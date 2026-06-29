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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: कोलकाता से सिर्फ 188 किमी दूर बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट गया चीन के हाथ में! भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?

बांग्लादेश की नई सरकार के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपना पहला बड़ा विदेशी दौरा चीन का किया. इस दौरान मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट को चीन को सौंप देना यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 09:16 PM IST

Explained: कोलकाता से सिर्फ 188 किमी दूर बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट गया चीन के हाथ में! भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?

मोंगला में 110 एकड़ जमीन पर 'चाइनीज इकोनॉमिक जोन' बनेगा. (AI इमेज)

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  • मोंगला पोर्ट भारत के कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है.
  • ये इलाका रणनीतिक रूप से अहम सुंदरबन के पास स्थित है.
  • मोंगला में चीन की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए चिंता की बात.


चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह मोंगला चीन के हाथ में चला गया है. हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग की पहली राजकीय यात्रा पर गए थे. इस दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच 'चीन-बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन' को विकसित करने के लिए 'चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन' के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए. अहम बात ये है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिला था. यह समझौता असल में उस प्रोजेक्ट की जगह ले रहा है जिसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शुरू की गई एक द्विपक्षीय पहल के तहत भारतीय निवेश के लिए आरक्षित किया गया था. मोंगला पोर्ट भारत के कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से अहम सुंदरबन के पास स्थित है. अब यहां चीन की मौजूदगी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है? आइये जानते हैं. 

मोंगला पोर्ट का महत्व और भारत की चिंता

साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था. इसके तहत भारत को मोंगला में 110 एकड़ जमीन पर इकोनॉमिक जोन विकसित करना था. इसके लिए भारत ने कर्ज  दिया था और दोनों देशों को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन भी बनाई गई थी. ये तब की बात है जब शेख हसीना पीएम थीं और भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत अच्छे थे. लेकिन, साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हालात बदल गए. इसके बीच के समय में भारत से भी चूक हुई और प्रोजेक्ट समय से नहीं शुरू हो सका. 

2025 में बांग्लादेश सरकार ने दावा किया कि भारतीय डेवलपर, हीरानंदानी ग्रुप तय समयसीमा के भीतर काम शुरू नहीं कर पाया. नतीजा यह हुआ कि 2025 में इस प्रोजेक्ट से भारत का नाम हटा दिया गया. से ही भारत बाहर हुआ, चीन ने तुरंत मौके का फायदा उठाया. अब चीन की सरकारी कंपनी इसी 110 एकड़ जमीन पर 'चाइनीज इकोनॉमिक जोन' बनाएगी. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बड़े गोदाम बनाए जाएंगे. 

भारत ने व्यापार को आसान बनाने के लिए मोंगला बंदरगाह को खुलना से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए फंड भी दिया. बांग्लादेश भी मोंगला को एक आधुनिक कमर्शियल गेटवे  में बदलना चाहता था ताकि भीड़भाड़ वाले चटगांव बंदरगाह पर दबाव कम हो सके. मई 2024 में, भारत ने 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' के जरिए एक समझौते के तहत मोंगला बंदरगाह टर्मिनल के संचालन का अधिकार हासिल किया. इसे गाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में भारत के एक बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देखा गया. लेकिन 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद, यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया.

यह बंदरगाह न केवल बांग्लादेश के लिए, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (North-East States), नेपाल और भूटान के व्यापार के लिए भी एक बड़ा हब बनने की क्षमता रखता है. अब यहां चीन की मौजूदगी को भारत के लिए डबल झटका माना जा रहा है. इस पोर्ट के माध्यम से चीन एक एंट्री बंगाल की खाड़ी में हो गई है. कोलकाता के इतने करीब चीन का एक बड़ा आर्थिक और औद्योगिक बेस बनना भारत की तटीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. 

सबसे बड़ा खतरा जासूसी का

रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन के अनुसार, भले ही चीन इसे एक व्यावसायिक या आर्थिक प्रोजेक्ट कह रहा हो, लेकिन समय गवाह है कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल अपने नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों को तैनात करने के लिए किया है. अब चीन मोंगला पोर्ट का भी ऐसा ही इस्तेमाल कर सकता है. चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रखने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए कर सकता है. 

तारिक रहमान के चीन दौरे के दौरान  बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में भी चीन के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है.  तीस्ता नदी का इलाका भारत के बेहद संवेदनशील 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' के पास है. इतना ही नहीं बांग्लादेश और चीन ने अब विदेश और रक्षा मामलों को मिलाकर एक '2+2 डायलॉग' शुरू करने का फैसला किया है. ये पहल दिखाती है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से चीन के पाले में झुक रहा है. भारत को घेरने के लिए चीन बहुत पहले से 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति के तहत हिंद महासागर के 17 पोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुका है. अब इसमें मोंगला भी जुड़ गया है. 

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