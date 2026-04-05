क्या RCB प्लेइंग इलेवन में 5 विदेशी खिलाड़ी? विराट कोहली ने दिया इस सवाल का मजेदार जवाब

RCB और CSK के मैच से पहले विराट और मिस्टर नैग्स के बीच हुई बातचीत में नैग्स ने उनसे कई मजेदार सवाल किए, जिनमें एक सवाल यह भी था कि क्या RCB की प्लेइंग इलेवन में 5 विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं?

IPL की मोस्ट पॉपुलर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया कि उनके फैंस हैरान रह गए.

IPL 2025 की विजेता टीम बेंगलुरु ने 2026 के सीजन का आगाज बड़े ही धमाकेदार अंदाज में किया है. पहले ही मैच में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को मात दी, अब रविवार यानि आज RCB का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से है. इस महामुकाबले से पहले RCB ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विराट कोहली और मिस्टर नैग्स का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में विराट ने उन लोगों के बड़े मजेदार स्टाइल में जवाब दिए हैं, जो अक्सर मजाक में उन्हें विदेशी खिलाड़ी कहते हैं.

VIDEO यहां देखे:

Will AI finally take Mr. Nags’s job? 𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗡𝗮𝗴𝘀 𝘅 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼?? 🤯🤯🤯



In this episode of 𝗥𝗖𝗕 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗿. 𝗡𝗮𝗴𝘀 𝗳𝘁. 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶 the OG legends of ‘uru talk about haircuts, speculations on Social Media, and Virat’s debut in… pic.twitter.com/vvUcaSo3cu — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 4, 2026

क्या RCB की प्लेइंग XI में 5 विदेशी खिलाड़ी है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि मिस्टर नैग्स मजेदार अंदाज में विराट से पूछते हैं कि लोग कह रहे हैं कि RCB की टीम में 5 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये क्या वजह है? इसके बाद विराट का जवाब बेहद हैरान करने वाला होता है, उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं विदेशी खिलाड़ी हूं, आप ये सवाल विदेशी खिलाड़ियों से पूछिए, क्योंकि मैं विदेशी खिलाड़ी नहीं हूं.

क्या है इस सवाल के पीछे की वजह?

IPL के नियम के हिसाब से कोई भी टीम अपनी प्लेइंग 11 में 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं खिला सकती है. बता दें कि विराट कोहली भारत में कम और लंदन में ज्यादा रहते हैं और मैच के दौरान ही भारत आते हैं. इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन पर खूब तंज कसते रहते हैं और उन पर विदेशी खिलाड़ी होने का दावा करते हुए मीम्स क्रिएट करते हैं.

विराट ने कहा - 18 साल बाद चैंपियन बनकर हल्का महसूस हुआ

विराट से उनके क्रिकेट करियर से जुड़ा एक अहम सवाल भी पूछा गया. दरअसल, RCB पूरे 18 साल पहली बार IPL में चैंपियन बनी, ऐसे में विराट का हर फैन बस यही जानना चाहता था कि टीम को उस समय कैसा लग रहा था. नैग्स ने जब विराट सवाल किया, आखिरकार 2025 का खिताब जीतकर कैसा महसूस हो रहा है? इस पर विराट खुलकर बोलते हैं. उन्होंने कहा, हमें सालों से इस जीत का इंतजार था. जब हम जीते, तो सच में ऐसा लगा जैसे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, एकदम हल्का महसूस हुआ.

विराट बोले- जो पसंद आए वही हेयरस्टाइल और टैटू रखता हूं

इस मजेदार बातचीत में नैग्स ने विराट की फनी स्टाइल में चुटकी भी ली. उन्होंने सवाल किया, विराट, आप हर साल एक नए हेयरस्टाइल और नए टैटू के साथ मैच खेलने लिए मैदान पर उतरते हैं. मुझे बस यह जानना है कि इसकी तैयारी कैसे होती है? क्या आप अपने लुक को लेकर 5-6 लोगों की टीम के साथ मीटिंग करते हो क्या? इस पर विराट ने तुरंत जवाब दिया, क्या मैं यहां बस लुक दिखाने आता हूं? जो स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, मैं वही रखता हूं. जब आप खुद में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, खेल भी बेहतर होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से