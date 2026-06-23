AI मॉडल में सरकार गिराने की ताकत! 'फाइव आइज' ने दी सबसे बड़े खतरे की चेतावनी, जानिए क्यों अमेरिका ने रातों-रात बैन किया 'Fable 5'

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में आगाह करते हुए कहा है कि AI मॉडल अब सरकारें गिराने की ताकत रखते हैं.

पांच देशों के खुफिया नेटवर्क 'फाइव आइज' ने AI को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है.

चेतावनी में कहा गया है कि AI मॉडल सरकारें गिराने की ताकत रखते हैं.

अमेरिका ने एंथ्रोपिक के 'फेबल AI' मॉडल पर रोक लगा दी है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल आजकल आम बात हो गई. कोई जानकारी हासिल करनी हो, तस्वीर बनवानी हो या फिर छोटे-मोटे प्रोफेशनल काम, AI ये सब मिनटों में कर देता है. लेकिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत हमारी सोच से कई गुना ज्यादा है. एआई क्या कर सकता है इसके बारे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क 'फाइव आइज' की एक चेतावनी से पता चलता है. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने एक साझा बयान जारी कर दुनिया को आगाह किया है.

क्या है 'फाइव आइज' की चेतावनी?

ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार, पांच देशों के खुफिया नेटवर्क 'फाइव आइज' ने कहा है कि ऐसे AI मॉडल कुछ ही महीनों में आ सकते हैं जो सरकारों और बड़े बिजनेस को गिराने की क्षमता रखते हैं. इन एजेंसियों की ये साझा चिंता तब सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी नागरिकों को एंथ्रोपिक (Anthropic) के 'फेबल AI' मॉडल के इस्तेमाल से रोकने का आदेश जारी किया है. एंथ्रोपिक एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने शक्तिशाली AI मॉडल 'क्लाउड फेबल 5' और 'मायथोस 5' को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था. इनकी लॉन्चिंग के मजह कुछ दिनों के भीतर ही अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया.

पूरा मामला क्या है?

एंथ्रोपिक कंपनी ने जून 2026 की शुरुआत में अपने दो सबसे एडवांस मॉडल्स लॉन्च किए. इसमें 'क्लाउड फेबल 5' को आम जनता और डेवलपर्स के लिए लॉन्च किया गया था. जबकि 'मायथोस 5' को केवल चुनिंदा पार्टनर्स के लिए. ये मॉडल कठिन से कठिन कोडिंग करने, सॉफ्टवेयर में कमियां खोजने और स्वंतत्र रूप से सबसे लंबे समय तक काम करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे माने गए.

एंथ्रोपिक को तब झटका लगा जब लॉन्च के तीन दिन बाद ही, अमेरिकी सरकार के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने एक अप्रत्याशित निर्देश जारी किया. इस आदेश के तहत किसी भी 'विदेशी नागरिक' के लिए इस मॉडल के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई. अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरित भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहां तक कि एंथ्रोपिक कंपनी में काम करने वाले गैर-अमेरिकी कर्मचारियों पर भी ये आदेश लागू होता है. इस आदेश का असर ये हुआ कि एंथ्रोपिक को मजबूरन Fable 5 और Mythos 5 को पूरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद करना पड़ा. दरअसल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर के स्तर पर अमेरिकी और विदेशी नागरिकों में फर्क करना तकनीकी रूप से असंभव था. इस घटना ने काफी चर्चा बटोरी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सरकार ने लाइव चल रहे कमर्शियल AI मॉडल को इस तरह बंद करवाया है.

AI मॉडल को किस आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया?

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों का मानना है कि 'क्लाउड फेबल 5' एक ऐसी असाधारण रचनात्मकता और प्रोएक्टिवनेस है जो इसे इसे खतरनाक बनाती है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह मॉडल किसी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा कमियों को ढूंढकर उसे ठीक करने में जितना माहिर है, उतना ही माहिर यह कमियों का फायदा उठाकर खतरनाक साइबर हमले तैयार करने में भी है. एजेंसियों की चिंता है कि हैकर्स इस खासियत का इस्तेमाल करके बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सरकार को कुछ खुफिया इनपुट मिले थे जिसमें कहा गया था कि Fable 5 के सुरक्षा फिल्टरों को बायपास किया जा सकता है. अगर ऐसा होता, तो यह बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स या पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को मिनटों में ध्वस्त करने वाले साइबर हथियार बना सकता था. इस घटनाक्रम के तुरंत बाद, 'फाइव आइज' ने संयुक्त बयान जारी कर दुनिया को आगाह किया. इसमें कहा गया है कि ऐसे एआई मॉडल जो सरकारों और बड़े उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं, अब बस कुछ महीनों की दूरी पर हैं.

क्या अमेरिका के फैसले के पीछे चीन का डर?

'वायर्ड' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एक के टेलीकॉम की Mythos तक पहुंच ने अमेरिकी को ऐसा फैसला लेना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार, Anthropic द्वारा अपने एडवांस्ड AI मॉडल को ऑफलाइन करने से कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने कंपनी से 'क्लाउड मिथोस' तक SK Telecom की पहुंच को रद्द करने के लिए कहा था. बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारी SK Telecom कंपनी के चीन के साथ कथित संबंधों को लेकर चिंतित थे. इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या AI मानवता के लिए खतरा बन सकता है? इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में एआई मॉडल्स का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाएगा.