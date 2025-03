How to Work in AI Era: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दुनियाभर में बड़े पैमाने पर कामकाज के तरीके में बदलाव हुआ है. यह बदलाव लगातार हो रहा है और माना जा रहा है कि वही कंपनियां मुकाबले में टिकेंगी, जो खुद को लगातार बदलाव के लिए तैयार रखेंगी.

How to Work in AI Era: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उद्योग जगत में जिस गति से बदलाव हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था. इसके चलते कंपनियों को अपनी योजनाओं और कारोबार के तौर-तरीकों में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. AI टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, जिसे देखते हुए कंपनियों को मुकाबले में बने रहने के लिए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा. गार्टनर के अनुसार, साल 2027 तक पूरी दुनिया में AI सॉफ्टवेयर पर होने वाला खर्च $297.9 बिलियन तक पहुँच जाएगा. कंपनियां प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कामकाजी क्षमता बढ़ाने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स तथा AI पर आधारित ऑटोमेशन में निवेश कर रही हैं.

परंतु AI को अपनाने के साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिसमें कामकाजी लोगों में बदलाव से लेकर नैतिकता तक की चुनौतियां शामिल हैं. इसलिए, कंपनियों को AI की वजह से हो रहे बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए आगे की सोच रखकर योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करना, मौजूदा वर्कफ़्लो में AI को शामिल करना और इनोवेशन पर आधारित कामकाजी माहौल तैयार करना शामिल है. इस लेख में इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है.

जानें कि AI का आपकी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा

AI उद्योग जगत में अलग-अलग तरीकों से बदलाव ला रहा है. कुछ इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए AI का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरी इंडस्ट्री में डेटा के आधार पर निर्णय लेने और ग्राहकों से जुड़ाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है. कंपनियों को यह जानने की जरूरत है कि AI उनकी इंडस्ट्री पर क्या असर डाल रहा है और कहां इसका उपयोग करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है. उदाहरण के लिए, आज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में बड़े पैमाने पर AI का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेंड का पहले से अनुमान लगाना, सप्लाई चेन का ऑटोमेशन करना और ग्राहकों को जरूरत के अनुरूप अनुभव प्रदान करना संभव होता है. कंपनियां इंडस्ट्री का विश्लेषण करके AI की स्थिति और अपने कारोबार में इसका लाभ उठाने के तरीकों को अच्छी तरह समझ सकती हैं.

उठाए जाने योग्य कदम: अपनी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेंड का पता लगाएं और देखें कि दूसरी कंपनियों ने AI को किस तरह अपनाया है.

अपने बिजनेस के लक्ष्यों को देखते हुए AI के उपयोग का तरीका अपनाएं

कॉर्पोरेट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सोच-समझकर AI को उपयोग में लाया जाना चाहिए. कंपनियों के पास निश्चित उद्देश्य होने चाहिए और उन्हें शानदार नतीजे पर अधिक ध्यान देते हुए AI प्रोजेक्ट को अमल में लाना चाहिए. ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने से लेकर सप्लाई चेन को अच्छी तरह व्यवस्थित करने या टॉप-लाइन इनकम स्थापित करने तक, हर काम में AI को बिजनेस की बुनियादी प्रक्रियाओं में मददगार होना चाहिए. कंपनियों को छोटे स्तर पर AI प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि इसके उपयोगी होने का पता लगाया जा सके और प्रदर्शन के आधार पर इसका दायरा बढ़ाया जा सके.

उठाए जाने योग्य कदम: ऐसी योजना विकसित करें, जो बेहतर निगरानी के लिए AI को परफॉर्मेंस ड्राइवर्स (KPIs) से जोड़ती हो.

कर्मचारियों को AI का जानकार बनाएं

AI को लागू करने के लिए बहुत अधिक कुशल कर्मचारियों की जरूरत होती है. कंपनियों को कर्मचारियों को फिर से कौशल प्रदान करने और AI के अनुरूप कामकाजी माहौल तैयार करने में निवेश करना चाहिए. कर्मचारियों को डेटा एनालिसिस, कोडिंग और AI एथिक्स में शिक्षित करने से उन्हें AI के साथ समान स्तर पर एक-साथ काम करने में सहज महसूस होता है. AI रोजमर्रा के कामों को संभाल रहा है, इसके बावजूद क्रिएटिविटी और सभी पहलुओं पर गौर करने की क्षमता आज भी सबसे अधिक मांग वाले व्यावहारिक कौशल बने हुए हैं.

उठाए जाने योग्य कदम: AI साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करें और कर्मचारियों के लिए AI ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराएं.

