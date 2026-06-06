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क्या दुनिया का पानी खत्म कर देगा AI? 2030 को लेकर UN की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, बिजली पर भी संकट

तकनीकी दुनिया में अक्सर ये दावा किया जाता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स अधिक कुशल होकर कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की एक नई और सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 06, 2026, 12:19 PM IST

क्या दुनिया का पानी खत्म कर देगा AI? 2030 को लेकर UN की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, बिजली पर भी संकट

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  • 2030 तक एआई की बिजली खपत दोगुनी होकर वैश्विक खपत की 3% हो जाएगी 
  • इसका कार्बन उत्सर्जन ब्रिटेन जैसे देश के बराबर पहुंच जाएगा
  • एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए 2030 तक 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी की होगी जरूरत
  • दुनिया के 90% क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और चीन का नियंत्रण
  • जहरीले ई-कचरे का नुकसान गरीब और विकासशील देश झेल रहे
     

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अक्सर भविष्य की ऐसी जादुई छड़ी के रूप में देखा जाता है जो मानव जीवन को बेहद आसान और कुशल बना देगी. तकनीकी जगत के दिग्गजों का दावा है कि जैसे-जैसे एआई मॉडल्स अपग्रेड होंगे, वे कम ऊर्जा और कम संसाधनों में काम करने लगेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है. रिपोर्ट के आंकड़े गवाही देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दायरा हमारे पर्यावरण के लिए एक मूक आपदा बनता जा रहा है.

2030 में आएगा बड़ा संकट!

यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक केवल एआई तकनीक की बिजली खपत दोगुनी होने की आशंका है. तब यह अकेले पूरी दुनिया की कुल बिजली का 3 प्रतिशत हिस्सा डकार जाएगा. एआई से होने वाला कार्बन उत्सर्जन ब्रिटेन जैसे विकसित देश के कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाएगा. इससे भी भयानक स्थिति पानी की खपत को लेकर है. एआई को चलाने वाले विशालकाय डेटा सेंटर्स के सर्वर्स चौबीसों घंटे गर्म होते हैं. इन्हें ठंडा रखने के लिए साल 2030 तक 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी की जरूरत होगी.

यह मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी दुनिया की आबादी मिलकर भी सालभर में इतना पानी नहीं पीती. इसके अलावा, इन सेंटर्स को स्थापित करने के लिए मेक्सिको सिटी के आकार से 10 गुना बड़े भूभाग की आवश्यकता होगी. वर्तमान की बात करें, तो पिछले साल ही वैश्विक डेटा सेंटर्स ने सऊदी अरब (दुनिया का 11वां सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता) जितनी बिजली अकेले खर्च कर डाली. इस बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिए इंसानों को अगले 10 वर्षों तक 6.7 बिलियन पेड़ लगाने होंगे.

क्या है जेवंस पैराडॉक्स का खतरनाक जाल?

रिपोर्ट में एआई के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत का जिक्र किया गया है, जिसे जेवंस पैराडॉक्स कहते हैं. 19वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टेनली जेवंस ने देखा था कि जब कोयले के इंजन अधिक कुशल हुए, तो कोयले की खपत घटने के बजाय और बढ़ गई. वजह साफ थी- दक्षता बढ़ने से कोयले की लागत कम हुई, जिससे लोगों ने इसका इस्तेमाल कई गुना बढ़ा दिया. 

AI

एआई पर इसका असर

जैसे-जैसे एआई मॉडल्स अधिक सस्ते, तेज और कुशल होंगे, इनका उपयोग हर छोटे-बड़े काम जैसे इमेज बनाना, वीडियो जनरेशन, कोडिंग के लिए बेतहाशा बढ़ जाएगा. परिणामस्वरूप, तकनीकी सुधार से होने वाली ऊर्जा की जो भी बचत होगी, वह अत्यधिक उपयोग के कारण पूरी तरह बेअसर हो जाएगी. यह संकट सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को भी चौड़ा कर रहा है. दुनिया के केवल 32 देशों के पास एआई के संचालन के लिए आवश्यक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें से 90 प्रतिशत क्षमता अकेले अमेरिका और चीन के नियंत्रण में है. 

किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान?

यह स्थिति एक खतरनाक डिजिटल डिवाइड पैदा कर रही है. तकनीक का नियंत्रण और आर्थिक मुनाफा चंद शक्तिशाली देशों के पास है, जबकि इसके लिए जरूरी मिनरल्स की माइनिंग और जहरीले ई-कचरे का डंपिंग ग्राउंड गरीब और विकासशील देश बन रहे हैं. यानी एआई का पर्यावरणीय नुकसान सबसे ज्यादा उन देशों को उठाना पड़ रहा है जो इसके मुख्य लाभार्थी भी नहीं हैं.

नीतियों में ढिलाई और सरकारों की चूक

आज दुनिया भर के सरकारी महकमे अपने काम को रफ्तार देने के लिए एआई अपना रहे हैं. जैसे, न्यूजीलैंड ने एक नेशनल एआई स्ट्रेटजी बनाई है और ऑस्ट्रेलिया का वेटरन्स अफेयर्स डिपार्टमेंट दावों के निपटारे के लिए एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है. विडंबना यह है कि ये देश सतत विकास का राग तो अलापते हैं, लेकिन इनकी नीतियों में एआई की बिजली खपत या पर्यावरण को होने वाले नुकसान की मॉनिटरिंग के लिए कोई कड़ा कानून नहीं है.

पर्यावरण हमारी अर्थव्यवस्था और मानव अस्तित्व की बुनियादी नींव है. अगर हम एक सस्टेनेबल टेक फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें शॉर्टकट वाली सोच छोड़नी होगी. एआई की पूरी वैल्यू चेन, खनिजों के खनन से लेकर ई-वेस्ट के सही निपटान तक, जवाबदेही तय करनी होगी, वरना एआई इंसानी समस्याओं को सुलझाने से पहले पृथ्वी को गहरे संकट में धकेल देगा.

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