Explained: ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 1500 किमी होगी, चीन के कौन से शहर होंगे सीधे निशाने पर?

पहले भारत MTCR का हिस्सा नहीं था, इसलिए ब्रह्मोस की रेंज 290 किमी तक सीमित रखना मजबूरी थी. 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद भारत ने पहले ब्रह्मोस की रेंज 450 किमी फिर 800 किमी की. अब इसे 1500 किमी के स्तर पर ले जाने की योजना है.

ब्रह्मोस अब और भी ताकतवर और खतरनाक होने वाली है.

1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की योजना.

पूर्वी सीमा पर ताकत का समीकरण बदल जाएगा.



दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब और भी ताकतवर और खतरनाक होने वाली है. ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ने बताया है कि भविष्य में 1,500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस का एक नया वर्जन बनाने की योजना है. अगर ऐसा होगा है कि ये गेम चेंजिंग बगलाव होगा. इससे न सिर्फ पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर बल्कि चीन से लगती पूर्वी सीमा पर भी ताकत का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा. 1500 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस चीन के कई बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकती है.

290 से 1500 किमी तक का सफर

ब्रह्मोस के शुरुआती वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर थी. लेकिन, साल 2016 में भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का सदस्य बनने के बाद से इसकी रेंज और तकनीकी क्षमता, दोनों में काफी सुधार हुआ है. पारंपरिक ब्रह्मोस अब 450 किमी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है. इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की मारक क्षमता 800 किमी है, जिसके परीक्षण जारी हैं. ब्रह्मोस एनजी का भी विकास हो रहा है जिसकी रेंज 450 किमी होगी और ये केवल 1.2 टन वजन की होगी. तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान इसे लॉन्च कर सकेंगे. हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के विकास की भी योजना बन रही है जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी. अब 1500 किमी सुपरसोनिक ब्रह्मोस की योजना दिखाती है कि भारत के लिए ये मिसाइल कितनी अहम है. 1,500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाना भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला अपग्रेड होगा.

चीन के कौन से शहर ब्रह्मोस की रेंज में होंगे?

मैक 2.8 की सुपरसोनिक स्पीड के साथ 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड-रेंज वर्जन के निशाने पर पहले से ही पूरा पाकिस्तान है. अब अगर इसके 1500 किलोमीटर वाले लॉन्ग रेंज का विकास होता है तो पूर्वी सीमा पर ताकत का समीकरण बदल जाएगा. पश्चिमी और मध्य चीन में मौजूद चीन का पूरा सैन्य तंत्र इसकी जद में होगा. यदि भारत इस 1,500 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास या भारतीय सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकानों पर तैनात करता है, तो चीन के तिब्बत, झिनजियांग, युन्नान, और सिचुआन प्रांतों के प्रमुख शहर सीधे इसकी जद में आ जाएंगे.

लद्दाख, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश से दागे जाने पर तिब्बत की राजधानी और चीन का प्रमुख सैन्य व लॉजिस्टिक हब ल्हासा इसके निशाने पर होगा. चीन ने भारत की सीमा से सुरक्षित दूरी पर सैन्य बुनियादी ढांचे और हवाई ठिकाने बना रखे हैं. लेकिन, शिगात्से, न्यिंगची जैसे सैन्य अड्डे अब भारत की पहुंच में होंगे. झिनजियांग प्रांत के काशगर और होतान ने चीन ने प्रमुख लड़ाकू विमानों के एयरबेस बना रखे हैं. कुनमिंग, युन्नान प्रांत का एक बड़ा औद्योगिक और सैन्य केंद्र है. ये सभी ठिकाने ब्रह्मोस की रेंज में होंगे.

भारत का सैन्य प्रभाव कितना बढ़ जाएगा?

1,500 किमी की रेंज और ब्रह्मोस की मैक 2.8 की स्पीड चीन के खिलाफ भारत की मारक क्षमता को कई गुना मजबूत कर देगा. अभी तक ब्रह्मोस का इस्तेमाल एक सीमित रेंज में दुश्मन के बंकरों, चौकियों या रडार को नष्ट करने के लिए किया जा सकता था. अब ब्रह्मोस की रेंज 1,500 किमी होने के बाद भारत चीन के अंदरूनी इलाकों में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बड़े गोला-बारूद डिपो, रेलवे नेटवर्क और जरूरत पड़ने पर आर्थिक ठिकानों को भी निशाना बना सकेगा. 1,500 किमी की रेंज वाली ब्रह्मोस भारतीय सेनाओं को वो ताकत देगी जिसके बाद चीन लद्दाख और अरुणाचल में कोई सैन्य कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा. अभी तक चीन तिब्बत के पठार को एक बफर जोन की तरह देखता है. लेकिन, ब्रह्मोस का नया वर्जन पूरे तिब्बत में कहीं भी तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तहस-नहस कर सकती है.

हवाई और एंटी शिप वर्जन बनेंगे गेम चेंजर

ब्रह्मोस भारत की ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल तीनों सेनाएं करती हैं. इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया गया है. तटीय क्षेत्रों में इसकी कोस्टल बैटरी तैनात हैं. भारतीय वायुसेना भी सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमानों से इसे दाग सकती है. इस तरह 1500 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन से हिंद महासागर, अरब सारग और बंगाल की खाड़ी में नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. वायुसेना के सुखोई (Su-30MKI) लड़ाकू विमान से इसे लॉन्च करने के लिए चीन के खतरनाक एयर डिफेंस के दायरे में प्रवेश ही नहीं करना पड़ेगा.