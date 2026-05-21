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RCB vs GT: कोहली का छक्का देखते ही झूम उठीं अनुष्का, फाइनल में छाया 'विरुष्का' मोमेंट! रिएक्शन हुआ वायरल

RCB vs GT, IPL Final में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की गेंद पर कोहली ने जैसे ही अपने ट्रेडमार्क फ्लिक से शानदार छक्का जड़ा, स्टैंड्स में बैठीं अनुष्का शर्मा झूम उठीं, उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर छा गया है.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 01, 2026, 01:02 AM IST

RCB vs GT: कोहली का छक्का देखते ही झूम उठीं अनुष्का, फाइनल में छाया 'विरुष्का' मोमेंट! रिएक्शन हुआ वायरल

RCB vs GT, IPL Final (AI Image)

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RCB vs GT, IPL Final में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की गेंद पर कोहली ने जैसे ही अपने ट्रेडमार्क फ्लिक से शानदार छक्का जड़ा,  स्टैंड्स में बैठीं अनुष्का शर्मा झूम उठीं, उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर छा गया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज Virat Kohli ने गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज Kagiso Rabada के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की, जब कोहली का बल्ले से छक्का लगा तो खास 'विरुष्का' मोमेंट कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

अनुष्का शर्मा का रिएक्शन वायरल

मैच में चौथे ओवर में कोहली ने रबाडा की पहली दो गेंदों पर लगातार चौके लगाए, इसके बाद रबाडा ने ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी, जिसे कोहली ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया, स्टैंड्स में मौजूद उनकी पत्नी Anushka Sharma ने इस शॉट पर तालियां बजाकर खुशी जताई, वह झूम उठीं. 

RCB की धुआंधार पारी 

RCB को विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस पर शुरुआती दबाव बना दिया. दूसरी ओर मोहम्मद सिराज ने पांचवें ओवर में वेंकटेश अय्यर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ कर गुजरात को पहली सफलता दिलाई. बता दें कि वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा. वह शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पाए और मिड-ऑन पर कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट हो गए. 

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