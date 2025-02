डीएनए एक्सप्लेनर

Manipur में President's Rule के पहले सप्ताह में हुआ कुछ ऐसा, उग्रवादी भी रह गए भौचक्के...

Imposition of the President Rule in Manipur: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है. उग्रवादी समूहों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई, उनके पास जमा हथियारों को बरामद करने के लिए एक्शन तेज हुआ है.