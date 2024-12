शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद, उदारवादियों का एक वर्ग था, जिसने इस बात की दुहाई दी थी कि अब यक़ीनन मुल्क के हालात बदलेंगे और बदहाली से निकलकर बांग्लादेश विकास के रास्ते पर चलेगा. लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं. वर्तमान में मुल्क अशांति की चपेट में है. जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. इन घटनाओं के बाद भी अगर कोई ये सोच रहा है कि हालात बदलेंगे और बांग्लादेश में स्थिति संभलेगी तो निश्चित तौर पर वो गफलत में है.

हो सकता है उपरोक्त बातों को जानकर या पढ़कर कोई विचलित हो जाए और सवाल करे. तो ऐसे में हमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी के उस वीडियो को देखना चाहिए जो इंटरनेट पर तैर रहा है और जिसमें उनके द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की बात की जा रही है.

जी हां सही सुन रहे हैं आप रिज़वी ने न केवल ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. बल्कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील की है कि वो भी उनका अनुसरण करते हुए भारतीय चीजों से दूरी बना लें.

Bangladeshi politician Ruhul Kabir Rizvi burned his wife's Indian saree in protest against disrespect shown towards Bangladesh's flag and deliberate propaganda spread against Bangladesh by India pic.twitter.com/n5zmJtiJN8