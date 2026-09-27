Explainer: बलूचिस्तान बना अलग देश तो 20 अरब डॉलर होगी GDP,  तेल-गैस से ग्वादर पोर्ट तक पाकिस्तान को कितना नुकसान?

बलूचिस्तान की मांग अब हिंसा और अहिंसा दोनों ही मोर्चों पर तेज हो गई है. एक ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग देश की मांग दोहराई जा रही है, दूसरी ओर BLA-BLF जैसे संगठन सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं.

बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है.

बलूचिस्तान में रेको डिक नाम की खदान है, जो सोने-तांबे की भंडार है.

पाकिस्तान में 1952 में पहली बार नेचुरल गैस की खोज बलूचिस्तान में ही हुई थी.

बलूचिस्तान... जिस क्षेत्र को मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा देकर पाकिस्तान में शामिल कराया था, अब वो एक बार फिर आजादी की राह पर है. हाल ही में पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रहे संगठन 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' ने संयुक्त राष्ट्र को खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने क्लीयर कहा कि हम न तो ऐतिहासिक रूप से कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे और न ही हम आज सहमति से उसमें शामिल हैं. उसने यूएन से अपील की है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की स्थिति पर गंभीरता से विचार करे. अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो ये पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा झटका होगा. एक ऐसा झटका, जो पाकिस्तान की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को एकदम कमजोर कर देगा.



बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है, जो देश का करीब 44 फीसदी है. बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और भौगोलिक स्थिति के कारण उसका रणनीतिक महत्व भी है. नक्शे पर देखा जाए तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है. इसके उत्तर में अफगानिस्तान, साउथ में अरब सागर, पश्चिम में ईरान और पूर्व में पाकिस्तान के राज्य सिंध और पंजाब हैं.

बलूचिस्तान की 770KM की समुद्री तटरेखा

अरब सागर के किनारे स्थित इसकी 770 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो पाकिस्तान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देती है. इसके अलावा इस प्रांत में लौह, तांबा, सोना और यूरेनियम जैसे खनिज भी हैं, जो चीन और अमेरिका जैसे देशों को आकर्षित करते हैं. हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ऐसे ही खनिजों की नुमाइश भी की थी. प्राकृतिक संसाधनों में इतना समृद्ध होने के बावजूद यहां सबसे ज्यादा गरीबी है. बलूचिस्तान बुनियादी ढांचों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

पाकिस्तान की GDP में बलूचिस्तान का 5.3% का योगदान

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की जीडीपी में करीब 5.33 फीसदी का योगदान दिया था, जो कि करीब 20 अरब डॉलर होगी. एशियन डेवलेपमेंट बैंक यानी एडीबी की बलूचिस्तान आर्थिक रिपोर्ट में पिछले 15 सालों में इस क्षेत्र का योगदान हर साल कम से कम चार फीसदी रहा है. यानी अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो उसकी जीडीपी करीब 20 अरब डॉलर की ही होगी.

पाकिस्तान की कुल ऊर्जा का 40% प्रोडक्शन

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बचूलिस्तान पाकिस्तान में कुल ऊर्जा उत्पादन का करीब 40 फीसदी हिस्सा प्रोडक्शन करता है. बलूचिस्तान में अलग-अलग तरह के खनिज भंडार भी है, जिनमें कोयला, क्रोमाइट, बैराइट, सल्फर, संगमरमर, लौह अयस्क, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर शामिल हैं.

बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल भंडार से भी समृद्ध है. यहां सबसे पहले 1952 में डेरा बुगाती जिले की सुई तहसील में तेल मिला था. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है. इसके अलावा भी बलूचिस्तान में तेल के कई भंडार हैं. पाकिस्तान की सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल शोधक कंपनियों के साथ मिलकर तेल निकाल रही है. बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 22.7 फीसदी तेल प्रोड्यूस करता है, जबकि उसकी खपत सिर्फ छह फीसदी ही है.

बलूचिस्तान में सिर्फ 6 फीसदी जमीन पर खेती

बलूचिस्तान पहाड़ों से घिरा हुआ प्रांत है. घाटी और तलहटी के मैदान कुल भाग का सिर्फ 15 फीसदी है, जिसमें से करीब छह फीसदी जमीन ही खेती लायक है. इतनी कम खेती योग्य जमीन होने के बावजूद यहां की करीब 65 फीसदी आबादी को खेती से ही रोजगार मिलता है. पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में खजूर की 130 वैरायटी, सेब की 52, अंगूर की 22, आड़ू की 14, खुबानी की 32, जैतून की 11 चेरी की 15, बेर की 30, बादाम की 5 और पिस्ता-अनार की 4-4 किस्में हैं.

ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए कितना अहम?

ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है. इसे चीन की ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी संभालती है. इस पोर्ट से मुनाफे का 91 फीसदी हिस्सा इस कंपनी के पास जाता है, जबकि 9 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है. यह चीन की प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का सेंटर है. बीते पांच सालों में पाकिस्तान को इस पोर्ट से करीब 574 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है. पाकिस्तान सरकार के मुताबिक, इस पोर्ट पर मिडिल ईस्ट देशों का योगदान करीब 40 फीसदी, चीन-सिंगापुर-मलेशिया और साउथ कोरिया का योगदान 30 फीसदी, जबकि यूरोप का 20 फीसदी रहा. इसके अलावा 10 फीसदी योगदान अमेरिका और अफ्रीका का रहा.

पाकिस्तान ग्वादर को सिर्फ कराची के विकल्प के रूप में ही नहीं, बल्कि चीन और मध्य एशिया को अरब सागर से जोड़ने वाले रीजनल ट्रांसशिपमेंट एंड लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलेप करना चाहता है. अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो ग्वादर पोर्ट का संचालन उसके हाथ में आ जाएगा. इससे चीन पाकिस्तान के बजाय बलूचिस्तान को ज्यादा तरजीह देगा. पाकिस्तान के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर की कमी हो जाएगी, जो उसका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बचाव करता रहता है, लेकिन चीन अपने हितों को देखते हुए नीतियां तय करेगा.

बलूचिस्तान के अलग देश की मांग तेज

बलूचिस्तान की मांग अब हिंसा और अहिंसा दोनों ही मोर्चों पर तेज हो गई है. एक ओर मीर यार बलोच और दूसरे संगठनों से लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग देश की मांग दोहरा रहे हैं. दूसरी ओर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ जैसे संगठन उग्रवादी हमलों के जरिए पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं. अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के जरिए संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई गई है. जिसकी प्रमुख मांगें हैं-

1-बलूचिस्तान को ऐतिहासिक दर्जा वापस दिया जाए. उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए.

2-बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाए.

3-बलूचिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी की जाए.

4-पाकिस्तान आर्मी की ओर से हवाई और ड्रोन हमलों, जबरन विस्थापन और नागरिकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की जांच हो.

5-बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की लूट बंद हो, इसका इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोगों के लिए ही किया जाए.

बलूचिस्तान बन सकता है अलग देश?

विदेश मामलों के जानकार और पूर्व भारतीय राजदूत दीपक बोहरा का कहना है कि बलूचिस्तान 1-2 साल में ही पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बन जाएगा. उनका कहना है कि चीन और अमेरिका भी इस देश को मान्यता देंगे. उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र किसी भी क्षेत्र को देश घोषित तब करता है, जब उसके पास चार चीजें हों- स्थायी आबादी, निश्चित सीमा, सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता. बलूचिस्तान के पास आबादी है. उसकी एक सीमा भी है, करीब 40-50 फीसदी क्षेत्र उसके कब्जे में है. उसकी अपनी सरकार भी है, जिसने करेंसी बना ली है, पासपोर्ट इश्यू कर दिए हैं. राष्ट्रगान और झंडा भी बना दिया है. इसके साथ ही अब उसने संविधान भी बना लिया है. उसके पास सबकुछ है, बस अंतरराष्ट्रीय पहचान की कमी है.'

पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान को किया था शामिल?

जब पाकिस्तान अलग देश बना तो उस समय बलूचिस्तान चार हिस्सों में बंटा हुआ था- खारन, लासबेला, मकरान और कलात. इनमें कलात को छोड़कर तीनों राज्य पाकिस्तान में विलय को तैयार हो गए, लेकिन कलात का कहना था कि उसे स्वतंत्र देश बनकर ही रहना है. मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कलात की स्वतंत्र पहचान की पैरवी की थी. 15 अगस्त को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन आजादी के कुछ ही महीनों बाद जिन्ना ने कलात के शासक पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जब बातचीत से कलात शामिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने सेना भेजकर वहां कब्जा कर लिया. बलूचिस्तान सिर्फ आजादी के बाद करीब 255 दिनों के लिए ही आजाद रह सका था.

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