सही AI टेक्नोलॉजी में निवेश करें

सही AI टूल्स को चुनना ही इसे अपनाने की सफलता का मंत्र है. कंपनियों को मौजूदा सॉल्यूशंस पर अच्छी तरह गौर करने और अपने लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन चुनने की जरूरत है. क्लाउड पर आधारित AI स्केलेबल होने के साथ-साथ सुविधाजनक भी है, जबकि ऑन-प्रिमाइसेस AI से डेटा की सुरक्षा बेहतर होती है. ओपन-सोर्स AI प्लेटफ़ॉर्म जरूरतों के अनुरूप सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं, और अपने स्वामित्व वाले सॉल्यूशंस समय पर सहायता प्रदान करते हैं.

उठाए जाने योग्य कदम: आप अपने संगठन के लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए AI वेंडर्स या कंसल्टेंट्स से संपर्क कर सकते हैं.

एथिकल AI नीतियां बनाएं

AI बड़े पैमाने पर डेटा पर आधारित होता है, और इसी वजह से एथिकल AI के लिए डेटा गवर्नेंस के साथ-साथ विनियामक ढांचे का होना बहुत मायने रखता है. कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि AI का उपयोग जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से किया जाए, साथ ही इसमें नियमों का पालन हो. इसमें डेटा की गोपनीयता को बचाए रखना, एल्गोरिद्म संबंधी पक्षपात को रोकना और AI पर आधारित निर्णयों के लिए अच्छी तरह से स्थापित जवाबदेही तंत्र की मौजूदगी शामिल है.

उठाए जाने योग्य कदम: डेटा प्रबंधन को नियंत्रित करने और नियमों के पालन के लिए एक AI एथिक्स बोर्ड का गठन करें.

AI के ROI और सफलता दर की गणना करें

AI में निवेश को उचित ठहराने के लिए, कंपनियों को इसके प्रभाव पर नज़र रखनी होगी और रिटर्न का आकलन करना होगा. संचालन की कुशलता, रेवेन्यू में बढ़ोतरी और ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर AI के कारगर होने का पता लगाया जा सकता है. प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों पर नज़र रखने से यह सुनिश्चित होता है कि, AI प्रोजेक्ट्स से व्यवसाय के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं और इससे सही मायने में रिटर्न मिल रहा है.

उठाए जाने योग्य कदम: AI को अपनाने से पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय-समय पर प्रगति की जांच करें.

इनोवेशन के माहौल को बढ़ावा दें

बिजनेस-मॉडल को नए सिरे से डिजाइन करने और नए तरीके खोजने का रास्ता AI से होकर गुजरता है. कंपनियों को इनोवेशन का माहौल तैयार करना चाहिए, जो प्रयोग करने और लगातार सीखने को बढ़ावा दे. पायलट प्रोजेक्ट, AI के जरिये प्रोडक्ट इनोवेशन और AI पर आधारित पहलों को बढ़ावा देने से आपको इस तरह का माहौल तैयार करने में मदद मिल सकती है.

उठाए जाने योग्य कदम: AI एप्लीकेशंस पर प्रयोग करने और उन्हें विकसित करने के लिए कंपनी के भीतर AI इनोवेशन लैब्स स्थापित करें.

साइबर सिक्योरिटी पर नियंत्रण को बेहतर बनाएं

AI के इस्तेमाल से साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ जाता है. व्यावसायिक संगठनों को सिस्टम्स और डेटा की सुरक्षा के लिए AI पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपनाने की ज़रूरत है. सुरक्षा निगरानी को बेहतर बनाने, साइबर खतरों की पहचान करने और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा में व्यावसायिक संगठनों की मदद करने के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है.

उठाए जाने योग्य कदम: बिजनेस को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए, AI पर आधारित साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को अपनाएं.

इंसान और AI के बीच सहयोग को सुगम बनाएं

AI को इंसानों की जगह लेने के बजाय उनके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहिए. कंपनियों को मानवीय नियंत्रण खोए बिना एआई को शामिल करने की जरूरत है. इंसानों को अभी भी AI से संबंधित प्रक्रियाओं में शामिल होना चाहिए, AI मॉडल को असल दुनिया के फीडबैक के अनुरूप बनाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि AI व्यवसाय की प्रक्रियाओं को बिगाड़ने के बजाय उन्हें बेहतर बनाए.

उठाए जाने योग्य कदम: ऐसा AI वर्कफ़्लो बनाएं, जो इंसान के निर्णय लेने की क्षमता के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर बनाए.

सारांश: AI उद्योग जगत में इतनी तेजी से बदलाव ला रहा है, जो पहले कभी नहीं देखी गई. जिन कंपनियों ने इसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई है, वे पीछे छूट जाएंगी. जोखिम विश्लेषण को सुव्यवस्थित करने वाली NBFC से लेकर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को बेहतर ढंग से उपयोग करने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस तक, AI उद्योगों में बदलाव ला रहा है. AI साक्षरता, एथिकल फ्रेमवर्क और व्यवस्थित तरीके से अपनाने की योजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियां सफलता के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होंगी. AI की काबिलियत और इंसान की कल्पना के बीच बेहतर संतुलन बनाने वाली रणनीति ही AI की दुनिया में कामयाबी का मूल-मंत्र है.

