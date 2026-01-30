FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

8th Pay Commission Update: जानें कैसे होता है वेतन आयोग का गठन, किस तरह लागू होते हैं इसके सुझाव?

माना यही जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा लेकिन अब जबकि यह लागू नहीं हो पाया है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. आइये जानें कि वेतन आयोग का गठन कैसे होता है, इसके सुझाव कैसे लागू किए जाते हैं?

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 30, 2026, 11:58 PM IST

सरकारी कर्मचारी मायूस हैं. जनवरी  2026 का महीना और 7वें वेतन आयोग की मियाद दोनों ही खत्म हो गई है. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकर जल्द ही 8 वें वेतन आयोग को लागू करेगी और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी. लेकिन अब जबकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, कर्मचारियों को भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है. ध्यान रहे पूर्व में जो सूचना सामने आई थी, यदि उसपर विश्वास किया जाए तो माना यही जा रहा था 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया है. और पूरे प्रोसेस में कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है. इसलिए अब इसे लेकर कहा यही जा रहा है कि कर्मचरियों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी.चूंकि मौजूदा वक़्त में एरियर एक बड़ा मुद्दा है. इसलिए बताना जरूरी है कि कर्मचारियों को एरियर अवश्य मिलेगा जो उन्हें आंशिक राहत देने का काम करेगा.  

इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि 8 वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? ऐसे में जान लें कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा? ये पूर्णतः  फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.  ध्यान रहे कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल है और इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है.

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 के रेंज में लाने की मांग हो रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हुआ, तो तमाम कर्मचारियों की सैलरी और एरियर 25 से 30% तक बढ़ जाएगा.

उपरोक्त तमाम बातों के बाद एक बड़ा सवाल और जो हमारे सामने आता है वो ये कि वेतन आयोग का गठन कैसे होता है, इसके सुझाव कैसे लागू किए जाते हैं? तो आइये इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं. 

कैसे होता है वेतन आयोग का गठन ?

वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्णय और कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया जाता है.  इसका उद्देश्य हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है. यह एक अस्थायी प्रशासनिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होते हैं, जो 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंपते हैं. 

बता दें कि 16 जनवरी 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. 21 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री ने आठवें वेतन आयोग से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और भारत के राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे गए हैं.

उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा आयोग को नोटिफाई किए जाने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. 29 जुलाई 2025 को, पश्चिम बंगाल से संसद सदस्य सागरिका घोष ने राज्यसभा में आठवें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में सवाल पूछा. जिसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने आयोग बनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. सिफारिशों की सही समय-सीमा तभी पता चलेगी जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया जाएगा.

क्या है वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया?

आइये अब ये समझने का प्रयास किया जाए कि आखिर इस आयोग का गठन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है. 
आवश्यकता और घोषणा:

केंद्र सरकार महंगाई, महंगाई भत्ते (DA) के मूल वेतन में विलय, और कर्मचारियों की मांग के आधार पर हर एक दशक में नए वेतन आयोग का गठन करती है. 

मंत्रिमंडल की मंजूरी:

माना जाता है कि वेतन आयोग के गठन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की मंजूरी अनवार्य होती है। यदि कैबिनेट मंजूरी नहीं देता तो इसका गठन लगभग असंभव है. 

संरचना:

आयोग में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विशेषज्ञ सदस्य (जैसे अर्थशास्त्री) और प्रशासनिक सेवा के सदस्य (सदस्य-सचिव के रूप में) शामिल होते हैं.

कार्यकाल और रिपोर्ट:

आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें वे वेतन मैट्रिक्स (Fitment Factor) और भत्तों (HRA, TA आदि) में बदलाव की सिफारिश करते हैं.

कार्यान्वयन:

सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, जिसके बाद इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू किया जाता है. यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में वृद्धि के साथ-साथ उनके रहन-सहन के स्तर को महंगाई के अनुरूप बनाने का कार्य करती है.

बहरहाल जिक्र 8 वें वेतन आयोग का हुआ है तो फिर हम यही बात कहना चाहेंगे कि पूरे देश को और उसमें भी कर्मचारियों को इसके लागु होने का बेसब्री से इंतजार है.  जैसे केस लग रहे हैं माना यही जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे. 

