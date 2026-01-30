Virat Kohli का एक और 'संन्यास'? Instagram अकाउंट डिएक्टिवेट कर 274 मिलियन फॉलोअर्स को दिया झटका

Virat Kohli Instagram Account Deactivate News: विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक हो गायब हो गया है. डिएक्टिवेट होने की वजह साफ नहीं है, जिससे चिंतित फैंस के बीच हड़कंप मचा हुआ है.

Virat Kohli Instagram Account Deactivate News: भारतीय क्रिकेट जगत में आज उस समय खलबली मच गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में से एक, विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक प्लेटफॉर्म से गायब हो गया. 30 जनवरी की सुबह जब फैंस ने कोहली की प्रोफाइल देखनी चाही, तो उन्हें केवल 'सॉरी, यह पेज उपलब्ध नहीं है' का मैसेज मिला. 270 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले इस दिग्गज के अकाउंट से गायब होने ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

भाई विकास कोहली का प्रोफाइल भी गायब

हैरानी की बात यह है कि रहस्य सिर्फ विराट तक सीमित नहीं रहा. उनके बड़े भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुक्रवार सुबह से ही सर्च में नहीं आ रहा है. एक साथ परिवार के दो अहम सदस्यों के अकाउंट्स का गायब होना किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी या सोची-समझी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है. हालांकि, अभी तक विराट या उनकी मैनेजमेंट टीम की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है.

परेशान फैंस ने अनुष्का शर्मा को घेरा

विराट के अचानक डिजिटल दुनिया से 'लापता' होने पर फैंस की चिंता बढ़ गई है. व्याकुल प्रशंसकों ने विराट की पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट्स का रुख किया. अनुष्का की हालिया तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जहाँ फैंस पूछ रहे हैं- "भाभी, भैया का अकाउंट डिएक्टिवेट हो गया है क्या?" या "भैया ठीक तो हैं न?"

आपको बता दें कि ट्वीटर पर अब भी मौजूद हैं. क्रिकेटर ने भले ही इंस्टाग्राम पर सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन राहत की बात यह है कि विराट कोहली का X अकाउंट पूरी तरह सक्रिय है. इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पेशेवर डिजिटल नेटवर्क में कोई समस्या नहीं है.

