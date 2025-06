अमेरिका की लॉस एंजिलस में बीते पांच दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं. बीते शुक्रवार यानी 6 जून को अमेरिका के लॉस एंजिलस में अधिकारियों ने इमिग्रेशन रेड मारी और 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के विरोध में एक कार पार्किंग में प्रदर्शन शुरू हुआ जो अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे संभालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी. करीब 2000 नेशनल गार्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजिलिस में तैनात किया है ताकि प्रदर्शन को काबू में रखा जा सके. नेशनल गार्ड्स के सहयोग के लिए 700 मरीन्स की तैनाती भी की गई है.

इस पूरे बवाल के बीच लॉस एंजिलिस राज्य और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच ठन गई है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि पुलिस इस तरह के बड़े प्रदर्शनों से निपटने के लिए काफी थी और मरीन्स के आने से उनके सामने ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं. चलिए जानते हैं इस प्रदर्शन के सभी पहलुओं को.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अवैध इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाने का दावा किया था. लॉस एंजिलस में करीब एक तिहाई आबादी ऐसी है जिसकी पैदाइश अमेरिका की नहीं है.

मई में इमिग्रेशन और कस्टम इनफोर्समेंट (ICE) अधिकारियों ने LA से 293 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया था. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, जून के लिए ट्रंप प्रशासन ने दिन के 3000 अरेस्ट करने का टारगेट ICE को दिया था. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे थे. इसके लिए वो रेस्टॉरेंट्स और दुकानों में भी छापेमारी कर रहे थे.

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets. Illegally, and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV

इस ऑपरेशन के तहत शुक्रवार 6 जून को ICE के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापे मारे. एक दिन में ICE ने 44 लोगों अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया. इन छापों और गिरफ्तारियों के विरोध में 6 जून को प्रदर्शन शुरू हुए. प्रदर्शन मुख्यरूप से डाउनडाउन LA इलाके में हो रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, अमेरिका के झंडे को आग के हवाले कर दिया, कई गाड़ियों में आगजनी की. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने टियर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया. पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रदर्शन के बीच पांच पुलिस कर्मी घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक शनिवार और रविवार को 21-21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश, पुलिस अफसर पर हमला और लूट जैसे आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. सोमवार 10 जून को हज़ारों की संख्या में लोग सिटी हॉल के पास विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे. ये प्रदर्शनकारी डेविड हुएर्टा के समर्थन में इकट्ठे हुए थे. डेविड कैलिफोर्निया के अंतरराष्ट्रीय सर्विस एम्पलॉयीज़ यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यह यूनियन वहां काम करने वाले सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है. हुएर्टा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, सोमवार को उन्हें 50 हजार डॉलर के बॉन्ड पर रिहा किया गया.

मंगलवार को LA के मेयर कैरन बैस ने शहर के डाउनटाउन इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया. ये कर्फ्यू स्थानीय समय में रात आठ से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

I issued a curfew starting tonight at 8pm for Downtown Los Angeles to stop bad actors who are taking advantage of the President's chaotic escalation.



If you do not live or work in Downtown L.A., avoid the area.



Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and…