IND vs WI: एक चौका लगाकर इतने खुश क्यों हो गए Virat Kohli, वजह आपकी हंसी छुड़ा देगी

डीएनए हिंदी: विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर क्रीज पर हों तो चौके छक्कों की बारिश तय ही होती है, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता है. आमतौर पर तो विराट फिफ्टी या सेंचुरी होने पर ही जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ एक चौका मारकर विराट कोहली फूले नहीं समाए. उन्होंने मैदान पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है. उनके जश्न की यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है.

दरअसल, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि फॉर्म में होने के बावजूद विराट को एक चौका मारने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो. वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में अपनी पारी के दौरान विराट चौका लगाने के लिए संघर्ष करते नजर आए और 80 गेंदों तक उनकी हर कोशिश बेकार गई. इसके बाद उन्होंने 81वीं गेंद पर एक शानदार शॉर्ट मारकर चौका लगाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

यह भी पढ़ें- जायसवाल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, रोहित के बाद ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय

विराट चौका लगाने के बाद खुद को शाबाशी देते और जश्न मनाते नजर आए. उन्होंने इस चौके का जश्न हाथ खड़े करके मनाया. कोहली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जो कि उनक संतुष्ट होने की कहानी कह रही थी. बता दें कि इस जश्न के दौरान विराट ने ड्रेसिंग रूम की तरफ हाथ भी दिखाते नजर आए.

Calling it a night! That celebration by @imVkohli after hitting his first boundary on the 81st ball.

.

.#INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/4SjNLZCMhx