर्च के मुताबिक देश में 3 प्रतिशत से भी कम कैंसर मरीज़ों को इम्यूनोथेरेपी मिल पाती है, जिसका मुख्य कारण ट्रीटमेंट की आसमान छूती कीमतें हैं.

जैसा कि हमने बजट 2026 में कैंसर की दवाओं पर छूट की बात की है और बताया कि इस छूट के बावजूद इन्हें हासिल करना एक आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर है. तो ये बातें यूं ही नहीं हैं.

ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक अन्य दवा रिबोसाइक्लिब का प्रयोग किया जाता है जिसकी कीमत करीब 9.5 लाख रुपये है. इसी तरह ब्लड कैंसर के निदान के लिए इपिलिमैब नामक दवा का प्रयोग होता है जिसका प्रति वर्ष का खर्च करीब 36 लाख रुपये है. इन बातों के बाद सवाल जस का तस है कि इतनी महंगी होने के बाद क्या एक आम आदमी इन्हें खरीद पाएगा?

ड्यूटी में छूट स्वागत योग्य पहल, लेकिन राहें जटिल हैं.

भले ही ड्यूटी में छूट को कुलीन वर्ग बजट 2026 की एक बड़ी उपलब्धि बता रहा हो. लेकिन जब हम इसे किसी आम आदमी के नजरिये से देखते हैं तो स्थिति बिलकुल अलग है. लोग चाह कर भी इलाज नहीं करा सकते.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैंसर के रोकथाम की दिशा में बड़ा बदलाव तब आएगा जब कैंसर को संपूर्ण देश में नोटिफ़ाएबल बीमारी घोषित किया जाए.

बीमारों को दवा क्यों नहीं मिल पाती? इसका एक बड़ा कारण बिचौलिये हैं तो वहीं अव्यवस्था और डर को भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है.

आज भी हमारे आस पास तमाम लोग ऐसे हैं, जो यह मानते हैं कि यदि किसी को कैंसर हो गया तो फिर उसका बचना मुश्किल है. जिक्र निदान का हुआ है तो और कुछ बदलने से पहले इस बीमारी के मद्देनजर हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा.

आम आदमी नहीं, तो फिर किसी मिलेगा सरकार की घोषणा का लाभ?

बजट 2026 आने के बाद से ही कैंसर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं. सवाल पूछा जा रहा है कि भले ही कैंसर की इम्पोर्टेड दवा में ड्यूटी के लिहाज से बड़ा परिवर्तन किया गया हो मगर चूंकि अभी भी देश के आम आदमी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है. इसलिए इस घोषणा से असली फायदा किसे होगा?

ऐसे में हमारे लिए ये बता देना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस योजना का बड़ा फायदा मुख्यतः सरकारी इंश्योरेंस स्कीम को होगा, न कि मरीज़ों को। बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) जैसी स्कीम के तहत, महंगी कैंसर की दवाएं भी अक्सर लाभार्थियों को मुफ्त दी जाती हैं.

बहरहाल, कैंसर एक त्रासदी है- व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए. लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी इसका इलाज है. समस्या ये भी है कि करोड़ों खर्च कर भी दें तो बीमारी छूटने की गारंटी नहीं होती. ऐसे में मरीज का परिवार उसकी मौत से पहले ही टूट जाता है.

सरकार ने ड्यूटी कम की है, लेकिन इतने भर से ये दवाईयां सर्वसुलभ नहीं होंगी. और जब तक ऐसा नहीं होगा, किस्तों में मिलने वाली ये छोटी-मोटी छूटें ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही रहेंगी.