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सर्जरी के बाद अनाया बांगर बनीं ट्रांस महिला, समझिए ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर में फर्क

Trans और Cis शब्द लैटिन से आए हैं. सिस का मतलब होता है एक तरफ और ट्रांस का मतलब होता है दूसरी तरफ या अपोजिट. सिसजेंडर वो लोग होते हैं जो जन्म से निर्धारित लिंग के साथ सहज होते हैं. ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो जन्म से निर्धारित लिंग से अलग महसूस करते हैं.

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Kusum Lata

Updated : Mar 23, 2026, 09:18 PM IST

सर्जरी के बाद अनाया बांगर बनीं ट्रांस महिला, समझिए ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर में फर्क

अनाया बांगर एक ट्रांस वुमन के तौर पर आइडेंटिफाई करती हैं. फोटो- Instagram/Anaya Bangar

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अनाया बांगर की जेंडर अफर्मेशन सर्जरी सफल रही. अनाया पूर्व क्रिकेटर और चर्चित क्रिकेट कमेंटेटर संजय बांगर की बेटी हैं. ट्रांजिशन से पहले अनाया की पहचान आर्यन बांगर के तौर पर थी. पिता की तरह की वह क्रिकेट की खूब समझ रखती हैं. अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर वह मुंबई के लिए खेल चुकी हैं. 

जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के बाद अनाया की पहचान एक ट्रांस वुमन की होगी. उनकी जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के बीच जानते हैं कि किसी व्यक्ति के लिंग और लैंगिक पहचान में क्या अंतर है. इसके साथ ही जानेंगे कि सिस जेंडर और ट्रांस जेंडर में फर्क क्या होगा.

Sex vs Gender Identity: लिंग और लैंगिक पहचान में अंतर

जब एक बच्चा पैदा होता होता है तो उसके बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर उसे Male, Female या इंटरसेक्स की पहचान मिलती है. जन्म के साथ बच्चे के साथ जो जेंडर असाइन होता है उसे बच्चे का Sex या लिंग कहा जाता है. आमतौर पर इसे Sex Asigned at Birth कहा जाता है.

जेंडर आइडेंटिटी उस पहचान से है जो आप अंदर से महसूस करते हैं. आप पुरुष की तरह महसूस करते हैं या महिला की तरह. जेंडर आइडेंटिटी जन्म के साथ मिली लैंगिक पहचान जैसी भी हो सकती है और उस लैंगिक पहचान से अलग भी हो सकती है. माने पुरुष के शरीर में पैदा हुए व्यक्ति को ये महसूस हो सकता है कि वो महिला है, या इसके उलट. जेंडर आइडेंटिटी ये भी हो सकती है कि व्यक्ति खुद को महिला या पुरुष दोनों ही न माने या दोनों ही माने.

ये भी पढ़ें- Anaya Bangar: क्या है Vaginoplasty? आसान भाषा में समझें MtF और FtM की प्रक्रिया 

Gender Idendity

कितनी तरह की होती है जेंडर आइडेंटिटी

Gender Identity एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई तरह की जेंडर आइडेंटिटीज़ आती हैं. मोटे तौर पर जेंडर आइडेंटिटी को दो कैटेगिरीज़ में रखा जाता है- सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर

1. सिस जेंडरः सिस जेंडर वो लोग कहलाते हैं जो जन्म के वक्त मिली लैंगिक पहचान से आइडेंडिफाई करते हैं. उदाहरण के लिए, सोफी को जन्म के वक्त फीमेल आइडेंटिटी मिली. वह इसी पहचान के साथ सहज हैं. तो सोफी सिस फीमेल कहलाएंगी. इसी तरह अगर कमल को जन्म के वक्त मेल सेक्स असाइन किया गया और वो पुरुष की पहचान के साथ सहज हैं तो वो सिस मेल कहलाएंगे. ज्यादातर लोग (अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, करीब 98 से 99 प्रतिशत) जन्म के साथ मिले लिंग के साथ आइडेंटिफाई करते हैं.

2. ट्रांस जेंडरः ट्रांसजेंडर वो लोग कहलाते हैं जो जन्म के वक्त मिली लैंगिक पहचान से आइडेंटिफाई नहीं करते. एक महिला के शरीर में जन्मे व्यक्ति को महसूस हो सकता है कि वो महिला नहीं हैं. पुरुष हैं, या दोनों हैं या दोनों नहीं हैं. अनाया बांगर एक ट्रांस महिला के तौर पर आइडेंटिफाई करती हैं. 

ट्रांसजेंडर लोगों को बाइनरी और नॉन बाइनरी में बांटा जाता है.यहां बता दें कि जेंडर बाइनरी का मतलब उस व्यवस्था से है जो कहता है कि दुनिया में दो ही जेंडर हैं. एक मेल और एक फीमेल. बाइनरी ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो या तो महिला या पुरुष के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं. वहीं, नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि वो न तो स्ट्रिक्टली मेल हैं और न ही फीमेल.

नॉन-बाइनरी अपने आप में एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह की नॉन-बाइनरी आइडेंटिटीज़ आती हैं. इनमें जेंडर फ्लूइट, जेंडर क्वियर, बाइजेंडर, पैन जेंडर, जेंडर फ्लक्स, 2 स्पिरिट, एंड्रोजिनी और कई और आइडेंटिटीज़ आती हैं.
 

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